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танк (1921) Национальная гвардия (1848)

Воины Нацгвардии дронами уничтожают три российских танка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава МВД Игорь Клименко обнародовал кадры, как воины 27-й бригады Национальной гвардии уничтожают российскую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Клименко написал в телеграм-канале.

Он отметил: "Восточное направление. Наши аэроразведчики из 27-й бригады Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику. Результат меткой работы: минус три танка".

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Топ комментарии
+20
Точність вражає. Молодці! Хай горять падли не тільки в пеклі, а і на цій землі!
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03.09.2023 21:01
+12
Патєрь танкав нєт.
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03.09.2023 20:53
+3
На першому танку прямо як міні ядрьонна бімба розірвалась! Кацарилі, якщо це бачили, то залишилися в легкому ****, а Соловьйоб верищатиме, що "піндоси далі біндєровцам тактічєскую вадародную бомбу с абєдньонним уранам"!
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03.09.2023 21:17
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Патєрь танкав нєт.
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03.09.2023 20:53 Ответить
Точність вражає. Молодці! Хай горять падли не тільки в пеклі, а і на цій землі!
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03.09.2023 21:01 Ответить
ПОчему такой эффект, это термобарический боеприпас?
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03.09.2023 21:03 Ответить
ПАтаму... Вчи матчасть...
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03.09.2023 21:08 Ответить
Ні, це у танку повний боєкомплект.

ЗИ Послухай АРЕСТОВІЧА він би усіх танкістів відстрілявших більше 50 відсотків боєкомплекту віддавав би під "трібунал", а у тих у кого залишилось меньше 20 відсотків (тобто залишилось не більше десяти пострілів) відразу в буцигарню - і тепер я навіть не уявляю, що буде з екіпажем "відсрілявшим все до останьої жилізяки".

ЗИИ 508 ракет різного штибу в залишку у кацапів (зі слів Буданова) це вже гойда?
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03.09.2023 21:31 Ответить
Что вы скажете о работе украинских беспилотников?
Вы знаете,я поражен!!!
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03.09.2023 21:10 Ответить
На першому танку прямо як міні ядрьонна бімба розірвалась! Кацарилі, якщо це бачили, то залишилися в легкому ****, а Соловьйоб верищатиме, що "піндоси далі біндєровцам тактічєскую вадародную бомбу с абєдньонним уранам"!
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03.09.2023 21:17 Ответить
На последних кадрах кацапа камаринскую в воздухе кувыркал (правее от прицела).
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03.09.2023 21:21 Ответить
.....і маладая нє уZнаєт какой у парня біл канєц........
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03.09.2023 21:24 Ответить
Така маленька бімбочка хнищила цілий танк.
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03.09.2023 21:45 Ответить
Якась істота мала з другого вилізти за тікетом на шов кабздона? Чи встигла вона (істота) того тікета схопити першою?
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04.09.2023 00:53 Ответить
 
 