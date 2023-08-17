Розвідвзвод мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБр знищує росіянина гранатою з дрона. ВIДЕО
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив кадри знищення російського окупанта воїнами 53-ї окремої механізованої бригади.
Кадри знищення він опублікував у телеграмі.
"Російського солдата вбиває граната з дрона розвідвзода мотопіхотного батальону 53-ї омбр", - зазначив Бутусов.
Топ коментарі
+18 Панас Стець 477f2171
показати весь коментар16.08.2023 23:46
+10 Антип61
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+8 Сергей Бойко e1d0fdc0
показати весь коментар16.08.2023 23:49
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Будь ласка, зачекайте...
кацапня і tак не звертає уваги на журналіст ти чи ні....
але тепер буде мати відмазку - не жуналісти в Україні,
а бійці... - не розумно це..
роби собі як хочеш - світлини з автоматом на плечі до чого?
таке собі бутусово +
Табличку PRESS можна приберегти хіба що для лицемірних організацій на кшталт "Гамнисті інтернешнл". Коли їм показати труп журналіста з цим написом, вони глибоко стурбуються.
43 окремий мотопіхотний батальйон "Патріот", створений з добровольців Дніпровської області.
Під час боротьби порохна з добровольчим рухом у 2018 р. 43 ОМпБ був переданий 53 ОМБр як лінійний
мотопіхотний батальйон. Така доля спіткала тоді багато ОМпБ (читай - добробатів).
Судячи з відсутності листя та кольору трави, подія, що на відео, відбулася десь у березні - на початку квітня.