Христианская молодежь Украины провела акцию в поддержку традиционной семьи. ВИДЕО
Христианская молодежь Украины при поддержке Всеукраинского Собора провела флешмоб в защиту семейных ценностей, подняв над монументом Родины-матери в Киеве на дроне большой национальный флаг с надписью "Украина за семью".
21 июня произошло скандальное событие, вызвавшее возмущение среди различных слоев населения: ЛГБТ-активисты накануне Дня скорби, подняли радужный флаг над монументом Родины-матери.
В противоположность этому христианская молодежь 23 июня организовала флешмоб, чтобы продемонстрировать, что семейные ценности являются важными для Украины.
Неравнодушные граждане дронами подняли над монументом Родины-матери в Киеве большой национальный флаг с надписью "Украина за семью" и записали видеообращение с четкой просемейной и прохристианской позицией.
"Мы - молодежь, исповедующая традиционные христианские ценности, решительно осуждаем попытки агрессивной пропаганды ЛГБТ-сообщества на культурных памятниках столицы", - отметил организатор флешмоба Марко Дубовой, добавив, что затея ЛГБТ-активистов не только оскорбляет память героев Второй мировой войны, но и оскорбляет чувства миллионов украинцев.
"Мы за здравый смысл, и считаем недопустимой пропаганду извращений. Мы против навязывания гендерной и ЛГБТ идеологии и разрушения института семьи. Молодежь Украины - за традиционные христианские ценности. Защитим семью - сохраним Украину ", - подчеркнул Марк Дубовой.
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Должна быть демократия и мы должны иметь возможность свободно делать свои оценки. Они не такие же как мы. Они извращенцы.
а подруге... ти давно з села приїхала?
краще слухай та намагайся затямити:
демократія - це влада народу, а лібералізм - це рух за поширення свобод
і вони зовсім не обов'язково мають бути пов'язані між собою
а ти звалила все в одну купу, бо трошки тупенька
І затям Гундяй, що демократія включає в себе і забезпечення свобод. Лібералізм, на відміну від демократії, в цьому відношенні, часто веде до надлишку свобод на шкоду суспільству.
Я закінчила. З хамлом нема смислу дискутувати.
Дроны, наверное те же самые, что у педиков, что у этих...
http://sci-vs-hs.inf.ua/events/sv_sheremet/index.htm Интервью
Так что перестаньте нам рассказывать про природу
Люди живут в обществе, где неприлично обсуждать постельные дела публично.
Долбитесь куда хотите, только не высовывайтесь со своими отклонениями на парады.
Можно провести такую параллель. В одной обычной семье два брата. Одинаково воспитывались. Один ведет нормальный, ответственный образ жизни, пьет спиртное несколько раз в год по 100 грамм на большие праздники, на больше и не тянет. А другой алкоголик. Видно во второго сбой какой-то получился при формировании плода до рождения. Повидимому оказались плохо сформированными участки мозга, отвечающие за самоконтроль и правильное поведение. В лгбт примерно то же самое.
Но конечно это не означает, что КАЖДЫЙ алкоголик или лгбт пошел по единственно доступному для себя пути и с этим ничего было сделать нельзя. Очень много людей имеют промежуточное развитие этих участков мозга и поэтому зависимы от внешних факторов. Поэтому всякие гей парады недопустимы.