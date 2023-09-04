Экипаж ЗРК "Стрела-10" обезвредил вражеский разведывательный дрон "Supercam". ВИДЕО

Экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" обнаружил и обезвредил разведывательный дрон "Supercam" российских захватчиков на одном из направлений фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха рассказали, что их приоритетной задачей является не допустить корректировки и разведку противника.

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