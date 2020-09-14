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В Раде зафиксированы новые случаи COVID-19 среди народных депутатов, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет о новых случаях заболевания COVID-19 в парламенте.

Об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракции и председателей комитетов парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Спикер напомнил, что на прошлой неделе в Украине пересечена граница в 3 тыс. больных в сутки. Разумков призвал представителей всех депутатских фракций и групп "более взвешенно относиться к режиму карантина и во время работы ВР, и во время работы с избирателями".

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"Я понимаю, что пошла избирательная кампания, и будет много встреч и общения с избирателями, и это также будет сказываться на вашей работе", - сказал он.

"У нас есть новые случаи заболевания и среди народных депутатов...", - сообщил Разумков, однако не уточнил, о каком количестве идет речь.

Председатель парламента напомнил, что отныне Киев перешел в "оранжевую" зону эпидемической опасности.

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"Я обращаюсь и к аппарату ВР, чтобы обеспечить работу максимально эффективно и привлекать только то количество людей, непосредственно на рабочие места, сколько это необходимо для эффективной работы ВР", - добавил спикер.

Разумков подчеркнул необходимость запустить в действие все меры для безопасной работы парламента.

Автор: 

ВР (29247) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1521) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
У Раді зафіксовані нові випадки COVID-19 серед народних депутатів, - Разумков - Цензор.НЕТ 7270
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14.09.2020 13:59
+2
Где заразились,в метро или трамвае?
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14.09.2020 14:15
+1
Відмазку про небажання створювати ТСК і піти на віддалений режим роботи, зараховано!
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14.09.2020 13:39
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Відмазку про небажання створювати ТСК і піти на віддалений режим роботи, зараховано!
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14.09.2020 13:39 Ответить
У Раді зафіксовані нові випадки COVID-19 серед народних депутатів, - Разумков - Цензор.НЕТ 7270
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14.09.2020 13:59 Ответить
В соц.сетях в статьях о Ковиде в топе комментариев почти всегда высказывания тех, кто отрицает его существование или опасность. Это ясно говорит о коллективном отсутствии народного интеллекта. А мы еще хотим, чтобы у нас президентов правильно выбирали.
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14.09.2020 13:42 Ответить
Влияние солнечных затмений на частоту половых сношений?
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14.09.2020 13:50 Ответить
А в народі кажуть - Зараза до зарази не пристає.
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14.09.2020 13:44 Ответить
Может на пожизненную самоизоляцию надо, а то поперезаражают всю страну.
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14.09.2020 14:06 Ответить
Пример людям показывают...
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14.09.2020 14:15 Ответить
Где заразились,в метро или трамвае?
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14.09.2020 14:15 Ответить
В барделе.
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14.09.2020 14:25 Ответить
Скоро заболеть-будет круто,как в прокуратуру свидетелем,ходить.Пенсии,инвалидности-получат или компенсации.
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14.09.2020 14:17 Ответить
Та і пох. Більше дебілів здохне - вільніше дихати нормальним громадянам.
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14.09.2020 14:28 Ответить
Нехай люди одужують , а нелюди на свалку !
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23.09.2020 14:40 Ответить
 
 