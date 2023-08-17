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Оккупанты хвастаются крадеными у украинцев велосипедами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты показывают краденые у украинцев велосипеды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи четыре захватчика достают велосипеды из кустов и шутят о краденом транспорте.
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+80 Павел Орехов c16ceb45
показать весь комментарий17.08.2023 16:35
+41 Al-Goritm Ain-Moment
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+36 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий17.08.2023 16:37
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например немцам и в голову не пришло уничтожать в Чехии и Польше местное немецкое население а оркам глубоко наплевать куда и в кого стрелять.
кстати, горький лук написал такую себе статью "свеча в окне" про это. ах как в коментах ему накидали..... возмущенные обиватели. но типо логично - люди тупо зерно на самогонку перегнали, а скот - на закусь шоб не отдавать большевикам, так и мол умирали - пьяные, а Сралин аж за голову схватился и, цитата прибл. - "пошли вагоны с зерном с востока для спасения голодающих".
и вот назначение какой то ДАМЫ(пусть она трижды проффессионалкиня) - это как издевка от Елдака выглядит реально
Тобто, ці жебраки нормального байка після совка так і не побачили.
https://www.reddit.com/r/*********/comments/15t2lc8/russian_casevac_group_hit_by_a_ukrainian_fpv/