Російський солдат застрелився на східному напрямку фронту. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як російський солдат застрелився із автомата на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис самогубства окупанта опублікований у соцмережах

Також дивіться: Окупант вчинив самогубство на полі бою. ВIДЕО