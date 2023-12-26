РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15601 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
40 331 77
война (46904) корабль (1927) ликвидация (1952) Феодосия (156) Игнат (525)

Экипаж ВДК "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии был уничтожен, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

феодосія,новочеркаськ

В результате уничтожения российского ВДК "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии была также повреждена портовая инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Топ-событие этой ночи – это уничтожение очередного российского военного корабля, который пополнит эскадру Черноморского флота во главе с флагманом "Москва", который был утоплен ранее. Появилось фото, там скелет один остался от этого корабля, там обгорело все фактически дотла. После того взрыва понятно, что не только сам корабль уничтожен, возможно, еще какая-то портовая инфраструктура, возможно, какие-то рядом суда обеспечения, точно экипаж корабля, который находился рядом, поэтому это очень мощное событие для нас с вами – мы уничтожили и корабль, и оккупантов благодаря четко скоординированным действиям", - отметил он.

Отвечая на вопрос о состоянии российской ПВО в оккупированном Крыму, представитель заявил, что на вооружении врага там по-прежнему есть достаточно большое количество средств ПВО разных типов малого, среднего и большого радиуса действия. При проведении спецопераций Силы обороны этот фактор учитывается для определения места проведения удара.

"Применяются определенные тактические приемы, проводимые нашими пилотами для того, чтобы максимальное количество средств воздушного нападения достигло своей цели", - пояснил Игнат.

Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Феодосии в результате удара по ВДК "Новочеркасск" мог быть поврежден еще один корабль, - ОК "Південь". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
Орки запускали шахіди з мису Чауда, це зовсім поряд. Видно готувались до Нового року.
А він прийшов трошки раньше...
показать весь комментарий
26.12.2023 14:10
+44
Санітарниє патєрі.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:10
+40
показать весь комментарий
26.12.2023 14:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орки запускали шахіди з мису Чауда, це зовсім поряд. Видно готувались до Нового року.
А він прийшов трошки раньше...
показать весь комментарий
26.12.2023 14:10 Ответить
Та то Санта пролетав, та шось обронив.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:20 Ответить
ЩЕ раз: Це просто якийсь ПОДВІЙНИЙ різдв`яний подарунок!!!
показать весь комментарий
26.12.2023 14:43 Ответить
Санітарниє патєрі.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:10 Ответить
То ви ще не бачили ці "Санітарниє патєрі". Там цілковиті "Антіанітарниє патєрі", бо засрали з переляку все навкруги
показать весь комментарий
26.12.2023 14:53 Ответить
Ну чому відразу знищено?
Може вони вже десь на підльоті до Марсу.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:11 Ответить
не вистачить єнргія взриву замала- то так на орбіту
показать весь комментарий
26.12.2023 14:14 Ответить
Та фіг там мала. БДК був завантажений шахідами і ************ з Ірану. Я дивився відео від кримчан, знімаючого хвилею знесло на фіг.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:36 Ответить
А кордон Ірану вже десь у Чорному морі? Чи між Чорним морем і Каспієм канал кацапсячі прорили? А якщо хвиля від вибуху кацапсячих ***********, то кримчани, які знімали встояли б на місці? У нас з*явилося дуже багато арестовичей! Все знають..все бачать....))))
показать весь комментарий
26.12.2023 15:55 Ответить
Канал Волга - Дон
показать весь комментарий
26.12.2023 16:00 Ответить
.ага..і БДК завантажений як Ви на трасі Київ-Бориспіль..))))
Там 112 метрів тільки довжина і біля 13 метрів ширина.... І як **просто** кораблю такого класу пройти 13 шлюзів канала...)))) Ну я не заперечую..що кацапи ідіоти і дійсно послали корабель такого класу по ВДК .... але Ви то не кацап... і не ідіот... щоб так просто відповісти!
показать весь комментарий
26.12.2023 16:11 Ответить
Такие карыта по верховьям Дона спокойно проходят.
показать весь комментарий
26.12.2023 16:22 Ответить
... достатньо Вам подивитися фото шлюза №1 на ВДКаналі щоб самому зробити висновок)))) А якщо ще й колись побачити сам ВДкорабель.... то вже буде і можливість почервоніти!))))
показать весь комментарий
26.12.2023 16:40 Ответить
Лет 50 назад я каждый день видел как пердун толкал туда и сюда в районе станицы Мигулинской баржу таких размеров мимо меня. Исследуй тщательней.
показать весь комментарий
26.12.2023 16:54 Ответить
..ну якщо у Вас **баржі** з надстройками з пятиповерховий будинок спокійно **проходять** 13 арочних шлюзів ВДК...то розумово Ви не піднялися за 50 років свого життя...))) Коли не хочемо навіть трохи думати...то і смайлики не допоможуть. Але я намагався Вам допомогти... пропонуючи подивитися фото першого шлюза..))))
показать весь комментарий
26.12.2023 17:04 Ответить
Юдочудо нада не хвотачки сматреть, а в живую, кампутир выкинь, он у типе нигожий.
показать весь комментарий
26.12.2023 19:01 Ответить
..та я бачу у тебе по ВДК і ракетний крейсер може пройти. Тобі смайлики постити легше. чим думати.... Тільки дурноголовому ніяк не дійде... подивитися які ж класи суден пропускає цей канал. 50 років пройшло..а розуму так і не добавилось. Чи може як у прислів*ї.... Мудрість приходить з віком...!!! А до тебе вік прийшов сам!!!)))
показать весь комментарий
26.12.2023 23:42 Ответить
Ты мабудь з тих срушникав, яки не знайшли ядреных падлодок на хватаграфиях у сормово та мене 15 рокыв шукали та не знайшли.🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.12.2023 09:44 Ответить
.... а тобі ..нещасному зуби вибили ... бо щось ти на дикунському кацапсячому пишеш)))же падлодок на хватаграфиях... А як ти ще й на цій мові шипелявиш? У вас там...смердячі зі станиці мігулінськой всі дурноголові, чи тебе ..як **розумного**50 років тому виперли до Німечини?
показать весь комментарий
27.12.2023 14:24 Ответить
Якщо корабель розлетівся на куски...то
що могло залишитись від орків - один
пепел...
показать весь комментарий
26.12.2023 14:13 Ответить
Тихо корабль стоял у причала,
Тихо ракета по небу летала,
Тихо летела и тихо попала,
Тихо на дно корабль пошёл,
Кто то в окошке полваньки нашёл.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:19 Ответить
Один загиблий у Феодосії, це той якого знайшли у цілому вигляді.
показать весь комментарий
26.12.2023 15:50 Ответить
Ні. Всі як один померли....
показать весь комментарий
26.12.2023 17:12 Ответить
Під ялинку мамкам, точнійш срюзькім самкам под ёлочку.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:14 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 14:25 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 15:48 Ответить
Сльозки втирати, мабуть!
показать весь комментарий
26.12.2023 15:54 Ответить
Грабы у яму апускать.
показать весь комментарий
26.12.2023 16:23 Ответить
Яка зворушлива турбота
показать весь комментарий
26.12.2023 16:58 Ответить
На гада їм полотенця? Вони ж узимку не миються… кажуть а скільки там тієї зими
показать весь комментарий
26.12.2023 20:26 Ответить
Подранка після удару "Точки-у" добили на..уй.
Укаїнці піданків не залишають.
Гей москалики, шо з іплом*
показать весь комментарий
26.12.2023 14:14 Ответить
как то по Рождественски с ветерком...а шо то було... а то марсиане и нас там нет и не было и нет... то наверное человечки крымского народного ополчения оборзели не иначе..
показать весь комментарий
26.12.2023 14:16 Ответить
ОТРИМАВ ПОШКОДЖЕННЯ...
ІНАКШЕ Й НЕ СКАЖЕШ.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:18 Ответить
Низько полетіли ******** із суднА, Мабуть, буде дощ…
Моцного ікіпажу здоров'я, від Українців‼️🇺🇦❤️💯🪖⚔️😂😂👍👏🫡❤️🇺🇦
показать весь комментарий
26.12.2023 14:18 Ответить
95 русских баб получат по БЕЛОЙ ЛАДЕ
Роскошный подарок от ЗСУ!
показать весь комментарий
26.12.2023 14:18 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 14:21 Ответить
и плюс нового алкаша найдет
показать весь комментарий
26.12.2023 14:31 Ответить
Та які там "Лади"?

Вон вище скрін новини, що матерям здохших орків рушники подарували.
показать весь комментарий
26.12.2023 17:47 Ответить
Натирать Ладу до блеска?
показать весь комментарий
26.12.2023 17:55 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 07:47 Ответить
а іранців там часом не було?
показать весь комментарий
26.12.2023 14:22 Ответить
Потерь нет

показать весь комментарий
26.12.2023 14:22 Ответить
Даже рубка расплавилась, пагибших нетутя, ане испарились.
показать весь комментарий
26.12.2023 16:25 Ответить
Сейчас в Черном и Азовском морях нет ни одного российского военного корабля . Ни одного.

показать весь комментарий
26.12.2023 14:29 Ответить
То де вони ??
показать весь комментарий
26.12.2023 19:09 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 14:31 Ответить
Чем корабль был загружен? Там по идее не только экипаж корабля, а еще и солдаты которые разгружали корабль должны были выпариться.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:51 Ответить
"Отримав пошкодження" несумісні з життям.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:53 Ответить
"Карабль получіл поврєждєніє, а екіпаж пробоїни!"
показать весь комментарий
26.12.2023 14:56 Ответить
Какой красивый рождественский фейерверк - так держать ВСУ , гори- гори ясно до самой победы Украины
показать весь комментарий
26.12.2023 15:12 Ответить
"Консультант руководителя полуострова Крючков заявил о потенциальной уголовной ответственности для лиц, зафиксировавших события на видео. Он утверждает, что личности, распространившие видеоматериалы с записями, были идентифицированы."
показать весь комментарий
26.12.2023 15:22 Ответить
в труху разлетелся.
показать весь комментарий
26.12.2023 15:32 Ответить
Бєдниє лічності
показать весь комментарий
26.12.2023 16:01 Ответить
Пишаємось вами, хлопці !
показать весь комментарий
26.12.2023 15:32 Ответить
Різдво 25 січня достойно відсалютували. Дякую Господь! Слава Тобі Мудрий Серцевидець. ! Бережи наші ЗСУ! Благословляй наших робітників, що виробляють , пускають БПЛА.
показать весь комментарий
26.12.2023 15:57 Ответить
На ЧФ = було 14 БДК (10/пр.775+3/пр.1171+1/пр.11711). Мінус 2/4/7? Залишок - ?
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Константин Ольшанский" (№ 42/402?);
5) "Королев" (№ 130);
6) "Минск" (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) "Новочеркасск" (№ 142);
9) "Оленегорский горняк" (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) "Саратов" (№ 150) (пр.1171);
13) "Цезарь Куников" (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
показать весь комментарий
26.12.2023 16:11 Ответить
Більшість з них це БФ і СФ пригнали для десанту в Одесі в лютому..
показать весь комментарий
26.12.2023 16:28 Ответить
Кацапу пора затапливать свой флот , а оставшиеся экипажы переодевать в галифе, называть морской пехотой и гнать на убой. Опыт у них такой есть, отработан трижды
показать весь комментарий
26.12.2023 17:02 Ответить
Точно.
В "псіхіческую атаку" - матроси в тєльняшках с шашкамі наголо вєрхом на зєбрах.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:27 Ответить
Экипаж повреждён!!! 🤓🤓🤓
показать весь комментарий
26.12.2023 17:48 Ответить
Потєрь в вс рф - нєт.
показать весь комментарий
26.12.2023 17:50 Ответить
Кацапи на Чорному морі затиснуті в порту Новоросійська,ЗСУ частково знищивши частину кораблів флоту. І дійдуть вони до порту Новоросійськ, який не в змозі прийняти всі кораблі флоту. І це станеться до того, як Шойгу встигне піти. Україна - ракетна країна.
показать весь комментарий
26.12.2023 17:58 Ответить
Ждьот Сєвастопаль, ждьот Камчатка, ждьот Крандштадт...
показать весь комментарий
26.12.2023 17:58 Ответить
Та ні, тут вже не до вихваляння кацапських крандштатів і камчаток, ніхто кацапню не чекає,їх просто знищать.

У нашім Севастополі кранти
Прийшли кацапчику із моря.
За день ми досягли мети
Підбили човен і кораблик поряд.
Ось Феодосія дрижала і гула
Ракети знищили калошу й дрони,
Раніш "Москва" затоплена була,
Злетіли в море їх корони.
показать весь комментарий
26.12.2023 19:10 Ответить
Этож прям праздник какой-то! Аж на душе светло стало. Слава ЗСУ и спасибо!!
показать весь комментарий
26.12.2023 18:16 Ответить
...Над руSнєй хєрня лєтала нєіZвєстного мєталла
Много стало в наші дні нєіZвєданной хєрні ......
показать весь комментарий
26.12.2023 18:16 Ответить
новости мордора:

"МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, следует из базы розыска ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в карточке."
показать весь комментарий
26.12.2023 18:20 Ответить
санитарные потери уже около 350к немытых кацапских рыл. улучшаем санитарию на планетарном уровне, иначе и не скажешь.
показать весь комментарий
26.12.2023 18:23 Ответить
Корабель "Новочеркасск" (архівне фото)

показать весь комментарий
26.12.2023 20:16 Ответить
Це той боутiк , пам'ятаєте :



Близько 02:30 26 грудня в районі Феодосії тактична авіація Повітряних сил знищила великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ.

Уперше це судно було атаковано ще 24 березня 2022 року в порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.
показать весь комментарий
26.12.2023 21:04 Ответить
Може матроси того ВДКтам медичний ганджубас поряд з баком з пальним курили і бички у той бак шбурляли ??? Про це вже ніхто ніколи не дізнається….І тільки депутати ВРУ нагадають що медичний план дуже корисний.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:23 Ответить
 
 