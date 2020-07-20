Моя семья уже не занимается бизнесом, связанным с ломбардами, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков утверждает, что его семья уже не занимается бизнесом, связанным с ломбардами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в понедельник на отчетной пресс конференции, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что ломбардам разрешили работать в условиях карантина том, что этим бизнесом владеет жена Разумкова.

"Этот вид бизнеса был у нас давно, он совсем небольшой был. На сегодня в моей семье его нет: ни у меня, ни у жены. И точно я не лоббировал какие-то свои интересы, открывая те или иные направления работы. Если у вас есть другие данные, вы можете обратиться в правоохранительные органы", - заявил Разумков.

На уточняющий вопрос, с какого времени его семья уже не владеет сетью ломбардов, Председатель ВР сказал, что с начала года.

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В декларации о доходах Дмитрия Разумкова за 2019 г., обнародованном в Едином реестре деклараций, указано, что его жена в прошлом году владела сетью ломбардов и 4 компаний.