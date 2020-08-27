Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме, - Палица. ВИДЕО
Пути выхода из кризиса в связи с военными действиями на Донбассе должен нарабатывать парламент совместно с экспертами
А все переговоры на международном уровне должны вестись открыто и только в интересах Украины. Об этом во время Всеукраинского съезда политической партии "За майбутнє" заявил ее лидер Игорь Палица.
"Мы будем требовать прекращения кулуарного общения в Минске, мы будем требовать прекращения базирования нашей внешней политики на Минских соглашениях, будем требовать переноса этого вопроса в парламент, где будет наработано 4-5 вариантов выхода из кризиса и только на общеукраинском референдуме граждане будут решать, что делать с Донбассом. Наша внешняя политика должна отстаивать только интересы Украины " - сказал Игорь Палица.
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А може давай ще на референдум винесемо питання відокремлення Волинської області? Зробимо наприклад окрему Каломойську автономію. Твоєму боссу треба ж якісь угіддя і з когось бабло доїти?
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Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною
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Це для Палиці та інших ЗЕбілів
Чи він не розуміє, чи він провокатор, чи він масковська "консерва".
- Трехметровый забор
- Ров с крокодилами
- Все вышеуказаное.
Прекращение огня, колючка и минные поля. И пусть Расия кормит их вечно.
Не понял. Как можно решить на референдуме территориальную проблему Донбасса ? Как себе Кравчук представляет решение этого вопроса. Что будет поставлено на Референдум.
а) Вернуть Донбасс на любых условиях минских или не минских
б) Отказаться от Донбасса
в) Объявить всеобщую мобилизацию и освободить Донбасс силовым путем??