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Бутусов Юрий (3906) 53 отдельная механизированная бригада (101) дроны (2080)

Разведвзвод мотопехотного батальона 53-й ОМБр уничтожает россиянина гранатой с дрона. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал кадры уничтожения российского оккупанта воинами 53-й отдельной механизированной бригады.

Кадры уничтожения он опубликовал в телеграм-канале.

"Российского солдата убивает граната из дрона разведвзада мотопехотного батальона 53-й омбр", - отметил Бутусов.

Смотрите также: Подрыв на мине, перегруппировка и прямой огневой контакт: тяжелый штурм 59-й бригады. ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
вже не побіжить... ні в атаку, ні до своєї сучки...
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16.08.2023 23:46
+10
Він хоч сирих сємок не забув в кишені покласти? Може з дронів треба трохи їх присипати про всяк випадок?
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16.08.2023 23:47
+8
Ну, надо было дома сидеть.
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16.08.2023 23:49
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Гарно прокинулся
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16.08.2023 23:44 Ответить
Тяжке похмілля.
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17.08.2023 09:12 Ответить
вже не побіжить... ні в атаку, ні до своєї сучки...
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16.08.2023 23:46 Ответить
Він хоч сирих сємок не забув в кишені покласти? Може з дронів треба трохи їх присипати про всяк випадок?
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16.08.2023 23:47 Ответить
Ну, надо было дома сидеть.
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16.08.2023 23:49 Ответить
шановному пану Бутусову поменше б з автоматом світлини запостовувать.
кацапня і tак не звертає уваги на журналіст ти чи ні....
але тепер буде мати відмазку - не жуналісти в Україні,
а бійці... - не розумно це..
роби собі як хочеш - світлини з автоматом на плечі до чого?
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16.08.2023 23:52 Ответить
У нього не написано PRESS, він там як і всі воїн.
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16.08.2023 23:58 Ответить
у як не написано "пресc" то і постити від свого імені на свому каналі як би і не треба, чи я шось не так розумію?
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17.08.2023 00:01 Ответить
Ні, не так. Журналіст з трафаретом, це сигнал що людина без зброї. Саме там, де точаться бої. А як зі зброєю, та без трафарету, то це вважаеться звичайний боєць, який осознає всі ризики того що на нього очікують. Навіть якщо він- журналіст. А хто постить та викладає на цивільному ресурсі, то вже нікого не хвилює, хоч журналіст він, хоч просто військовий, хоч кришнаїт чи вегетарианець.
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17.08.2023 00:28 Ответить
ну най буде гречка...
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17.08.2023 00:47 Ответить
я б на місці Юрія, де б я був і шо б не робив, - ці фото не виставляв...
таке собі бутусово +
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17.08.2023 00:49 Ответить
Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати (Г. Сковорода).
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17.08.2023 07:25 Ответить
і це є свята правда!
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17.08.2023 07:33 Ответить
Можна подумати, москало-рашистські ублюдки коли-небудь рахувались зі звичаями ведення війни. Розстріл цивільних авто, машин швидкої, евакуацвйного транспорту із біло-червоним символом хреста метрового діаметру на даху. Press, не-press, дитина, жінка некомбатант, немічний старий - їм насрати. Це війна на знищення.
Табличку PRESS можна приберегти хіба що для лицемірних організацій на кшталт "Гамнисті інтернешнл". Коли їм показати труп журналіста з цим написом, вони глибоко стурбуються.
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17.08.2023 00:25 Ответить
Ось порєчєнков в ДАПі даже з табличкою PRESS не соромився стріляти по українських позиціях:
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17.08.2023 08:10 Ответить
пост в тєму, в "яблучко", але ставити лайк під картинкою з тією кацап-почварою в падлу...
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17.08.2023 09:53 Ответить
старе відео - його вже опариші з'їли
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16.08.2023 23:53 Ответить
Прямо в анал, як кацапи й *******. Але було це ще весною
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16.08.2023 23:56 Ответить
Издох максим, да и йух с ним.
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17.08.2023 00:10 Ответить
Гарно. тепер можу йти спокійно спати. -1 скотина. Дякую хлопці! ЗСУ!!!!!
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17.08.2023 00:24 Ответить
Гарно ВОГом ліву стопу відірвало. Плюс стегнова артерія справа. 100% здох.
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17.08.2023 00:28 Ответить
Повна дупа огірків.
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17.08.2023 02:06 Ответить
У нього ж зброї немає. Навіть не в формі. Шо за лайно?
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17.08.2023 05:25 Ответить
а нефиг шастать
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17.08.2023 07:19 Ответить
проще кувалдой с дрона
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17.08.2023 06:31 Ответить
Фейк! Видно, що у нього все гаразд...
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17.08.2023 06:55 Ответить
яйца только оторвало
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17.08.2023 07:47 Ответить
попер в чужую страну ... освободитель.. вот бы мамка посмотрела.. жил как пес дворовой .. сдох как шакал
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17.08.2023 07:13 Ответить
Миссию выполнил!
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17.08.2023 08:37 Ответить
глисти в сраці ох..лі)) - " а нас за что"))
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17.08.2023 08:41 Ответить
солоденький
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17.08.2023 08:47 Ответить
крепкава здаровья жмуру
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17.08.2023 09:42 Ответить
Мотопіхотний батальйон 53 ОМБр - до 2018 року називався
43 окремий мотопіхотний батальйон "Патріот", створений з добровольців Дніпровської області.

Під час боротьби порохна з добровольчим рухом у 2018 р. 43 ОМпБ був переданий 53 ОМБр як лінійний
мотопіхотний батальйон. Така доля спіткала тоді багато ОМпБ (читай - добробатів).

Судячи з відсутності листя та кольору трави, подія, що на відео, відбулася десь у березні - на початку квітня.
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17.08.2023 11:29 Ответить
 
 