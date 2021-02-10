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На одном из полигонов Херсонщины экипажи армейской авиации отработали элементы взаимодействия с тактическим воздушным десантом. ВИДЕО

На одном из полигонов боевой подготовки Херсонщины, экипажи армейской авиации, которые подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины отработали элементы взаимодействия с тактическим воздушным десантом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командование ОС в Facebook.

Основными целями обучения было совершенствование летной подготовки экипажей вертолетов, способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта, а также взаимодействия командиров десантно-штурмовых подразделений и экипажей армейской авиации.

"Во время учебы экипажам предстояло высадить разведывательные группы в район ведения боевых действий, предоставить им огневую поддержку и эвакуировать с места выполнения поставленных задач", - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, десантные отряды высадились посадочным способом. После этого вышли в указанный район, взяв под контроль главенствующие высоты и рубежи.

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"Воины-десантники и вертолетчики, привлеченные к обороне юга Украины, продемонстрировали четкие и слаженные действия, хорошую работу и высокие результаты", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

На одном из полигонов Херсонщины экипажи армейской авиации отработали элементы взаимодействия с тактическим воздушным десантом 01

оборона (5205) военные учения (3457) ВСУ (6587)


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10.02.2021 10:00 Ответить
Как показал недавний опыт, с тактическим десантом лучше всего взаимодействуют IAI Harop и Bayraktar.
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10.02.2021 10:44 Ответить
Какой смысл таких "отработок", если полеты боевой авиации в небе над оккупированной частью Донбасса категорически запрещены?
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10.02.2021 11:15 Ответить
Во Второй Мировой СССР сделал множество высадок с воздуха - очень много десантных операций...самоя большая в Керчи - сразу высадили около 2 тысяч с воздуха....Все они были провальные и десантники не продержались и несколько ЧАСОВ....Пиар сделал с десантников ЛЕГЕНДУ.....а в реалии самые бесполезные войска....Да сейчас есть вертолеты и самолеты большего размера...Но я не вижу большого различия...Уверен что нынешнеми средствами выявления и слежки - это все пушечное мясо...Высадить их в тыл - не реально...А так как поступили с генералом Назаровым ....мало кто теперь с генералов даст команду на переброску десантников воздухом...Так что их будут использовать как пехоту....
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10.02.2021 11:25 Ответить
 
 