Христианская молодежь Украины провела акцию в поддержку традиционной семьи. ВИДЕО

Христианская молодежь Украины при поддержке Всеукраинского Собора провела флешмоб в защиту семейных ценностей, подняв над монументом Родины-матери в Киеве на дроне большой национальный флаг с надписью "Украина за семью".

21 июня произошло скандальное событие, вызвавшее возмущение среди различных слоев населения: ЛГБТ-активисты накануне Дня скорби, подняли радужный флаг над монументом Родины-матери.

В противоположность этому христианская молодежь 23 июня организовала флешмоб, чтобы продемонстрировать, что семейные ценности являются важными для Украины.

Неравнодушные граждане дронами подняли над монументом Родины-матери в Киеве большой национальный флаг с надписью "Украина за семью" и записали видеообращение с четкой просемейной и прохристианской позицией.

"Мы - молодежь, исповедующая традиционные христианские ценности, решительно осуждаем попытки агрессивной пропаганды ЛГБТ-сообщества на культурных памятниках столицы", - отметил организатор флешмоба Марко Дубовой, добавив, что затея ЛГБТ-активистов не только оскорбляет память героев Второй мировой войны, но и оскорбляет чувства миллионов украинцев.

"Мы за здравый смысл, и считаем недопустимой пропаганду извращений. Мы против навязывания гендерной и ЛГБТ идеологии и разрушения института семьи. Молодежь Украины - за традиционные христианские ценности. Защитим семью - сохраним Украину ", - подчеркнул Марк Дубовой.