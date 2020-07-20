Моя семья уже не занимается бизнесом, связанным с ломбардами, - Разумков. ВИДЕО
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков утверждает, что его семья уже не занимается бизнесом, связанным с ломбардами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в понедельник на отчетной пресс конференции, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что ломбардам разрешили работать в условиях карантина том, что этим бизнесом владеет жена Разумкова.
"Этот вид бизнеса был у нас давно, он совсем небольшой был. На сегодня в моей семье его нет: ни у меня, ни у жены. И точно я не лоббировал какие-то свои интересы, открывая те или иные направления работы. Если у вас есть другие данные, вы можете обратиться в правоохранительные органы", - заявил Разумков.
На уточняющий вопрос, с какого времени его семья уже не владеет сетью ломбардов, Председатель ВР сказал, что с начала года.
В декларации о доходах Дмитрия Разумкова за 2019 г., обнародованном в Едином реестре деклараций, указано, что его жена в прошлом году владела сетью ломбардов и 4 компаний.
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Жесть-жестяная!
Так держать.
И это по нынешним меркам: очень "честное" лицо парламента
БАРЫ́ГА
Мужской род · Женский род
Перекупщик, спекулянт, барышник.
А ломбарды на маму переписал гнида региАнальная?
В управление небось отдали?
Невже прибутку не стало ? От не вірю і все !