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Воины ГУР ликвидировали группу оккупантов в укрытиях в Бахмуте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские разведчики уничтожают российских военных в Бахмуте и в его окрестностях FPV-дронами. Процесс ликвидации оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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так от які вони..бойові комарі
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26.12.2023 17:40 Ответить
Малувато конкретики, забагато аудіо
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26.12.2023 18:39 Ответить
Якість навмисно така?
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26.12.2023 20:31 Ответить
Почитайте в інеті про РЕБ щоб не задавати таких питань.
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26.12.2023 21:12 Ответить
Я відрізняю перешкоди від РЕБ і тупо низьку якість (кількість пікселів у відео)
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26.12.2023 21:25 Ответить
При большом расстоянии могут быть такие помехи.
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26.12.2023 21:50 Ответить
Тобто навмисно знищується якість (кількість пікселів) при аналоговому зв'язку?
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26.12.2023 22:44 Ответить
Будьте милосердні та пробачте українських воїнів що цим відео вони не задовольнили вас. Завжди є можливість зайняти їх місце і показати приклад найвищих стандартів якості.
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26.12.2023 21:35 Ответить
 
 