Розвідвзвод мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБр знищує росіянина гранатою з дрона. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив кадри знищення російського окупанта воїнами 53-ї окремої механізованої бригади.

Кадри знищення він опублікував у телеграмі.

"Російського солдата вбиває граната з дрона розвідвзода мотопіхотного батальону 53-ї омбр", - зазначив Бутусов.

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