Российский танк Т-72Б3 взрывается после прилета украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский танк Т-72Б3 на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Феерическая детонация топливных баков танка окупантов Т-72Б3 после точного прилета украинского FPV-дрона на Южном направлении", - пишет в комментарии автор публикации.

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