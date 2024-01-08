Уничтожение новейшего вражеского комплекса РЭБ "Тирада-2" на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Тирада-2" на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ТИРАДА-2". Комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "ТИРАДА-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области. Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью", - отмечается в комментарии к записи.

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