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Известные украинцы сделали прививки от COVID-19 в прямом эфире. ВИДЕО

Десять известных украинцев сделали прививки от COVID-19 в прямом эфире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это в эфире программы "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

Среди участников публичной вакцинации Руслана Лыжичко, Александр Педан, двукратный чемпион по стронгмэну Сергей Конюшок, телеведущая Наталья Мосейчук, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, врачи Сергей Дубров, Елена Михно, Виталий Соколов, Екатерина Геля, Богдан Мельник.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Руслана (75) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+39
люди, которые очень известны в очень узком круге ограниченных людей...
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05.03.2021 11:00
+30
Зупиніться. Так жодних запасів фіз. розчину не вистачить.
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05.03.2021 11:01
+30
они широко известны,в узких кругах.
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05.03.2021 11:02
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масонская ложа приказала своим адептам играть роль положительных пациентов, но им кололи физраствор, а не препарат для изменения ДНК.
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06.03.2021 22:49 Ответить
Вместо того, чтобы привить группы риска, прививаются те, кто переболел.
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07.03.2021 02:22 Ответить
Абсолютно поддерживаю такие действия - это необходимо было сделать, чтобы граждане "влючали мозг" и начали вакцинироваться. Буду вакцинироваться Ковишилдом, уже записался в очередь.
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07.03.2021 12:30 Ответить
Для чого ця агітація? Ви вже привили всіх бажаючих?
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07.03.2021 18:46 Ответить
Тобто, вакцинували.
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07.03.2021 18:49 Ответить
показуха
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07.03.2021 20:47 Ответить
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