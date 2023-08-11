Два окупанти грабують мертвих окупантів. ВIДЕО безпілотника

У мережі оублікований відеозапис, на якому два російських окупанти обшукують тіла своїх загиблих та забирають цінні речі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мародерство окупантів зафіксував український безпілотник.

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