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Дрон-камикадзе ликвидировал обезоруженного российского солдата посреди поля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дрон-камикадзе подразделения "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал российского солдата. Оккупант пытался убежать от удара беспилотника, однако дрон его догнал.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Российский солдат сдался в плен, следуя за украинским дроном. ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
Який сенс несе акцент на те, що окупант обеззброєний в назві повідомлення? Той хто прийшов на нашу землю вбивати українців має бути знищеним незалежно від того зі зброєю він в той момент чи ні.
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31.01.2024 20:31
+24
До пекла пішов кацапура 😡
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31.01.2024 20:18
+16
у нього пістолет в кармані був......
смерть ворогам!
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31.01.2024 20:22
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До пекла пішов кацапура 😡
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31.01.2024 20:18 Ответить
ну да...пердак задимівся
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31.01.2024 21:19 Ответить
Наперегонки зі смертю
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31.01.2024 20:20 Ответить
у нього пістолет в кармані був......
смерть ворогам!
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31.01.2024 20:22 Ответить
А якщо і не було? Зброю він міг загубить І руки не підняв на знак того що бажає здаться в полон Значить - втікав щоб продовжить бойові дії
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31.01.2024 20:35 Ответить
"Дрон-камікадзе ліквідував обеззброєного ....." - я відреагував.....
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31.01.2024 20:37 Ответить
А я "підвів юридичну базу" для виправдання дій оператора дрону!
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31.01.2024 20:40 Ответить
пілот проавильно зробив - втікає? закінчуй.......
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31.01.2024 20:41 Ответить
До Кобзона,значить до Кобзона,є такє слово нада, і нехрєн тут шастать.
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31.01.2024 20:23 Ответить
Так і смерть за кожни з нас ганяється... і шансу нема врятуватись...
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31.01.2024 20:27 Ответить
Не формуйте свої комунікативні акти за допомогою складних лінгвістичних конструкцій, не доступних для адекватного сприйняття...
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31.01.2024 20:31 Ответить
вичурною мовою говорять шизікі, якщо що
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31.01.2024 22:48 Ответить
а ты не жуй - а глотай...\так понятно...?\
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31.01.2024 22:54 Ответить
ну це багато про вас говорить...
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01.02.2024 00:03 Ответить
В буквальном смысле пукан подгорел !
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31.01.2024 20:27 Ответить
Який сенс несе акцент на те, що окупант обеззброєний в назві повідомлення? Той хто прийшов на нашу землю вбивати українців має бути знищеним незалежно від того зі зброєю він в той момент чи ні.
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31.01.2024 20:31 Ответить
Будь-який кацап повинен бути ліквідований, понад 80% з них підтримають війну і *****, так що всіх потрібно відправляти до кобздоха на концерт.
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31.01.2024 22:27 Ответить
Цей підтримує. Міг втекти - кудись в тайгу, чи на північ. Але - ні, пішов брудні гроші заробляти.
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01.02.2024 00:58 Ответить
Ну у Бутусова написано так "Чем занимался посреди поля, да еще и без оружия, этот российский солдат - история умалчивает". Серед поля - від того що посадку "викосили" вона полем не стала.
Обеззброєний - щось поряд не видно ні кого хто б змусив його скласти зброю. Те що він без зброї на цей момент, так мало що - кулеметник чи снайпер виліз зі схованки по нужді. Дрон просто так не прилитів би, при чому два - спостерігающій і камікадзе.
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01.02.2024 05:48 Ответить
Ну хоч набігався перед смертю, все ж недаремно здох!
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31.01.2024 20:33 Ответить
Шо ж у них у всіх пукани вибухають?
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31.01.2024 20:33 Ответить
Цей дрон - працівник служби Зачистки.
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31.01.2024 20:35 Ответить
Задимівся,як паровіз
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31.01.2024 20:38 Ответить
Какая русофобия! Безоружного мальчика, в чистом поле, да так, что трусики полетели!?
Доколе ?
П.С.
Вы прослушали вступительный спич скабеевой в тв-помойке на рф....
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31.01.2024 20:43 Ответить
Бзданув, падла
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31.01.2024 20:45 Ответить
аж крадені гроші порозлітались.
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31.01.2024 20:49 Ответить
ватний пукан бомбануло ))
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31.01.2024 20:50 Ответить
Зенітна ракета опіздала.(к.я. азіров)
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31.01.2024 23:53 Ответить
Якщо ворог не здається - його знищують.
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31.01.2024 21:01 Ответить
Але ж пришов він до нас зі зброєю!
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31.01.2024 21:08 Ответить
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31.01.2024 21:08 Ответить
Никчемная жизнь...Нелепая смерть. россия это мрак и мордор чернь и УЖАСССС...!
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31.01.2024 21:12 Ответить
Задимівся Ванька весь
"Лада" вже чекає десь,
Його вдовушку з баяном,
Та з Кавказу громадяном.
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31.01.2024 21:20 Ответить
Невже так хочеться заробити ? Чи подобається руцькая рулєтка ? Краще б завалив дома всіх поліцейських, які прийшли з повісткою.
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31.01.2024 21:27 Ответить
А я вам сейчас покажу откуда этот кацап планировал нападение, я карту принёс..
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31.01.2024 21:39 Ответить
Так гордовито танцював, ніби молодий гамадрил перед самицею - кабзон зацінив.
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31.01.2024 21:42 Ответить
Якось трєвожно. Организьм про ****** не знав? Чому не попередили?
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31.01.2024 22:09 Ответить
доречі на ютубі просто тьма відео де зомбаків розриває дрон , так от ***** наймає ботів підарів яких 90% в коментах що це все іпсо і постановка ....
він же розумі що кацапи дивляться це все і потрібно щось робити і якось випітляти
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31.01.2024 22:35 Ответить
кацапи і боти, no way...
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31.01.2024 22:51 Ответить
най їдуть на фронт, най на власній шкурі переконаються!
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01.02.2024 03:36 Ответить
Фсёёё. Добегался...
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01.02.2024 00:14 Ответить
"Дрон-камікадзе ліквідував обеззброєного російського солдата..." (с)- зараз сльозу пущу! А коли парашенська ракета повбивала в Дніпрі, в багатоповерхівці людей, вони по квартирах всі озброєні були? 10 тисяч вбитих москалів не варті одного втраченого життя Українця! Смерть клятим москалям!
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01.02.2024 03:33 Ответить
От для чого потрібні мільйон дронів, але не з цією зешоблою
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01.02.2024 05:40 Ответить
А нічого бігати по чужому полю...
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01.02.2024 08:26 Ответить
Добігався
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01.02.2024 09:32 Ответить
А міг би стати на коліна, підняти руки та піти за дроном до пункту прийму полонених... І дрон був би цілим і свинособака могла бути використана для обміну... А тепер просто годувальня для хробаків...
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01.02.2024 09:43 Ответить
Щось сильно димить з місця яке нижче спини, може гороху багато їв.
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01.02.2024 11:18 Ответить
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01.02.2024 11:56 Ответить
 
 