РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8339 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
8 941 7
война (46875) уничтожение (3850) 53 отдельная механизированная бригада (101)

Экипаж ЗРК "Стрела-10" обезвредил вражеский разведывательный дрон "Supercam". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" обнаружил и обезвредил разведывательный дрон "Supercam" российских захватчиков на одном из направлений фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха рассказали, что их приоритетной задачей является не допустить корректировки и разведку противника.

Также смотрите: Разведвзвод мотопехотного батальона 53-й ОМБр уничтожает россиянина гранатой с дрона. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему в Украине не производят огнемёты и напалм?
показать весь комментарий
04.09.2023 23:14 Ответить
а гудзики чому не виробляють
показать весь комментарий
05.09.2023 00:40 Ответить
Напалму як гівна на складах. Я був в учебці на строковій службі, ми той холодець тирили з бочок щоб в наряді картоплю варити. Попались ох і лящів наловили від старшого прапора начскладу.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:22 Ответить
Бісові діти!)))) Вдачі вам, Воїни!
показать весь комментарий
05.09.2023 01:48 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2023 06:14 Ответить
Красиво.
показать весь комментарий
05.09.2023 08:55 Ответить
Мінус Суперкум))
показать весь комментарий
05.09.2023 10:02 Ответить
 
 