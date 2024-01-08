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Уничтожение новейшего вражеского комплекса РЭБ "Тирада-2" на Луганщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Тирада-2" на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ТИРАДА-2". Комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "ТИРАДА-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области. Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью", - отмечается в комментарии к записи.

Также смотрите: Операторы ССО ликвидировали вражескую группу в составе 4 россиян на подступах к Авдеевке. ВИДЕО
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Спецпризначення це що елітну зброю і техніку ліквідувати,чи таки більш конкретна робота по конкретним цілям,ну як Оленівка, яка уже не актуальна чи аеродроми вильоту літаків в межах розумного. Хоренко це він був там?
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08.01.2024 10:01 Ответить
ССО це підрозділи ЗСУ. За Оленівкою до ГУР МО звертатися. Елітна зброя і техніка це таки найконкретніша робота по елітним цілям.
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08.01.2024 10:03 Ответить
Таки ні,прочитала задачі,рейди за територією України, заручники,але корисні, агітація і психологічна робота на окупованих територіях, розвіддані за територією України. ..і ще багато іншого. Це не розвідка, а еліта ЗСУ для спецзавдань. Знищення аеродрому може бути,заручник путин, також може бути. Хоренко звільнили за те що специ посадки відвоювували, а не по призначенню
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08.01.2024 10:27 Ответить
Хоренко незрозуміло за що звільнили, дуже схоже на якісь образи ОП
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08.01.2024 10:30 Ответить
Хоренка звільнили тому-що бубачька образився на Залужного. самого главкома чіпати сцикотно, а от піднасрати - залюбки.
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08.01.2024 10:41 Ответить
За повідомленням «Роскосмосу», російський новий ворожий комплекс РЕБ "Тірада-2" перейшов на нерозрахункову орбіту і зіткнувся з поверхнею HIMARS.
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08.01.2024 10:16 Ответить
Цікаво, але нічого не зрозуміло)
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08.01.2024 10:18 Ответить
Хтось побачив знищений РЕБ "Тірада-2"? Ні?! Але він таки знищений.
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08.01.2024 11:06 Ответить
якщо він знищений, то можна прильотом безпілотника показати, як він горить чи уламки. Я бачив там кілька цілей і один вибух. Знищили - добре. але відео в такому форматі - ні для підтвердження, ні для вихваляння ніяке. Якщо не було продовження.
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09.01.2024 03:24 Ответить
 
 