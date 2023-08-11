Два оккупанта грабят мертвых оккупантов. ВИДЕО беспилотника

В сети обуликована видеозапись, на которой два российских оккупанта обыскивают тела своих погибших и забирают ценные вещи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мародерство оккупантов зафиксировал украинский беспилотник.

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