На одном из полигонов Херсонщины экипажи армейской авиации отработали элементы взаимодействия с тактическим воздушным десантом. ВИДЕО

На одном из полигонов боевой подготовки Херсонщины, экипажи армейской авиации, которые подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины отработали элементы взаимодействия с тактическим воздушным десантом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командование ОС в Facebook.

Основными целями обучения было совершенствование летной подготовки экипажей вертолетов, способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта, а также взаимодействия командиров десантно-штурмовых подразделений и экипажей армейской авиации.

"Во время учебы экипажам предстояло высадить разведывательные группы в район ведения боевых действий, предоставить им огневую поддержку и эвакуировать с места выполнения поставленных задач", - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, десантные отряды высадились посадочным способом. После этого вышли в указанный район, взяв под контроль главенствующие высоты и рубежи.

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"Воины-десантники и вертолетчики, привлеченные к обороне юга Украины, продемонстрировали четкие и слаженные действия, хорошую работу и высокие результаты", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.





