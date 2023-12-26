Воины ГУР ликвидировали группу оккупантов в укрытиях в Бахмуте. ВИДЕО

Украинские разведчики уничтожают российских военных в Бахмуте и в его окрестностях FPV-дронами. Процесс ликвидации оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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