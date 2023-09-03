Воины Нацгвардии дронами уничтожают три российских танка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МВД Игорь Клименко обнародовал кадры, как воины 27-й бригады Национальной гвардии уничтожают российскую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Клименко написал в телеграм-канале.
Он отметил: "Восточное направление. Наши аэроразведчики из 27-й бригады Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику. Результат меткой работы: минус три танка".
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+20 Alfred 52983432
показать весь комментарий03.09.2023 21:01
+12 Саша Пончик
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+3 Iscatel Iscatel 01a4f25c
показать весь комментарий03.09.2023 21:17
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ЗИ Послухай АРЕСТОВІЧА він би усіх танкістів відстрілявших більше 50 відсотків боєкомплекту віддавав би під "трібунал", а у тих у кого залишилось меньше 20 відсотків (тобто залишилось не більше десяти пострілів) відразу в буцигарню - і тепер я навіть не уявляю, що буде з екіпажем "відсрілявшим все до останьої жилізяки".
ЗИИ 508 ракет різного штибу в залишку у кацапів (зі слів Буданова) це вже гойда?
Вы знаете,я поражен!!!