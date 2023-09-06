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Российский танк Т-72Б3 взрывается после прилета украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский танк Т-72Б3 на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Феерическая детонация топливных баков танка окупантов Т-72Б3 после точного прилета украинского FPV-дрона на Южном направлении", - пишет в комментарии автор публикации.

Также читайте: Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе "Дикий Шершень" попадают во вражескую группу из пяти оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
Телепортувались в АД!
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06.09.2023 11:29
+8
і три танкісти "покінулі Работіне" )
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06.09.2023 11:09
+7
У Тихому океані акули потопили російську навколосвітню експедицію
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06.09.2023 12:00
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і три танкісти "покінулі Работіне" )
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06.09.2023 11:09 Ответить
Телепортувались в АД!
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06.09.2023 11:29 Ответить
Добро пожаловать в Украину, мляди!
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06.09.2023 11:49 Ответить
У Тихому океані акули потопили російську навколосвітню експедицію
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06.09.2023 12:00 Ответить
Велика подяка бандерiвським акулам!
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06.09.2023 13:18 Ответить
прямо в зад
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06.09.2023 12:05 Ответить
Ні одна сволота не вилізла з танка. Нормальок!
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06.09.2023 12:20 Ответить
В конце видео один вылез, но картинка отморозилась.
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06.09.2023 21:46 Ответить
Дрон якийсь злий - зразу відправив їх в пекло!
Не дав кацапам даже помучатись...
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06.09.2023 12:28 Ответить
Поле совсем чистое, не военное. Аккуратно обработанное.
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06.09.2023 14:07 Ответить
Скажите, это же не опасно? По телевизору говорят, что потерь нет.
😁
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06.09.2023 14:16 Ответить
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06.09.2023 16:55 Ответить
 
 