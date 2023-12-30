Российский солдат застрелился на восточном направлении фронта. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как российский солдат застрелился из автомата на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоубийства оккупанта опубликована в соцсетях.

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