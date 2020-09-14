В Раде зафиксированы новые случаи COVID-19 среди народных депутатов, - Разумков. ВИДЕО
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет о новых случаях заболевания COVID-19 в парламенте.
Об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракции и председателей комитетов парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Спикер напомнил, что на прошлой неделе в Украине пересечена граница в 3 тыс. больных в сутки. Разумков призвал представителей всех депутатских фракций и групп "более взвешенно относиться к режиму карантина и во время работы ВР, и во время работы с избирателями".
"Я понимаю, что пошла избирательная кампания, и будет много встреч и общения с избирателями, и это также будет сказываться на вашей работе", - сказал он.
"У нас есть новые случаи заболевания и среди народных депутатов...", - сообщил Разумков, однако не уточнил, о каком количестве идет речь.
Председатель парламента напомнил, что отныне Киев перешел в "оранжевую" зону эпидемической опасности.
"Я обращаюсь и к аппарату ВР, чтобы обеспечить работу максимально эффективно и привлекать только то количество людей, непосредственно на рабочие места, сколько это необходимо для эффективной работы ВР", - добавил спикер.
Разумков подчеркнул необходимость запустить в действие все меры для безопасной работы парламента.
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