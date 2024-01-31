Дрон-камикадзе ликвидировал обезоруженного российского солдата посреди поля. ВИДЕО

Дрон-камикадзе подразделения "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал российского солдата. Оккупант пытался убежать от удара беспилотника, однако дрон его догнал.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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