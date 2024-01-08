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Кусок оккупанта валяется на руинах дома. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Операторы дронов "Грифон" 501-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали оккупанта, находившегося на развалинах частного дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
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+42 Сармат Сарматович
показать весь комментарий08.01.2024 09:33
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Відео дуже заспокоїло.
Постамент закінчують робити у майстерні.