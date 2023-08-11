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Два оккупанта грабят мертвых оккупантов. ВИДЕО беспилотника

В сети обуликована видеозапись, на которой два российских оккупанта обыскивают тела своих погибших и забирают ценные вещи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мародерство оккупантов зафиксировал украинский беспилотник.

Смотрите: Города нет, уничтожили полностью. До сих пор добивают из авиации, - воины 79 ОДШБр об обороне Марьинки от российских оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (19224) мародерство (461)


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Топ комментарии
+26
Своих не бросаем пока у них есть что ********
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11.08.2023 11:10
+26
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11.08.2023 11:21
+24
Звичайний день кацапа. Обікрав, побив, згвалтував, набузався, вмер.
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11.08.2023 11:08
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Грабь награблєнає-ета адна із ісконних лапатних скрєп...
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11.08.2023 11:07 Ответить
В мире животних
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11.08.2023 12:32 Ответить
скрєпно
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11.08.2023 11:07 Ответить
Звичайний день кацапа. Обікрав, побив, згвалтував, набузався, вмер.
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11.08.2023 11:08 Ответить
Своих не бросаем пока у них есть что ********
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11.08.2023 11:10 Ответить
Kantorskaia krisa nevzorov viigral kvitok v ad ! ******* svaio paluchit , ibo haroshi ruski , dohli ruski !
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11.08.2023 11:16 Ответить
Ваша правда.
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11.08.2023 11:34 Ответить
Невзоров еврей.
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11.08.2023 11:58 Ответить
по Адаму і Єві усі євреї
він каже, що він каманч
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11.08.2023 12:13 Ответить
але це не точно)
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11.08.2023 16:10 Ответить
члєнін видумав слово єврей = за кордоном такого слова немає а є =ІУДЕЙ не путать з ізраільтянином
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12.08.2023 04:07 Ответить
От же ж талановита людина була! кого тільки не напридумував, і євреїв, і білорусів, і українців... і мови всім придумав. Мабуть до 20го століття в Євразії одні москалі жили, а всіх решту потім "члєнін" придумав
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12.08.2023 11:54 Ответить
далі повна хєрня
До ХХ ст. на теренах ******** України повсюдно вживали етнонім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4 «жид» . Він був запозичений у дописемний період з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. giudeo, що походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. jūdaeus, яке зводиться до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. i̯əhūdī‎, утвореного від особового імені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. i̯əhūdā‎ «Юда» (загальне значення «славлений, хвалений»); давнє žū- (<giu-) у слов'яних мовах закономірно перейшло в žy-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97#cite_note-ESUM-3 [3] . У ХХ ст., через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 мовну політику в УРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97#cite_note-12 [10] , його поступово заступив етнонім «єврей», натомість «жид» почали позначати як образливу назву євреївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97#cite_note-ZhydySUM-4 [4] . Новий етнонім був запозичений із російської мови, куди потрапив через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 церковнослов'янську із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 середньогрецької і пізніше (у формі гебре́й) ще раз в українську через західнослов'янські з латинської; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. hebraeus зводиться до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. Ἑβραῖος (пізніше в середньогрецький період вимовляли evreos), яке походить, очевидно, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арам. ʿiḇrai̯, ʿeḇrai̯‎, пов'язаного з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. ʿiḇrī‎https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97#cite_note-ESUM-3 [3] .
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13.08.2023 19:39 Ответить
, Nu i chto , ia zhe ni pro nacionalnost , iesli chto
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11.08.2023 12:16 Ответить
da? a nicho schcho он говорит - я не был тем бы кем есть, без того кем был?
не?
то пользы от него больше бы было без беганины в Литве и он был бы щас об руку с Соловьевым?

ДА???
давай, ДУМАЙ!!!(DUMAY!!!!)
ты понимаешь ли, Бабченко тоже был орком, не?
НЕ?
(NE???)
я думал шо ты ...... думаешь.... просто, думать способен.
а ты...... eh, wy.
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11.08.2023 15:23 Ответить
я понимаю, что у стран Балтии с Невзоровым свои счеты, но для Украины он сейчас делает очень много в плане информационной борьбы, кроме этого регулярно донатит на помощь Украине.
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11.08.2023 16:51 Ответить
это допуспим как ракетчик-русак, после своего удара, пойдет сдастся и выложит все что надо против ублюдков документально(чтобы не тошнили как с самолетом 8 лет с невнятными формулировками мол Гиркин все виноват)
- ясно шо фигурант делал плохое, но пусть не раскаялся, но сделал хорошо и польза - не была бы, не сделай он плохо.
то есть - не запусти он ракеты, то и не раская, то есть, не стал бы давать доказательства, которые в сто раз больше дали пользы, чем продолжал бы он пулять ракеты и быть орком.
и кстати круче всех атеистов - те кто были верунами, как и Невзоров, так и по всему другому - самые лучшие ненавистники чего то - это те которые "были в теме" и возненавидели это.
как и Ермак(угу, а еще существуют единороги..))))
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11.08.2023 17:04 Ответить
ніфуя не зрозумів що ти хотів до мене донести ))) зараз багато русаків, що перейшли на сторону України і вбивають москолоту ... і шо ? їх після цього те ж розстріляти ??
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12.08.2023 12:03 Ответить
блін, так я ж написав!
ясно вроді.
Невзоров не кається і каже - я такий як є, можете ненавидіти, але не будь я тоді імперцем і не бігай з автоматом, то зараз я би не приносив користі всім нормальним.(ну тіпа нижче його гідності просити пробачення взагалі у когось)
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17.08.2023 13:57 Ответить
може і не вибачався... а може і вибачався ... я не відслидковую кожне його відео. Але повторюю - для України від зараз грає на нащому боці )) мочить вату і донатить на ЗСУ (машини швидкої допомоги)
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17.08.2023 18:50 Ответить
ясно, я за те й кажу, а - атеїст.
ясно шо з вибаченням до Литви не знайдеш, бо не буде вибачення, просто дії даного діяча - гораздо більш крупні аніж вибачатись зо прошле.
хоча.... яким хєром ти слухаєш то. я ж вже 2 рази сказав по моєму.
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17.08.2023 19:34 Ответить
ти ж з першого разу не можеш чітко донести свої думки , пишешь якусь херню )) ось потрібно тебе перепитувати ... гарно, що хоч з другого разу написав так, що не прийшлось домірковувати за тебе
))
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18.08.2023 18:50 Ответить
, nu chto skazati ...vazmi svaievo kumira , i idi ***** ! ( Naverna balnaia tema , iesli toka chto zaregalsa tuti )
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11.08.2023 17:40 Ответить
Da i vazmi saboi Feigina , Liusiu Arestovicha , Panamariova , Gudkova ....da ****** , vseh etih "haroshih " ruskih !
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11.08.2023 17:44 Ответить
я пробачаю тебе, латвієць, за образи на свою адресу! Тому що Латвія підтримує Україну. Але якби я тебе зустрів - ти би отримав по пиці за образи. Вчись свою думку формулювати без матів та образ.
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12.08.2023 12:00 Ответить
я зарегався тут ще у Помаранчеву революцію, але коли мочив зелених покидьків, мій аккаунт заблокували
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12.08.2023 12:05 Ответить
Вони мабудь дуже поспішали. Бо навіть не відрізали філейні частини на зажарку. Пройшло сотні років, а аацапи так і залишились кацапами. Кассаб - живодер (тюрк.). Як гадаєте, товприство, чому розумні тюрки, які самі ангелами не були, називали аборигенів заболотної цивілізації кассабами?
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11.08.2023 11:11 Ответить
- руській мірЪ, ****...
""
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11.08.2023 11:12 Ответить
Так было видео как они раненного грабили а жмуров мародерить для орков святое дело.
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11.08.2023 11:15 Ответить
Треба все забрати,щоб не взяли солдати нати!
Надихнули на рифму.
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11.08.2023 11:20 Ответить
чому тушки не склювали
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11.08.2023 11:20 Ответить
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11.08.2023 11:21 Ответить
Сначала воспринял как шутку, а потом глянул в Интернет и... таки-да, настоящая фреска. Прикольно.
Совпадение? НЕ ДУМАЮ...
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11.08.2023 15:34 Ответить
Да какой из пуйла антихрист?! Антихрист будет всем миром править, а этот скоро уже и рашкой править не будет!
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11.08.2023 15:41 Ответить
''расеяне это как живущие за картиной клопы'' Невзоров
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12.08.2023 04:15 Ответить
навсяк випадок зброя націлена на труп
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11.08.2023 11:22 Ответить
убитый это пропавший без вести орк теперь его оружие статус неучтённое будет вывезено мародерами на расию и продано товарисчам...
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11.08.2023 11:23 Ответить
Если бы это не сделали они,их бы ограбили солдаты НАТО.
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11.08.2023 11:26 Ответить
🤣
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11.08.2023 16:00 Ответить
Гранатку для веселухи треба було кинути ! Щоб разом з жмурами лежали !!!
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11.08.2023 11:26 Ответить
Как в 1941-м - трофейная команда в действии!
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11.08.2023 11:28 Ответить
Оно точно напевало эту тупую песню, грабит и напевает ее
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11.08.2023 11:30 Ответить
Падальщики 😬
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11.08.2023 11:38 Ответить
для кацапприматів хоч би одну гранату в подарунок... з неба.
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11.08.2023 11:42 Ответить
Незачот - забыли изнасиловать!
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11.08.2023 11:47 Ответить
Одним словом , кацапи
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11.08.2023 11:58 Ответить
Як же шкода що не було скинути на них щось, дати все зібрати а потім бахнути, шоб лежали коло своїх "братьев" і в муках дохли.
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11.08.2023 12:14 Ответить
Озвучка 80lvl.
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11.08.2023 12:28 Ответить
Музична доріжка - це бімба
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11.08.2023 12:34 Ответить
Хоча б наприкинці поховали своїх "братів" як людей ! Так, ні шкарпетки та труси більш потрібні. А золоті коронки вже давно зняли ті, хто залишився живим у цьому бою.
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11.08.2023 12:42 Ответить
якщо відео не постановочне то не розумію з чого ви тут усі вигораєте.

мертвому вояку вже все одно. а його екіп послужить тим у кого його нема.

це війна, на війні нема мародерства, є отримання зброї, бк та екіпу де знайдеш.
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11.08.2023 12:49 Ответить
комуняки також перед похованням братські могили знімали форму та взуття з убитих солдатів потім одягали цими ганчірками нове поповнення...так чинить тільки бидло
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11.08.2023 13:25 Ответить
легко судити за тисячі кілометрів від фронту.

а там все простіше - є задача яку поставило командування. і є люди щоб виконати ту задачу. і на місці командира я б думав лише чи має вояк добре взуття а не про те де його взяти якщо взяти треба швидко.

для того щоб людину послати на смерть треба її забезпечити щоб вона думала про смерть не як стовідсоткову а як ймовірність.

звісно, якщо забезпечення є то ніхто не буде знімати з мертвих нічого.

але якщо треба ось тут і зараз то не бачу проблєми щоб брати екіп з убитих.

більше того, брати у ворога бронежилети та магазини треба обов'язково бо якщо ак-12 суперечлива зброя то магазини до ак-12 і російські бронежилети(не підробка) реально якісні.
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11.08.2023 13:32 Ответить
І що?
Якщо від рабів ломляться ВК, то можна зі здохлого совка зняти сапогі і дати одному з трьох наступних.
командир - на підвищення, раби - на м.ясо. Німецькі кулеметники - на відновлення(психічне).
в чому проблема?
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11.08.2023 15:27 Ответить
Как классно вы манипулируете от увиденного ....
А "котлы" он снимал в первую очередь , а карманы "шмонал" во вторую ....
О какой экипировке вы тут разлагольствуете ?
И закинуть в багажник эти "тушки" они почему-то не подумали . ( "своих-же не бросаем ?" )
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11.08.2023 14:22 Ответить
язиком *ідарів не розмовляю.
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11.08.2023 14:40 Ответить
Замість відповіді по суті - перехід на особистості ...
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11.08.2023 15:14 Ответить
я не винуватий що ви *ідарів косплеїте.
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11.08.2023 15:15 Ответить
A nichego, chto polovina rebjat na peredke na russkom jazyke obschajutsja i tvoju Babenko zadnicu zaschischajut? Nu eto zhe "drugoe", da?
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12.08.2023 03:13 Ответить
сашко, щось ти дуже схожий на рашистський кондом ,а якщо схожий на нього, хрокаешь як він, то ,мабуть. він і є
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11.08.2023 14:30 Ответить
от ви зараз спалили леху, а він як і вся кацапня, не причому...
на питання, а шо ж ви, сукі казламорді, робите в Україні?
відповіді нема...
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12.08.2023 12:56 Ответить
правельніше було би написати в заголовку : два окупанти грабують хАроших рускіх
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11.08.2023 13:11 Ответить
погані русские грабують вже хороших русских )))
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11.08.2023 14:07 Ответить
нє не так а так=грабують расєян коториє хорошо і давно лєжат
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12.08.2023 04:11 Ответить
у них мозг вообще не в черепной коробке, а в нижнем полушарии, з жопе т.е.
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11.08.2023 14:06 Ответить
а може то вони крупні опариші собі на рибалку вибирають ? ))))
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11.08.2023 14:59 Ответить
Нормальные русские...там все такие.
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11.08.2023 19:33 Ответить
тому що Русь і расєя це як Трипілля і тріпер
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12.08.2023 04:12 Ответить
дегенераты
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12.08.2023 09:00 Ответить
 
 