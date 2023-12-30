Российский солдат застрелился на восточном направлении фронта. ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как российский солдат застрелился из автомата на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоубийства оккупанта опубликована в соцсетях.
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палкою штурхали ?
Вынул *** и застрелился. (с)
Чем-то напоминает фильмы 80-х из рубрики фантастика
за таке тра' пальчики-суставчики переламати
людиістоти? Аби тільки у гей-парадах не приймати участь.
мурло повідомило про те, що вони їдуть на прогулянку до Украіни ,
захищаючи расєю , тільки невідомо від кого і чого 😠