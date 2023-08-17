Разведвзвод мотопехотного батальона 53-й ОМБр уничтожает россиянина гранатой с дрона. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал кадры уничтожения российского оккупанта воинами 53-й отдельной механизированной бригады.
Кадры уничтожения он опубликовал в телеграм-канале.
"Российского солдата убивает граната из дрона разведвзада мотопехотного батальона 53-й омбр", - отметил Бутусов.
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кацапня і tак не звертає уваги на журналіст ти чи ні....
але тепер буде мати відмазку - не жуналісти в Україні,
а бійці... - не розумно це..
роби собі як хочеш - світлини з автоматом на плечі до чого?
таке собі бутусово +
Табличку PRESS можна приберегти хіба що для лицемірних організацій на кшталт "Гамнисті інтернешнл". Коли їм показати труп журналіста з цим написом, вони глибоко стурбуються.
43 окремий мотопіхотний батальйон "Патріот", створений з добровольців Дніпровської області.
Під час боротьби порохна з добровольчим рухом у 2018 р. 43 ОМпБ був переданий 53 ОМБр як лінійний
мотопіхотний батальйон. Така доля спіткала тоді багато ОМпБ (читай - добробатів).
Судячи з відсутності листя та кольору трави, подія, що на відео, відбулася десь у березні - на початку квітня.