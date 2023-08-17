Оккупанты хвастаются крадеными у украинцев велосипедами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты показывают краденые у украинцев велосипеды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи четыре захватчика достают велосипеды из кустов и шутят о краденом транспорте.

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