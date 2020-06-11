Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца ФСБ РФ. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины продолжает фиксировать попытки вербовки наших соотечественников спецслужбами России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, особый интерес для россиян представляют военнослужащие, сотрудники стратегических военных предприятий, граждане, имеющие доступ к государственным тайнам в области безопасности и обороны. Нередко эти "предложения" сочетаются с фальсификацией уголовных дел, шантажом и вымогательством денег.

"Именно такие методы убеждения представители вражеской спецслужбы применили к менеджеру одной из столичных компаний в сфере поставок и ремонта комплектующих для военной и гражданской авиации. При возвращении из командировки в международном аэропорту Волгоградской области он был задержан сотрудниками ФСБ РФ. Представители российской спецслужбы обвинили киевлянина в незаконных поставках военной техники для ВСУ, поддержке национал-фашистского движения и подрыве обороноспособности России. Чтобы избежать наказания за вымышленные преступления ему предложили конфиденциальное сотрудничество - он должен был собирать и передавать врагу информацию о военных поставках для украинской армии.

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Впоследствии на электронную почту мужчины пришло письмо с сообщением, что в России он объявлен в розыск якобы за контрабанду комплектующих к истребителям. И теперь, чтобы уладить ситуацию, украинец должен сотрудничать с ФСБ", - сказано в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, такие случаи являются типичными. Поэтому СБУ в очередной призывает граждан быть бдительными и внимательными и по возможности избегать поездок в Россию, на временно неподконтрольные территории Донбасса и в Крым.

В СБУ также напомнили, что государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий в ущерб государственной безопасности и добровольно сообщили правоохранителям об обстоятельствах вербовки.