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Оккупант застрелился на поле боя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой снято самоубийство оккупанта на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда захватчик давит на спусковой крючок автомата, направленный ему в голову.
Топ комментарии
+22 Артм Воронцов
показать весь комментарий08.01.2024 10:16
+21 Психіатрична Лікарня 2
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+18 Gary Grant
показать весь комментарий08.01.2024 10:23
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Генетичні раби, що тут скажеш...
нє вєрю!
кацап завжди бреше
від пострілу з калаша в морду ґемба мала б розлетітись вдрузки, а воно ше дихає та шевелиця.
симулянт