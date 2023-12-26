Экипаж ВДК "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии был уничтожен, - Игнат
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В результате уничтожения российского ВДК "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии была также повреждена портовая инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"Топ-событие этой ночи – это уничтожение очередного российского военного корабля, который пополнит эскадру Черноморского флота во главе с флагманом "Москва", который был утоплен ранее. Появилось фото, там скелет один остался от этого корабля, там обгорело все фактически дотла. После того взрыва понятно, что не только сам корабль уничтожен, возможно, еще какая-то портовая инфраструктура, возможно, какие-то рядом суда обеспечения, точно экипаж корабля, который находился рядом, поэтому это очень мощное событие для нас с вами – мы уничтожили и корабль, и оккупантов благодаря четко скоординированным действиям", - отметил он.
Отвечая на вопрос о состоянии российской ПВО в оккупированном Крыму, представитель заявил, что на вооружении врага там по-прежнему есть достаточно большое количество средств ПВО разных типов малого, среднего и большого радиуса действия. При проведении спецопераций Силы обороны этот фактор учитывается для определения места проведения удара.
"Применяются определенные тактические приемы, проводимые нашими пилотами для того, чтобы максимальное количество средств воздушного нападения достигло своей цели", - пояснил Игнат.
Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".
Пожалуйста, подождите...
А він прийшов трошки раньше...
Може вони вже десь на підльоті до Марсу.
Там 112 метрів тільки довжина і біля 13 метрів ширина.... І як **просто** кораблю такого класу пройти 13 шлюзів канала...)))) Ну я не заперечую..що кацапи ідіоти і дійсно послали корабель такого класу по ВДК .... але Ви то не кацап... і не ідіот... щоб так просто відповісти!
що могло залишитись від орків - один
пепел...
Тихо ракета по небу летала,
Тихо летела и тихо попала,
Тихо на дно корабль пошёл,
Кто то в окошке полваньки нашёл.
Укаїнці піданків не залишають.
Гей москалики, шо з іплом*
ІНАКШЕ Й НЕ СКАЖЕШ.
Моцного ікіпажу здоров'я, від Українців‼️🇺🇦❤️💯🪖⚔️😂😂👍👏🫡❤️🇺🇦
Роскошный подарок от ЗСУ!
Вон вище скрін новини, що матерям здохших орків рушники подарували.
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Константин Ольшанский" (№ 42/402?);
5) "Королев" (№ 130);
6) "Минск" (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) "Новочеркасск" (№ 142);
9) "Оленегорский горняк" (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) "Саратов" (№ 150) (пр.1171);
13) "Цезарь Куников" (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
В "псіхіческую атаку" - матроси в тєльняшках с шашкамі наголо вєрхом на зєбрах.
У нашім Севастополі кранти
Прийшли кацапчику із моря.
За день ми досягли мети
Підбили човен і кораблик поряд.
Ось Феодосія дрижала і гула
Ракети знищили калошу й дрони,
Раніш "Москва" затоплена була,
Злетіли в море їх корони.
Много стало в наші дні нєіZвєданной хєрні ......
"МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, следует из базы розыска ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в карточке."
Близько 02:30 26 грудня в районі Феодосії тактична авіація Повітряних сил знищила великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ.
Уперше це судно було атаковано ще 24 березня 2022 року в порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.