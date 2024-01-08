Оккупант застрелился на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято самоубийство оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда захватчик давит на спусковой крючок автомата, направленный ему в голову.

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