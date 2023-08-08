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Бійці 47-ї ОМБр знищили російський вертоліт Ка-52 біля Роботиного

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вертоліт,ка52

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Роботине. Воїни 47-ї бригади знищили російський вертоліт Ка-52 із ПЗРК", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного на Запорізькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Красені!!!
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07.08.2023 20:42
+34
Гарна новина-виконавцям респект...
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07.08.2023 20:43
+30
Сподіваюсь, жодна наволоч з екіпажу не вижила? Годувати їх не доведеться?
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07.08.2023 20:44
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Красені!!!
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07.08.2023 20:42 Відповісти
Гарна новина-виконавцям респект...
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07.08.2023 20:43 Відповісти
https://www.dynamomania.com/ru/news/692733-rashisty-pereodelis-v-ukrainskuyu-formu-dlya-diversii-i-popali-pod-ogon-svoih
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07.08.2023 20:43 Відповісти
Сподіваюсь, жодна наволоч з екіпажу не вижила? Годувати їх не доведеться?
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07.08.2023 20:44 Відповісти
гарна новина. надіюсь і літунів утилізували.
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07.08.2023 20:47 Відповісти
Я так понял что британцы передали нам свои системы ПВО которые могут с машины запускать авиационные ракеты класса "воздух-воздух" вот они и охотятся за вертолетами.
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07.08.2023 20:52 Відповісти
Написано - із ПЗРК.
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07.08.2023 21:13 Відповісти
В этом случае подловили из засады а так этот вертолет пускает ракеты с 8-10 км.
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08.08.2023 06:52 Відповісти
Наявні на озброєнні ЗСУ британські ракети AIM 132 (на базі Wolfram та зараз є вже оновлена бронемашина) добряче збиває ці кацапські говнольоти на відстані за 10 км
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08.08.2023 11:09 Відповісти
На фронті з 22 року у складі ЗСУ гарно воює британський Wolfram, озброєний британськими ракетами AIM 132 (повітря-повітря)
У 23 році британці надали до ЗСУ модернізовану тривісну бронемашину, яка вже збиває Ка-52 цими ракетами
Здатна виявляти та збивати крилаті ракети, літаки

https://www.youtube.com/watch?v=My-zyEzJ-9k&t=296s
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08.08.2023 11:08 Відповісти
Не поняв! А зрозумів! Повітря-повітря, і нє охотятся, а полюють,
Вчи матчасть 😡
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07.08.2023 22:01 Відповісти
Вам с фронта виднее наверное.
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08.08.2023 06:51 Відповісти
Ракети AIM 132 (повітря-повітря) на базі Wolfram. У ЗСУ вже є нова бронемашина із цими ж ракетами
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08.08.2023 11:20 Відповісти
Нравится, не нравится
Ка-аааа будет плавится...
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07.08.2023 20:52 Відповісти
Меньше московіти ***** знатимуть, більше їх в Україні збиватимуть!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
Пильнуймо за прикоритними трутнями!
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07.08.2023 20:58 Відповісти
Moloci 47 brigada.
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07.08.2023 21:00 Відповісти
Молодці. Хто на цензорі серив на 47 бригаду - поїжте гівна.
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07.08.2023 21:04 Відповісти
Не треба плутати 47 бригаду з єрмаковським старшим сержантом.
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07.08.2023 22:52 Відповісти
А я і не плутаю бригаду і ніби-то "єрмаковським старшим сержантом".
Деякі срали і на саму бригаду, ніби то дали найкращу техніку, а вони ії порозбивали бездумно.
Такі коменти легко знайти по тегу "47 бригада" з новини і почитати коменти.
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07.08.2023 23:12 Відповісти
- Ну что, как полетали?

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07.08.2023 21:16 Відповісти
Черговий пепелац фсьо )))
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07.08.2023 21:18 Відповісти
буденно, методично вичавлюємо ворога з української землі. Смерть ворогам!
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07.08.2023 21:19 Відповісти
Це добра новина давненько не було.Респект !
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07.08.2023 21:41 Відповісти
Gut gemacht! Sehr gut! 👍
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07.08.2023 22:11 Відповісти
"Добре синку! Добре!" Давіть їх сук! Їх вчать мої колишні співлужбовці які в 2014-му мене звинуватили в "предательставе Родины" На питання "А "Родина" це ЩО? отримав выовдьы "Ка это что"!? А Рассия?
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08.08.2023 09:15 Відповісти
рашисти це прокоментували: "Подлая ракета в спину оборвала жизнь парня и командира".
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08.08.2023 10:07 Відповісти
Вдалого полювання, Хлопці!! Красунчики!!
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08.08.2023 11:00 Відповісти
Ка-52 хєрОЙскi атаковал ракєту, затєм хєрОЙскi убiлся аб зємлю
Здравiя 200-м хєроям
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08.08.2023 13:34 Відповісти
 
 