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Російський солдат застрелився на східному напрямку фронту. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як російський солдат застрелився із автомата на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис самогубства окупанта опублікований у соцмережах

Також дивіться: Окупант вчинив самогубство на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) самогубство (634)


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Топ коментарі
+57
міг би це зробити ще вдома у себе в пітєрі.
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30.12.2023 17:04
+49
Він ідіот. Застрели товаріща, чого ти його бросив? А потом би уже сам. Недороблені якісь ці кацапи
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30.12.2023 17:17
+34
С*ка, про товаріща не подумав, а він теж страждає.
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30.12.2023 17:13
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міг би це зробити ще вдома у себе в пітєрі.
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30.12.2023 17:04 Відповісти
А краще спочатку військома.
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30.12.2023 17:08 Відповісти
Він ідіот. Застрели товаріща, чого ти його бросив? А потом би уже сам. Недороблені якісь ці кацапи
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30.12.2023 17:17 Відповісти
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30.12.2023 18:24 Відповісти
Це наскільки там свідомість змінена. Треш. КГБ все таки знали свою справу. У сфері психології зокрема. І ******** цієї системи які захопили кремль цими напрацюваннями чудово користуються.
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30.12.2023 17:09 Відповісти
Деякі з них перекваліфікувалися у "політтехнологів". Тому сьогодні ми в Україні маємо... те, що маємо.
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30.12.2023 17:50 Відповісти
Скоріше за все там банально нестерпний біль. Коли людина в шоковому стані ні про які КДБ там ніхто не думає у той момент
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30.12.2023 17:58 Відповісти
це у них звичайний знеболювальний засіб, бо промедол їм не видають.
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30.12.2023 18:46 Відповісти
и Ибупром МАХ
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01.01.2024 13:13 Відповісти
Нестерпний біль? Подивіться фільм "Легенда Г'ю Гласса" з Ді Капріо. До речі на основі реальних подій. А тут ...просто прошивка "бєндєравці будут пітать і мучять".
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30.12.2023 18:55 Відповісти
Я б на місті Ді Капріо теж застрелився би
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30.12.2023 19:40 Відповісти
там вже давно нічого змінювати, свідомість там відсутня.
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30.12.2023 18:49 Відповісти
Условій нету ((( Таких(
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30.12.2023 19:19 Відповісти
НЄ вєрю !
палкою штурхали ?
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30.12.2023 20:17 Відповісти
Не думаю, что он, когда-либо был в питере или может найти его на карте кацапстана.
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30.12.2023 20:48 Відповісти
це не має значення, з якої він чухломи. Все одно він на мапі її не може знайти. Тому їх і везуть на чужі землі, як худобу на забій.
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30.12.2023 21:58 Відповісти
Да, уж лучше б их забивали на своей. Приблизился к границе с Украиной на 50 км - забой, в пакет, назад в *****, забой, в пакет, назад в *****. Романтика.
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30.12.2023 23:06 Відповісти
Краще б N років тому він, або хтось інший, в пітерській підворотні одну моль прихлопнув.
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30.12.2023 20:55 Відповісти
Та й х#й на нього.
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30.12.2023 17:04 Відповісти
Два 😁
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30.12.2023 17:34 Відповісти
Баян!
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30.12.2023 20:50 Відповісти
Пох
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30.12.2023 17:07 Відповісти
А міг бухати десь в Сиктивкарі і лупити по мордах любімую жонушку. Но здох за путіна
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30.12.2023 17:08 Відповісти
Як один із засобів вирішення всіх проблем, створених кацапами, приймається. В ідеалі звичайно перед тим слід було влаштувати масову бойню орків.
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30.12.2023 17:09 Відповісти
С*ка, про товаріща не подумав, а він теж страждає.
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30.12.2023 17:13 Відповісти
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30.12.2023 19:58 Відповісти
Нізачьот. Мав би спершу пристрелить свого таварісча.
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30.12.2023 17:17 Відповісти
второй решил помучиться подольше
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30.12.2023 23:18 Відповісти
Гарний флешмоб! За те, щоб вони там всі!
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30.12.2023 17:19 Відповісти
не захотіло це неподобство в полоні відгодованим і чистеньким сидіти, то і пуйло з ним
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30.12.2023 17:21 Відповісти
дуже шкода....., що один
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30.12.2023 17:23 Відповісти
Ідєйний!🤣
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30.12.2023 17:23 Відповісти
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30.12.2023 17:26 Відповісти
Солов'йов?)))
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30.12.2023 19:21 Відповісти
А кто сказал, шо больно не будет?
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30.12.2023 17:25 Відповісти
А другий чого чекає?
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30.12.2023 17:28 Відповісти
Соловей все злился, злился,
Вынул *** и застрелился. (с)
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30.12.2023 17:29 Відповісти
я робив ставку на того ,що подалі...надто артистично корчився від болю
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30.12.2023 17:30 Відповісти
Переживал за таварища 😁
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30.12.2023 17:36 Відповісти
"Я приехала в Бердянск, тут никто не хочет в Россию" Жена российского мобика высказала всю правду https://www.youtube.com/watch?v=xM_WMcC8QVM
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30.12.2023 17:50 Відповісти
Биоробот *****, внешне похожий на человека, нажал на кнопку самоликвидации.
Чем-то напоминает фильмы 80-х из рубрики фантастика
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30.12.2023 17:31 Відповісти
якось воно стрілялося з порушенням правил Техніки Безпеки.
за таке тра' пальчики-суставчики переламати
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30.12.2023 17:31 Відповісти
У себе на болотах він не міг цього зробити? Обов'язково треба було прийти в Україну?
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30.12.2023 17:32 Відповісти
у недонации кацаподебилов, как всегда, скажут - потерь нет.. ну, может, один-два орка - санитарные потери с насморком на всю голову
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30.12.2023 17:33 Відповісти
шкода, що тільки один. Якби кілька і на відео, що б показати яке це хворе суспільство, а з іншого боку терористи напевно хворими народжуються і вмирають.....
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30.12.2023 17:34 Відповісти
Члєговрєдітєльство. Самка на раші нє палучіт бєлую ладу.
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30.12.2023 17:38 Відповісти
Два дібіліа ето сіла.
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30.12.2023 17:44 Відповісти
Кацапетам на кацапії таке по всім каналам показувати щодня треба!
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30.12.2023 17:52 Відповісти
Він живий. Придивіться, у нього подих війшов паром через 3 секунди після пострілу. То уловка, щоб дрон його більше не бомбив і відстав від нього. Скоріш за все він стріляв якимось спеціальним холостим патроном, який не робить опіків
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30.12.2023 17:58 Відповісти
Ну, то могла ще парувати його вата, що замість мізків. А взагалі, може ти і правий - щось забагато цих самогубців останнім часом.
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30.12.2023 18:06 Відповісти
Стріляються, але не здаються... Це їх так залякали, чи такі ідейні? Під "залякали" підозрюю дії проти його родичів, ну, тоді це шляхетно...
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30.12.2023 18:04 Відповісти
А дома, в Нижнем Сволочке это падло не могло застрелиться? Обязательно надо было переться убивать за тридевять земель?
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30.12.2023 18:07 Відповісти
Гарний приклад для наслідування
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30.12.2023 18:08 Відповісти
От молодець який! Зберіг ЗСУ дві тисячі набоїв, які за статистикою ідуть на одну тварюку.
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30.12.2023 19:09 Відповісти
*404#
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30.12.2023 19:22 Відповісти
Желаю, чтобы все!(с)
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30.12.2023 19:37 Відповісти
Исправил историческую несправедливость!
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30.12.2023 19:46 Відповісти
выжил?
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30.12.2023 19:54 Відповісти
От що за люди істоти? Аби тільки у гей-парадах не приймати участь.
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30.12.2023 19:58 Відповісти
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30.12.2023 20:08 Відповісти
Кацапи не очікували , що потраплять до пекла , бо їм кремлівське
мурло повідомило про те, що вони їдуть на прогулянку до Украіни ,
захищаючи расєю , тільки невідомо від кого і чого 😠
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30.12.2023 20:38 Відповісти
Годы хождений с "дедами на палках" и "можем павтарить" сделали свое дело. Реальность оказалась немного иной.
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30.12.2023 23:20 Відповісти
Это был кацапо анальгин.
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30.12.2023 21:24 Відповісти
І не сиділося йому вдома?
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30.12.2023 23:08 Відповісти
а солдатика замучила тоска
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31.12.2023 08:48 Відповісти
 
 