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Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме, - Палица. ВИДЕО

Пути выхода из кризиса в связи с военными действиями на Донбассе должен нарабатывать парламент совместно с экспертами

А все переговоры на международном уровне должны вестись открыто и только в интересах Украины. Об этом во время Всеукраинского съезда политической партии "За майбутнє" заявил ее лидер Игорь Палица.

"Мы будем требовать прекращения кулуарного общения в Минске, мы будем требовать прекращения базирования нашей внешней политики на Минских соглашениях, будем требовать переноса этого вопроса в парламент, где будет наработано 4-5 вариантов выхода из кризиса и только на общеукраинском референдуме граждане будут решать, что делать с Донбассом. Наша внешняя политика должна отстаивать только интересы Украины " - сказал Игорь Палица.

Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме, - Палица 01

Автор: 

референдум (1504) Палица Игорь (66)


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Топ комментарии
+20
Не надо палицца! Вопрос оккупации никто на референдуме не решал!
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27.08.2020 14:54
+15
Референдум під час війни? Маразматики!
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27.08.2020 14:58
+11
Особисто я за стіну до Неба від цієї мерзоти українофобської. Ще й насипати їм нашої вати по програмі депортації за заперечення української державності.
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27.08.2020 14:55
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Не надо палицца! Вопрос оккупации никто на референдуме не решал!
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27.08.2020 14:54 Ответить
Опять референдум? Какой такой референдум? Донбасс - Украина. Что тут непонятного? Кто не согласен: чемодан, вокзал,...
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27.08.2020 17:49 Ответить
Партия "За майбутнє Каламойскаго!!!"
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27.08.2020 22:10 Ответить
Особисто я за стіну до Неба від цієї мерзоти українофобської. Ще й насипати їм нашої вати по програмі депортації за заперечення української державності.
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27.08.2020 14:55 Ответить
Ещё один зебил
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27.08.2020 14:56 Ответить
Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме, - Палица

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А може давай ще на референдум винесемо питання відокремлення Волинської області? Зробимо наприклад окрему Каломойську автономію. Твоєму боссу треба ж якісь угіддя і з когось бабло доїти?
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Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.


Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною
=============================
Це для Палиці та інших ЗЕбілів
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27.08.2020 17:04 Ответить
Референдум під час війни? Маразматики!
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27.08.2020 14:58 Ответить
официально то войны у нас нет, сначала была АТО, теперь какая то не понятная операция каких то сил...так что тут мимо...хотя с другой стороны непонятно, возможен ли референдум по поводу территориального устройства
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27.08.2020 15:13 Ответить
Донбасс это в Украине ,а то шо под московией то Лугандон. Сегодня с мужиком из Донецка разговаривал ,так он говорит ,это ж какими идиотами надо быть ,чтобы расхерачить новый аэропорт🤦🤔😏
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27.08.2020 15:00 Ответить
Украинцы своими жизнями в войне с кацапо-ордой решили уже все без всякого референдума что Донбасс - это Украина и никакого особого статуса а полное военное управление(на 5 лет как минимум и никаких выборов) в Донецко-Луганскими обл. после их освобождения !!! КРАПКА
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27.08.2020 15:04 Ответить
"...і тільки на загальноукраїнському референдумі громадяни будуть вирішувати, що робити з Донбасом...".
Чи він не розуміє, чи він провокатор, чи він масковська "консерва".
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27.08.2020 15:04 Ответить
каломойська консерва.
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27.08.2020 17:06 Ответить
Референдум. На границе с домбасом нужно построить:
- Трехметровый забор
- Ров с крокодилами
- Все вышеуказаное.
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27.08.2020 15:08 Ответить
На границе с РФ. А Донбасс вернуть , чтобы туда возвращались миллионы переселенцев. Они требуют возвращения Донбасса.
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27.08.2020 17:52 Ответить
а хто на референдумі голосуватиме 73% какая разница ?
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27.08.2020 15:14 Ответить
дебил
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27.08.2020 15:22 Ответить
С нашими ЗЕбилами только референдумы проводить. Хватит! Я еще от президентских выборов не отошел
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27.08.2020 15:29 Ответить
а от парламентских уже отошел? говна на выбирали и обтекаете
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27.08.2020 17:29 Ответить
У этого тоже рука Бени в жопе.
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27.08.2020 15:45 Ответить
Ага, на референдуме(обещанном), уже вопрос по земле решали. А потом под шумок карантина, без референдума, всё порешали.
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27.08.2020 16:11 Ответить
А ось тепер все ясненько ! Палиця СПАЛИВСЯ ...
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27.08.2020 16:30 Ответить
Зрозуміло. Поварихи будуть вирішувати, що робити хірургу, а хірург - футболісту, футболіст - шахтарю, а шахтар - президенту. Далеко зайдемо, боюся, що буде колективна здача, проголосують так, як напише дядя Беня і розповість у "сватах" і "Голобородько" яку графу замалювати.
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27.08.2020 17:21 Ответить
Когда в Украине 73% населения быдло, можно проводить что угодно, топтаться по флагу... и голым задом заканчивать войну. Один для победы армию создаёт, другой ****** с окружной мобилизует... вот такие "новые лица(сраки)"
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27.08.2020 17:29 Ответить
Зачем референдум?
Прекращение огня, колючка и минные поля. И пусть Расия кормит их вечно.
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27.08.2020 17:53 Ответить
редкостный кретин)))
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27.08.2020 20:23 Ответить
олько на общеукраинском референдуме граждане будут решать, что делать с ДонбассомИсточник: https://censor.net/ru/v3216170

Не понял. Как можно решить на референдуме территориальную проблему Донбасса ? Как себе Кравчук представляет решение этого вопроса. Что будет поставлено на Референдум.
а) Вернуть Донбасс на любых условиях минских или не минских
б) Отказаться от Донбасса
в) Объявить всеобщую мобилизацию и освободить Донбасс силовым путем??
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01.02.2021 09:13 Ответить
 
 