Кусок оккупанта валяется на руинах дома. ВИДЕО 18+

Операторы дронов "Грифон" 501-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали оккупанта, находившегося на развалинах частного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант тщетно пытался убежать на квадроцикле от FPV-дрона "Дикие шершни". ВИДЕО