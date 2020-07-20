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Моя семья уже не занимается бизнесом, связанным с ломбардами, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков утверждает, что его семья уже не занимается бизнесом, связанным с ломбардами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в понедельник на отчетной пресс конференции, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что ломбардам разрешили работать в условиях карантина том, что этим бизнесом владеет жена Разумкова.

"Этот вид бизнеса был у нас давно, он совсем небольшой был. На сегодня в моей семье его нет: ни у меня, ни у жены. И точно я не лоббировал какие-то свои интересы, открывая те или иные направления работы. Если у вас есть другие данные, вы можете обратиться в правоохранительные органы", - заявил Разумков.

На уточняющий вопрос, с какого времени его семья уже не владеет сетью ломбардов, Председатель ВР сказал, что с начала года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкомиссия ужесточила требования к работе ломбардов

В декларации о доходах Дмитрия Разумкова за 2019 г., обнародованном в Едином реестре деклараций, указано, что его жена в прошлом году владела сетью ломбардов и 4 компаний.

ВР (29272) ломбард (26) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+24
Аааа! Вот кто скупкой краденного занимался?
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20.07.2020 14:40
+17
так вот откуда ломбардные уши ростут
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20.07.2020 14:40
+15
Зелохторат: "Новіє ліца" - "нє баригі"...
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20.07.2020 14:43
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Аааа! Вот кто скупкой краденного занимался?
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20.07.2020 14:40 Ответить
А ВЫ себе представьте, чтобы эту фразу сказал, кто то из сенаторов, парламентеров или депутатов, например Бундестага
Жесть-жестяная!
Так держать.
И это по нынешним меркам: очень "честное" лицо парламента
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20.07.2020 14:51 Ответить
Мы уже один большой ломбард, зачем нам этим заниматься.
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20.07.2020 14:40 Ответить
так вот откуда ломбардные уши ростут
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20.07.2020 14:40 Ответить
Бреше напевне. От чому ломбарди не чипають і дозволили під час карантину працювати щоб люди останнє несле))
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20.07.2020 14:41 Ответить
"ці руки нічо не продавали"
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20.07.2020 14:42 Ответить
Нет. Просто переписали бизнес на одну личность, с очень тонким чувством юмора.
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20.07.2020 18:50 Ответить
теперь казино?
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20.07.2020 14:43 Ответить
Зелохторат: "Новіє ліца" - "нє баригі"...
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20.07.2020 14:43 Ответить
Однозначно

БАРЫ́ГА

Мужской род · Женский род
Перекупщик, спекулянт, барышник.
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20.07.2020 14:51 Ответить
Теперь это уже мелочевка
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20.07.2020 14:44 Ответить
так вот кто настоящий барыга
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20.07.2020 14:45 Ответить
Это не барыги, это если по украински лихварі
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20.07.2020 14:47 Ответить
Наїлися! А якже понадкусувати!?
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20.07.2020 14:45 Ответить
Як тільки станеш папєрєдніком виявишся причетним до усього
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20.07.2020 14:45 Ответить
РОСТОВШИК! ГОБСЕК!
А ломбарды на маму переписал гнида региАнальная?
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20.07.2020 14:45 Ответить
А шо ж такоє?!
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20.07.2020 14:46 Ответить
Ага, значит всётаки были бананы (с)

В управление небось отдали?
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20.07.2020 14:46 Ответить
Одни махинаторы,ну этот хоть в засрашке заводы не строил - и то хорошо.
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20.07.2020 14:47 Ответить
Этот нигде заводов не строил...бабки делал на лохах...
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20.07.2020 14:49 Ответить
Так они все так делают,но не все бегут создавать рабочие места врагу.
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20.07.2020 14:56 Ответить
як зеленський... Який три студії на рашці має.Коли його спалили, то перевів їх на свого партнера по бізнесу і косить бабало на рашці кешем. А ще, на весні, фільмосик рашці продав.
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20.07.2020 15:26 Ответить
Ясен пень...такая мелочевка как ломбарды то уже в прошлом..сейчас у чувачка бизнес покруче...электроэнкргия...уголь...газ..и самое главное это решающий голос в принятии того или иного закона...
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20.07.2020 14:47 Ответить
В декларации будет указано, что продали этот бизнес, а то можно им не заниматься, а бенефициаром быть?
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20.07.2020 14:49 Ответить
Скупщик краденного и ростовщик в кресле главы парламента. Круто!
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20.07.2020 14:49 Ответить
Кому передал?
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20.07.2020 14:49 Ответить
у сутінки вивів... Як зелька на рашці своє... І кешем косять...
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20.07.2020 15:22 Ответить
Бреше як дише.
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20.07.2020 14:49 Ответить
еге ж бо, у владі зараз більша маржинальність)
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20.07.2020 14:50 Ответить
теперь разумковы дерибанят землю
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20.07.2020 14:50 Ответить
И кто-то поверил этому рыговскому товарищу?)))
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20.07.2020 14:52 Ответить
Питання: КОМУ жінка продала ломбарди? Часом не своїй мамі? Сестрі?
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20.07.2020 14:54 Ответить
курс на казино взял 100%
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20.07.2020 14:55 Ответить
Гобсек хрєнов.... Ну ф публіка у цьому "слузі"...
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20.07.2020 15:20 Ответить
У зебилов эпоха нищеты а слуги жируют и как ресторатор тищенко жопы показывают зебилам
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20.07.2020 15:21 Ответить
"интелигенция",фу,ростовщик,мерзость на беде. Ломбард самая низкая после банкиров институция. Ростовщичество мерзость и символично что нами управляют отбросы,занимающиеся подобным ремеслом.
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20.07.2020 15:29 Ответить
Ой пи....дит, ой пи..дит !!!!
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20.07.2020 15:51 Ответить
Стали металлургами..... Давно. С начала года.
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20.07.2020 15:51 Ответить
Главный по закону но второй -после Коломойского-по факту в Украине не только барыга,что означает скупщик краденого. Он ещё и лыхвар-процентщик.По данным Государственного реестра прав в июне 2019 года Разумков занял Галушко 26,7 млн гривен.- Галушко Олег и Галушко Леонид доигрались. 10.04.20
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20.07.2020 15:56 Ответить
Надо открывать на него, как на Порошенко 40 дел и пускай потом пищит, что он не виноват по каждому делу! С такой мордой и не виноват?
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20.07.2020 15:57 Ответить
Зачем морочится с ломбардами? С нас хватит бизнеса в ВР.
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20.07.2020 16:13 Ответить
Мудрі євреї називають лихварство та тримання ломбардів жидівством, а Разумков типічний жидокацапчик.
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20.07.2020 16:19 Ответить
А чому його родина припинила володіти ломбардами ?
Невже прибутку не стало ? От не вірю і все !
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20.07.2020 16:31 Ответить
С паяльником в жопе он смог бы это повторить?
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20.07.2020 16:47 Ответить
Ломбарды , - Это такой Отстой , на коню Вся Украина.
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20.07.2020 17:44 Ответить
Ось вам зелеботи і реальний барига - скупка краденого!!!
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20.07.2020 17:49 Ответить
Так всі їх голосувальники тіки по ломбардах і кочують.....Ломбарди - засіб відмивки грошей та збуту награбованого...Їж Україно!!
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20.07.2020 19:29 Ответить
В Украине катастрофа с качеством народа, голосовали за трижды судимого зэка-шапкокрада, никаких выводов, сейчас проголосовали за дремучих совков, барыжных клоунов, что дальше, страшно подумать, триста лет в рабстве, конечно даром не проходит.
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20.07.2020 19:43 Ответить
 
 