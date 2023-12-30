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Российский солдат застрелился на восточном направлении фронта. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как российский солдат застрелился из автомата на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоубийства оккупанта опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Оккупант совершил самоубийство на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) самоубийство (1000)


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Топ комментарии
+57
міг би це зробити ще вдома у себе в пітєрі.
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30.12.2023 17:04
+49
Він ідіот. Застрели товаріща, чого ти його бросив? А потом би уже сам. Недороблені якісь ці кацапи
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30.12.2023 17:17
+34
С*ка, про товаріща не подумав, а він теж страждає.
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30.12.2023 17:13
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міг би це зробити ще вдома у себе в пітєрі.
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30.12.2023 17:04 Ответить
А краще спочатку військома.
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30.12.2023 17:08 Ответить
Він ідіот. Застрели товаріща, чого ти його бросив? А потом би уже сам. Недороблені якісь ці кацапи
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30.12.2023 17:17 Ответить
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30.12.2023 18:24 Ответить
Це наскільки там свідомість змінена. Треш. КГБ все таки знали свою справу. У сфері психології зокрема. І ******** цієї системи які захопили кремль цими напрацюваннями чудово користуються.
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30.12.2023 17:09 Ответить
Деякі з них перекваліфікувалися у "політтехнологів". Тому сьогодні ми в Україні маємо... те, що маємо.
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30.12.2023 17:50 Ответить
Скоріше за все там банально нестерпний біль. Коли людина в шоковому стані ні про які КДБ там ніхто не думає у той момент
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30.12.2023 17:58 Ответить
це у них звичайний знеболювальний засіб, бо промедол їм не видають.
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30.12.2023 18:46 Ответить
и Ибупром МАХ
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01.01.2024 13:13 Ответить
Нестерпний біль? Подивіться фільм "Легенда Г'ю Гласса" з Ді Капріо. До речі на основі реальних подій. А тут ...просто прошивка "бєндєравці будут пітать і мучять".
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30.12.2023 18:55 Ответить
Я б на місті Ді Капріо теж застрелився би
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30.12.2023 19:40 Ответить
там вже давно нічого змінювати, свідомість там відсутня.
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30.12.2023 18:49 Ответить
Условій нету ((( Таких(
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30.12.2023 19:19 Ответить
НЄ вєрю !
палкою штурхали ?
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30.12.2023 20:17 Ответить
Не думаю, что он, когда-либо был в питере или может найти его на карте кацапстана.
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30.12.2023 20:48 Ответить
це не має значення, з якої він чухломи. Все одно він на мапі її не може знайти. Тому їх і везуть на чужі землі, як худобу на забій.
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30.12.2023 21:58 Ответить
Да, уж лучше б их забивали на своей. Приблизился к границе с Украиной на 50 км - забой, в пакет, назад в *****, забой, в пакет, назад в *****. Романтика.
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30.12.2023 23:06 Ответить
Краще б N років тому він, або хтось інший, в пітерській підворотні одну моль прихлопнув.
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30.12.2023 20:55 Ответить
Та й х#й на нього.
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30.12.2023 17:04 Ответить
Два 😁
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30.12.2023 17:34 Ответить
Баян!
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30.12.2023 20:50 Ответить
Пох
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30.12.2023 17:07 Ответить
А міг бухати десь в Сиктивкарі і лупити по мордах любімую жонушку. Но здох за путіна
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30.12.2023 17:08 Ответить
Як один із засобів вирішення всіх проблем, створених кацапами, приймається. В ідеалі звичайно перед тим слід було влаштувати масову бойню орків.
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30.12.2023 17:09 Ответить
С*ка, про товаріща не подумав, а він теж страждає.
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30.12.2023 17:13 Ответить
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30.12.2023 19:58 Ответить
Нізачьот. Мав би спершу пристрелить свого таварісча.
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30.12.2023 17:17 Ответить
второй решил помучиться подольше
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30.12.2023 23:18 Ответить
Гарний флешмоб! За те, щоб вони там всі!
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30.12.2023 17:19 Ответить
не захотіло це неподобство в полоні відгодованим і чистеньким сидіти, то і пуйло з ним
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30.12.2023 17:21 Ответить
дуже шкода....., що один
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30.12.2023 17:23 Ответить
Ідєйний!🤣
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30.12.2023 17:23 Ответить
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30.12.2023 17:26 Ответить
Солов'йов?)))
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30.12.2023 19:21 Ответить
А кто сказал, шо больно не будет?
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30.12.2023 17:25 Ответить
А другий чого чекає?
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30.12.2023 17:28 Ответить
Соловей все злился, злился,
Вынул *** и застрелился. (с)
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30.12.2023 17:29 Ответить
я робив ставку на того ,що подалі...надто артистично корчився від болю
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30.12.2023 17:30 Ответить
Переживал за таварища 😁
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30.12.2023 17:36 Ответить
"Я приехала в Бердянск, тут никто не хочет в Россию" Жена российского мобика высказала всю правду https://www.youtube.com/watch?v=xM_WMcC8QVM
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30.12.2023 17:50 Ответить
Биоробот *****, внешне похожий на человека, нажал на кнопку самоликвидации.
Чем-то напоминает фильмы 80-х из рубрики фантастика
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30.12.2023 17:31 Ответить
якось воно стрілялося з порушенням правил Техніки Безпеки.
за таке тра' пальчики-суставчики переламати
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30.12.2023 17:31 Ответить
У себе на болотах він не міг цього зробити? Обов'язково треба було прийти в Україну?
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30.12.2023 17:32 Ответить
у недонации кацаподебилов, как всегда, скажут - потерь нет.. ну, может, один-два орка - санитарные потери с насморком на всю голову
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30.12.2023 17:33 Ответить
шкода, що тільки один. Якби кілька і на відео, що б показати яке це хворе суспільство, а з іншого боку терористи напевно хворими народжуються і вмирають.....
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30.12.2023 17:34 Ответить
Члєговрєдітєльство. Самка на раші нє палучіт бєлую ладу.
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30.12.2023 17:38 Ответить
Два дібіліа ето сіла.
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30.12.2023 17:44 Ответить
Кацапетам на кацапії таке по всім каналам показувати щодня треба!
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30.12.2023 17:52 Ответить
Він живий. Придивіться, у нього подих війшов паром через 3 секунди після пострілу. То уловка, щоб дрон його більше не бомбив і відстав від нього. Скоріш за все він стріляв якимось спеціальним холостим патроном, який не робить опіків
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30.12.2023 17:58 Ответить
Ну, то могла ще парувати його вата, що замість мізків. А взагалі, може ти і правий - щось забагато цих самогубців останнім часом.
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30.12.2023 18:06 Ответить
Стріляються, але не здаються... Це їх так залякали, чи такі ідейні? Під "залякали" підозрюю дії проти його родичів, ну, тоді це шляхетно...
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30.12.2023 18:04 Ответить
А дома, в Нижнем Сволочке это падло не могло застрелиться? Обязательно надо было переться убивать за тридевять земель?
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30.12.2023 18:07 Ответить
Гарний приклад для наслідування
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30.12.2023 18:08 Ответить
От молодець який! Зберіг ЗСУ дві тисячі набоїв, які за статистикою ідуть на одну тварюку.
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30.12.2023 19:09 Ответить
*404#
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30.12.2023 19:22 Ответить
Желаю, чтобы все!(с)
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30.12.2023 19:37 Ответить
Исправил историческую несправедливость!
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30.12.2023 19:46 Ответить
выжил?
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30.12.2023 19:54 Ответить
От що за люди істоти? Аби тільки у гей-парадах не приймати участь.
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30.12.2023 19:58 Ответить
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30.12.2023 20:08 Ответить
Кацапи не очікували , що потраплять до пекла , бо їм кремлівське
мурло повідомило про те, що вони їдуть на прогулянку до Украіни ,
захищаючи расєю , тільки невідомо від кого і чого 😠
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30.12.2023 20:38 Ответить
Годы хождений с "дедами на палках" и "можем павтарить" сделали свое дело. Реальность оказалась немного иной.
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30.12.2023 23:20 Ответить
Это был кацапо анальгин.
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30.12.2023 21:24 Ответить
І не сиділося йому вдома?
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30.12.2023 23:08 Ответить
а солдатика замучила тоска
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31.12.2023 08:48 Ответить
 
 