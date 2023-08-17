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Оккупанты хвастаются крадеными у украинцев велосипедами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты показывают краденые у украинцев велосипеды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи четыре захватчика достают велосипеды из кустов и шутят о краденом транспорте.

Смотрите: Два оккупанта грабят мертвых оккупантов. ВИДЕО беспилотника
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Топ комментарии
+80
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17.08.2023 16:35
+41
"Рускій салдат даріт асвабаждьонной нємєцкой женщінє віласіпєд".
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17.08.2023 16:40
+36
Мародери, як і уся москальня
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17.08.2023 16:37
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17.08.2023 16:35 Ответить
"Рускій салдат даріт асвабаждьонной нємєцкой женщінє віласіпєд".
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17.08.2023 16:40 Ответить
наротная традиция
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17.08.2023 16:42 Ответить
Это предсказуемая реакция кацапских нищебродов, когда они попадают в более благополучные страны чем ихняя дикая лапотная орда. Чего только стоит реакция лапотных дикарей на невиданную в кацапии вещь : унитаз. Если кацапу очень повезет, и он живым выберется на свою орду, да еще с украденным унитазом, то этот унитаз занимает самое почетное место у него на кухне на столе. С него репоеды щи лаптем хлебают, на зависть всей деревне.
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17.08.2023 17:12 Ответить
можна і так- "Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала українському президенту Володимиру Зеленському електровелосипед."
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17.08.2023 20:27 Ответить
я шось дивуюсь - в штатах 50млн. було німецького походження громадян і нічо - весело воювали проти своєї родіни. а, ок, у нас теж чверть руских по "нації", але на нас напали прямо, а не як на Рузвельта - за 10000км. Рейх зненавидів хитрих бариг, підкаблучників черчіля
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18.08.2023 07:53 Ответить
И причем напали и уничтожили города где было больше русскоязычного населения,а теперь жители этих областей воюют в ВСУ а кремлевские пропагандоны молчат мол там только националисты и натовцы..
например немцам и в голову не пришло уничтожать в Чехии и Польше местное немецкое население а оркам глубоко наплевать куда и в кого стрелять.
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18.08.2023 08:33 Ответить
ясное дело. то же самое когда совки скулят о "фошистах", ну так "фошисты" как то не додумались в мирное время тупо морить голодом миллионы "своих граждан"(в кавычках ибо для москвы это и не граждане были, даже паспорта дали им спустя лет 30 после "неурожая")
кстати, горький лук написал такую себе статью "свеча в окне" про это. ах как в коментах ему накидали..... возмущенные обиватели. но типо логично - люди тупо зерно на самогонку перегнали, а скот - на закусь шоб не отдавать большевикам, так и мол умирали - пьяные, а Сралин аж за голову схватился и, цитата прибл. - "пошли вагоны с зерном с востока для спасения голодающих".
и вот назначение какой то ДАМЫ(пусть она трижды проффессионалкиня) - это как издевка от Елдака выглядит реально
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18.08.2023 08:58 Ответить
Мародери, як і уся москальня
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17.08.2023 16:37 Ответить
Казламордиє.
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17.08.2023 17:03 Ответить
Паша один до одного,цапи завжди такі були.
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17.08.2023 16:38 Ответить
Щоб ви на міни наїхали!
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17.08.2023 16:39 Ответить
Хоч велосипед побачать перед пеклом,нелюди кінчені
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17.08.2023 16:39 Ответить
Вот этими велосипедами их и засунут в черные пакеты. После Хаймарса будет сложно понять кто из них велосипед.
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17.08.2023 16:49 Ответить
от с.ки, щоб вони на підсідельний штирь сраками сіли
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17.08.2023 16:41 Ответить
Вони завбачливі, там в них вже стирчить бутилка.
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17.08.2023 16:44 Ответить
атож, "профі"
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17.08.2023 16:50 Ответить
Дикую дивизию батько Махно порубал нехер под Гуляйполем. Тех кого взяли в плен часть облили керосином и подожгли, часть головой вниз в землю по пояс зарыл, они ещё минут 10 ногами прикольно махали. После этого эти чуреки сюда 100 лет не совались. Надо напомнить ******** наши традиции.
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17.08.2023 16:47 Ответить
нема щас такого персонажа як Махно
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17.08.2023 18:29 Ответить
Уроды уникальные! Отбросы Человечества!
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17.08.2023 16:53 Ответить
вєлосіфеєд -нє роскошь,єто срєдство пєрєдвіжєнія
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17.08.2023 16:56 Ответить
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17.08.2023 17:05 Ответить
Босякі босяком. А на дворі не май месяц
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17.08.2023 18:10 Ответить
(с ненавистью) Но как то эти ваньки захватили территорию по площади как тысяча бельгий или нидерландов. правда засрали и лезут еще.
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18.08.2023 07:56 Ответить
Вот так и захватівали: где лестью, где водкой, кого подкупом, шантажом, - а не получалось - просто уничтожали!
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18.08.2023 09:17 Ответить
"У них в доме все было краденое, и даже воздух біл какой-то спёртый" (С)
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17.08.2023 17:12 Ответить
Бабка! Яйки, млеко, велосипед?
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17.08.2023 17:52 Ответить
Цей із скаткою шинельки теж з окурком в роті
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17.08.2023 18:11 Ответить
78 лет прошло а в рашке не чего не изменилось! )) дикари и варвары!
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17.08.2023 18:00 Ответить
А КОЛИ В НИХ В СРАЦІ БУДУТЬ СТРИМІТЬ ВІД ЦИХ ВЕЛИКІВ СПИЦІ, та ярмо осляче висіть шиї з обода? Їх сраки та шиї до цього готові, - Путін сказав. - Як там дроністи на це дивляться? АРХ М
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17.08.2023 18:13 Ответить
Господи, до чого ж жалюгідні істоти 🥵
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17.08.2023 18:21 Ответить
Велосипеди такі собі. 300-400 баксів максимум, коли були новими.

Тобто, ці жебраки нормального байка після совка так і не побачили.
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17.08.2023 18:30 Ответить
шо ви велосипед-велосипед...посмотріте какіе одухотворенньіе лица
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17.08.2023 18:33 Ответить
Велоскрепы
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17.08.2023 18:38 Ответить
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17.08.2023 18:53 Ответить
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17.08.2023 21:11 Ответить
Это вам за велосипеды!
https://www.reddit.com/r/*********/comments/15t2lc8/russian_casevac_group_hit_by_a_ukrainian_fpv/
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17.08.2023 21:38 Ответить
"Дикая дивизия" кацапне следовало бы знать что случилось с 1-й Туземной конной дивизией деникинского генерала Ривишина, такой себе ахмат-чай того времени... Махновцы их порезали на ремни... https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
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18.08.2023 11:43 Ответить
 
 