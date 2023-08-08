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Бійці 47-ї ОМБр знищили російський вертоліт Ка-52 біля Роботиного
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Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 на Запорізькому напрямку.
Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Роботине. Воїни 47-ї бригади знищили російський вертоліт Ка-52 із ПЗРК", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+38 Oleksa Tomakh
показати весь коментар07.08.2023 20:42
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.08.2023 20:43
+30 Onufri Zagloba
показати весь коментар07.08.2023 20:44
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Будь ласка, зачекайте...
У 23 році британці надали до ЗСУ модернізовану тривісну бронемашину, яка вже збиває Ка-52 цими ракетами
Здатна виявляти та збивати крилаті ракети, літаки
https://www.youtube.com/watch?v=My-zyEzJ-9k&t=296s
Вчи матчасть 😡
Ка-аааа будет плавится...
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
Пильнуймо за прикоритними трутнями!
Деякі срали і на саму бригаду, ніби то дали найкращу техніку, а вони ії порозбивали бездумно.
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Здравiя 200-м хєроям