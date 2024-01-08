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Оккупант застрелился на поле боя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой снято самоубийство оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда захватчик давит на спусковой крючок автомата, направленный ему в голову.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский солдат застрелился на восточном направлении фронта. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
расиянин похорошел на глазах….
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08.01.2024 10:16
+21
Тю, а шо случилася? Жінка сказала шоб живим не вертався, бо Лади не буде?
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08.01.2024 10:10
+18
"Зато нє умєр от водкі"- скаже *****. І ніхто з цих тварин навіть не задумується заради чого здихає. Заради шизофренії старих кремлівських покидьків.
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08.01.2024 10:23
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Тю, а шо случилася? Жінка сказала шоб живим не вертався, бо Лади не буде?
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08.01.2024 10:10 Ответить
Так Лади й не буде, чувак самострєл влаштував, дезертиром можна вважати
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08.01.2024 11:09 Ответить
а их асталась токо двое из васемнадцати рєбят. Акт самострєла не докажешь.
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08.01.2024 13:46 Ответить
Закосплеїв радянського генерала, який майже у кожній російській стрічці про війну по сюжету пускає кулю в лоба в кінці фільма
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08.01.2024 10:12 Ответить
"Куля в лоб" - не віддамо, це наше!
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08.01.2024 10:23 Ответить
Тоді куля в жбан
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08.01.2024 10:39 Ответить
"куля в жбан" - приймається
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08.01.2024 10:40 Ответить
👍
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08.01.2024 12:35 Ответить
пісня у виконанні -Левка Бебешка ,псевдо "Левко Дурко"
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08.01.2024 10:13 Ответить
расиянин похорошел на глазах….
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08.01.2024 10:16 Ответить
Хороший окупант.
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08.01.2024 10:18 Ответить
флешмоб - успеть на концерт кобзона
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08.01.2024 10:19 Ответить
куйнамайня....
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08.01.2024 10:20 Ответить
рабский менталитет расиянина, не позволяет застрелить того кто его послал там умирать.
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08.01.2024 10:20 Ответить
"Зато нє умєр от водкі"- скаже *****. І ніхто з цих тварин навіть не задумується заради чого здихає. Заради шизофренії старих кремлівських покидьків.
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08.01.2024 10:23 Ответить
..а мог бы, с такими же кацаподебилами как сам, "пиво сосать" в своём Задрыщенске
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08.01.2024 10:29 Ответить
Так в Задрищенські тепер два тижні горілку смоктати будуть його знайомі на похоронах
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08.01.2024 10:41 Ответить
А зеленкою лоба намазав? Ще заразу якусь підчепить....
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08.01.2024 10:34 Ответить
Самогубці одразу відправляються у пекло. Ідейний ідіот. За родіну! За сталіна!
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08.01.2024 10:36 Ответить
навіщо да нас їхав? зробив би це дома....
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08.01.2024 10:43 Ответить
Здаров'я застєлівшимуся!
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08.01.2024 10:46 Ответить
Це саме відео вже було. Враження що цей дубль має заспокоювати українців після кацапської ракетної атаки, поки хрипастий ще спить і не записав свій черговий ролік.
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08.01.2024 10:51 Ответить
кого він має заспокоїти, не розумію, це відео - зайве нагадування того, що ця війна абсолютно беззмістовна та нікому не потрібна, окрім одній не сповна розуму людині, а тисячі грьобаних кацапів гинуть просто так, у різні способи, але також тупо та без всякого сенсу...
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08.01.2024 11:22 Ответить
зайве нагадування(с). Цілком з вами згоден.
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08.01.2024 12:05 Ответить
Набухався сильно i здох стильно..
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08.01.2024 10:53 Ответить
Сумна смерть. Йому було б значно веселіше підірвати гранату в колі друзів.
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08.01.2024 10:54 Ответить
В кінчених кацапів "сили волі" пустити собі кулю в лоба вистачає, іноді. А взяти в руки автомат та розстріляти свого "командира", який його примушує з акм йти на українські кулемети без броні - "кішка тонка".

Генетичні раби, що тут скажеш...
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08.01.2024 14:28 Ответить
не переконливо..
нє вєрю!
кацап завжди бреше
від пострілу з калаша в морду ґемба мала б розлетітись вдрузки, а воно ше дихає та шевелиця.
симулянт
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08.01.2024 11:14 Ответить
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08.01.2024 18:25 Ответить
Здох Нікодім та і х.й з ним
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08.01.2024 11:28 Ответить
а говорят все рузьгие плохие, ахах
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08.01.2024 12:03 Ответить
Он хоть что-то хорошее успел сделать в жизни - убил кацапа! 👌
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08.01.2024 12:37 Ответить
Эта какой та самофобній русафоб
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08.01.2024 13:59 Ответить
Нова добра традицiя в кассабiв. Продовжуйте, в вас гарно виходить!
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08.01.2024 15:38 Ответить
"Ноу проблем"-как поется в траурной песне,сопровождающей этот ролик с отрицательным рождением кацапа.
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08.01.2024 16:02 Ответить
Почему для того, чтобы стать хорошим руZZким, им обязательно нужно сначала незаконно пересечь границу Украины и попытаться пострелять в мирное население? Может, что-то в консерватории подправить?
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08.01.2024 16:33 Ответить
 
 