Российские оккупанты опубликовали видео обстрелов артиллерией позиций ВС Украины. ВИДЕО
Обстреляны позиции 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады в Новоазовском районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на ютуб канал Jerry24_it, обстрел ОП 128-ой огпбр ВСУ произошел на дороге Т-05-19 (между Коминтерново и Водяным).
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походу, она и от пятой повестки косит, уже как гавнокомандувач, со справкой..
зебилы понавыбирали дерьма...