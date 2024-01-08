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Кусок оккупанта валяется на руинах дома. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Операторы дронов "Грифон" 501-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали оккупанта, находившегося на развалинах частного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант тщетно пытался убежать на квадроцикле от FPV-дрона "Дикие шершни". ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
У мене нестійка психіка.
Відео дуже заспокоїло.
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08.01.2024 09:33
+24
Ще 140 000 000 таких відео,і тиша!!!
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08.01.2024 09:52
+23
Відео рекомендовано для покращення настрою...
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08.01.2024 09:36
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У мене нестійка психіка.
Відео дуже заспокоїло.
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08.01.2024 09:33 Ответить
Ще 140 000 000 таких відео,і тиша!!!
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08.01.2024 09:52 Ответить
Тоді психіка взагалі нормалізується
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08.01.2024 10:19 Ответить
А нах він туди виліз? 😂
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08.01.2024 11:12 Ответить
Ого ...Псіханув...
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08.01.2024 09:36 Ответить
Відео рекомендовано для покращення настрою...
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08.01.2024 09:36 Ответить
Ну і навіщо нам "осіннє" відео? Для "підняття настрою"? Це кінець жовтня-початок листопаду
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08.01.2024 09:41 Ответить
Яр, тебе ніхто не змушує переглядати "осінні" відео, багато людей не бачили їх, бо навіть у вільний час зайняті роботою на армію, а не жмаканням дупою дивана цілодобово.
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08.01.2024 16:52 Ответить
Толік! Мене менше всього тривожить як твоя думка стосовно мене - так і її відсутність! !!!
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08.01.2024 16:55 Ответить
Ярик, а ти не здогадуєшся, що твої тут випорожнення до дупи всім?
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08.01.2024 16:58 Ответить
"Фінський"! Якщо ти - "нульовка", то це не значить, що це мене стосується! І не починай "пісні", що у тебе старий нік хакерська атака знищила - ти і з старим "не користувався увагою читачів" Просто "подзявкував", час від часу, з підворіття, та шматками лайна кидався… !!!
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08.01.2024 17:06 Ответить
Це не шматок, це погруддя "асвабадітєлю".
Постамент закінчують робити у майстерні.
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08.01.2024 09:42 Ответить
рекомендовано до перегляду людям із нестійкою психікою для покращення стікості психіки.
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08.01.2024 09:46 Ответить
Побачив Україну і помер гідною смертю.
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08.01.2024 09:52 Ответить
мощний дрон не пукалка
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08.01.2024 09:59 Ответить
Після всього, що рузький непотріб зробив і робить, яка вже може бути «нестійка психіка»,окрім ненависті… ?!
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08.01.2024 10:13 Ответить
Окку...
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08.01.2024 10:19 Ответить
руSSьке на Місяці
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08.01.2024 10:39 Ответить
Якщо згадати, що у кацапів в 5-7 раз більше FPV дронів, то відео вже не таке веселе.
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08.01.2024 11:22 Ответить
Дивився фотографії на телефоні у одного воїна. Там наших 200-х хлопців збирали. Ну, чи то, що від них залишилось. От таке само погруддя нашого бійця було на купці горілого фаршу. І наших гине не менше кацапів від тих паскудних дронів. Тільки ж це не покажуть... Снайпер хоч більш акуратно вбиває, а тут кишки на деревах.
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08.01.2024 11:41 Ответить
та понятно... тількі от ми захищаєм свою землю, а ці фашисти, ця нерусь з болот Московії їде заради грошей чі шоб в тюрмі не сидіть. ух ненавижу фашню кремльовську і всю їх гєбню, будь вона і її діти і внуки прокляті.
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08.01.2024 12:06 Ответить
І до чого це?
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08.01.2024 13:13 Ответить
ЯКшо хтось вважає що якщо зараз здамось і буде як в Криму. То буде не так. Це всім- хто посередині звертюся. Кацапи будуть мстити- мстити жлрстокл і бежально всім і вижиивуть тільки ті хто ділом доведуть що вони за кацапів- вбивстами своїх жу українцім. Будуть ходитьі заколювать, вбиватимитьі і різатимуть. Бо ми показали їм що ми є крайні ненадійними для них. московити ніколи нам цього не подарують. це для тих хто думає- що ще є мождивість здатися і ях кацапня помилує
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08.01.2024 18:25 Ответить
Хотел глину скинуть....А тут такое!
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08.01.2024 12:10 Ответить
Спільнота українців.
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08.01.2024 14:06 Ответить
Нуліо, ти невиправний зануда. Тобі вже пропонували створити спільноту свого імені, але ж скиглити тут набагато легше.
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08.01.2024 16:56 Ответить
 
 