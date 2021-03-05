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Известные украинцы сделали прививки от COVID-19 в прямом эфире. ВИДЕО
Десять известных украинцев сделали прививки от COVID-19 в прямом эфире.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это в эфире программы "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".
Среди участников публичной вакцинации Руслана Лыжичко, Александр Педан, двукратный чемпион по стронгмэну Сергей Конюшок, телеведущая Наталья Мосейчук, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, врачи Сергей Дубров, Елена Михно, Виталий Соколов, Екатерина Геля, Богдан Мельник.
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