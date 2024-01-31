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Дрон-камикадзе ликвидировал обезоруженного российского солдата посреди поля. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Дрон-камикадзе подразделения "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал российского солдата. Оккупант пытался убежать от удара беспилотника, однако дрон его догнал.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+33 Богдан Сварга
показать весь комментарий31.01.2024 20:31
+24 Amber
показать весь комментарий31.01.2024 20:18
+16 Luk Viktor
показать весь комментарий31.01.2024 20:22
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смерть ворогам!
Обеззброєний - щось поряд не видно ні кого хто б змусив його скласти зброю. Те що він без зброї на цей момент, так мало що - кулеметник чи снайпер виліз зі схованки по нужді. Дрон просто так не прилитів би, при чому два - спостерігающій і камікадзе.
Доколе ?
П.С.
Вы прослушали вступительный спич скабеевой в тв-помойке на рф....
"Лада" вже чекає десь,
Його вдовушку з баяном,
Та з Кавказу громадяном.
він же розумі що кацапи дивляться це все і потрібно щось робити і якось випітляти