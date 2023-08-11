Два окупанти грабують мертвих окупантів. ВIДЕО безпілотника
У мережі оублікований відеозапис, на якому два російських окупанти обшукують тіла своїх загиблих та забирають цінні речі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мародерство окупантів зафіксував український безпілотник.
Топ коментарі
+26 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар11.08.2023 11:10
+26 Володимир #577208
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+24 Oleksa Tomakh
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він каже, що він каманч
До ХХ ст. на теренах ******** України повсюдно вживали етнонім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4 «жид» . Він був запозичений у дописемний період з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. giudeo, що походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. jūdaeus, яке зводиться до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. i̯əhūdī, утвореного від особового імені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. i̯əhūdā «Юда» (загальне значення «славлений, хвалений»); давнє žū- (<giu-) у слов'яних мовах закономірно перейшло в žy-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97#cite_note-ESUM-3 [3] . У ХХ ст., через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 мовну політику в УРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97#cite_note-12 [10] , його поступово заступив етнонім «єврей», натомість «жид» почали позначати як образливу назву євреївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97#cite_note-ZhydySUM-4 [4] . Новий етнонім був запозичений із російської мови, куди потрапив через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 церковнослов'янську із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 середньогрецької і пізніше (у формі гебре́й) ще раз в українську через західнослов'янські з латинської; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. hebraeus зводиться до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. Ἑβραῖος (пізніше в середньогрецький період вимовляли evreos), яке походить, очевидно, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арам. ʿiḇrai̯, ʿeḇrai̯, пов'язаного з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. ʿiḇrīhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97#cite_note-ESUM-3 [3] .
не?
то пользы от него больше бы было без беганины в Литве и он был бы щас об руку с Соловьевым?
ДА???
давай, ДУМАЙ!!!(DUMAY!!!!)
ты понимаешь ли, Бабченко тоже был орком, не?
НЕ?
(NE???)
я думал шо ты ...... думаешь.... просто, думать способен.
а ты...... eh, wy.
- ясно шо фигурант делал плохое, но пусть не раскаялся, но сделал хорошо и польза - не была бы, не сделай он плохо.
то есть - не запусти он ракеты, то и не раская, то есть, не стал бы давать доказательства, которые в сто раз больше дали пользы, чем продолжал бы он пулять ракеты и быть орком.
и кстати круче всех атеистов - те кто были верунами, как и Невзоров, так и по всему другому - самые лучшие ненавистники чего то - это те которые "были в теме" и возненавидели это.
как и Ермак(угу, а еще существуют единороги..))))
ясно вроді.
Невзоров не кається і каже - я такий як є, можете ненавидіти, але не будь я тоді імперцем і не бігай з автоматом, то зараз я би не приносив користі всім нормальним.(ну тіпа нижче його гідності просити пробачення взагалі у когось)
ясно шо з вибаченням до Литви не знайдеш, бо не буде вибачення, просто дії даного діяча - гораздо більш крупні аніж вибачатись зо прошле.
хоча.... яким хєром ти слухаєш то. я ж вже 2 рази сказав по моєму.
))
""
Надихнули на рифму.
Совпадение? НЕ ДУМАЮ...
мертвому вояку вже все одно. а його екіп послужить тим у кого його нема.
це війна, на війні нема мародерства, є отримання зброї, бк та екіпу де знайдеш.
а там все простіше - є задача яку поставило командування. і є люди щоб виконати ту задачу. і на місці командира я б думав лише чи має вояк добре взуття а не про те де його взяти якщо взяти треба швидко.
для того щоб людину послати на смерть треба її забезпечити щоб вона думала про смерть не як стовідсоткову а як ймовірність.
звісно, якщо забезпечення є то ніхто не буде знімати з мертвих нічого.
але якщо треба ось тут і зараз то не бачу проблєми щоб брати екіп з убитих.
більше того, брати у ворога бронежилети та магазини треба обов'язково бо якщо ак-12 суперечлива зброя то магазини до ак-12 і російські бронежилети(не підробка) реально якісні.
Якщо від рабів ломляться ВК, то можна зі здохлого совка зняти сапогі і дати одному з трьох наступних.
командир - на підвищення, раби - на м.ясо. Німецькі кулеметники - на відновлення(психічне).
в чому проблема?
А "котлы" он снимал в первую очередь , а карманы "шмонал" во вторую ....
О какой экипировке вы тут разлагольствуете ?
И закинуть в багажник эти "тушки" они почему-то не подумали . ( "своих-же не бросаем ?" )
на питання, а шо ж ви, сукі казламорді, робите в Україні?
відповіді нема...