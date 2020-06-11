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Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца ФСБ РФ. ВИДЕО

Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца ФСБ РФ. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины продолжает фиксировать попытки вербовки наших соотечественников спецслужбами России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, особый интерес для россиян представляют военнослужащие, сотрудники стратегических военных предприятий, граждане, имеющие доступ к государственным тайнам в области безопасности и обороны. Нередко эти "предложения" сочетаются с фальсификацией уголовных дел, шантажом и вымогательством денег.

"Именно такие методы убеждения представители вражеской спецслужбы применили к менеджеру одной из столичных компаний в сфере поставок и ремонта комплектующих для военной и гражданской авиации. При возвращении из командировки в международном аэропорту Волгоградской области он был задержан сотрудниками ФСБ РФ. Представители российской спецслужбы обвинили киевлянина в незаконных поставках военной техники для ВСУ, поддержке национал-фашистского движения и подрыве обороноспособности России. Чтобы избежать наказания за вымышленные преступления ему предложили конфиденциальное сотрудничество - он должен был собирать и передавать врагу информацию о военных поставках для украинской армии.

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Впоследствии на электронную почту мужчины пришло письмо с сообщением, что в России он объявлен в розыск якобы за контрабанду комплектующих к истребителям. И теперь, чтобы уладить ситуацию, украинец должен сотрудничать с ФСБ", - сказано в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, такие случаи являются типичными. Поэтому СБУ в очередной призывает граждан быть бдительными и внимательными и по возможности избегать поездок в Россию, на временно неподконтрольные территории Донбасса и в Крым.

В СБУ также напомнили, что государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий в ущерб государственной безопасности и добровольно сообщили правоохранителям об обстоятельствах вербовки.

СБУ (19931) ФСБ (1939) вербовка (264)


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Когда это Волгоград стал пересадочным центром международного сообщения, работаешь в оборонной сфере какого шастать за поребриком.
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11.06.2020 13:17 Ответить
Нехер шарахатись по території супостата, тоді і вербувати ніхто не буде!
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11.06.2020 13:18 Ответить
 
 