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Российский танк Т-72Б3 взрывается после прилета украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский танк Т-72Б3 на Южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"Феерическая детонация топливных баков танка окупантов Т-72Б3 после точного прилета украинского FPV-дрона на Южном направлении", - пишет в комментарии автор публикации.
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показать весь комментарий06.09.2023 11:29
+8 A San
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+7 Fox Fox 5a50a6fe
показать весь комментарий06.09.2023 12:00
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Не дав кацапам даже помучатись...
😁