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Новости Видео Агрессия России против Украины
20 079 22

Российские оккупанты опубликовали видео обстрелов артиллерией позиций ВС Украины. ВИДЕО

Обстреляны позиции 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады в Новоазовском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на ютуб канал Jerry24_it, обстрел ОП 128-ой огпбр ВСУ произошел на дороге Т-05-19 (между Коминтерново и Водяным).

Автор: 

армия (8496) обстрел (27129) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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Топ комментарии
+34
"я чувствую, чта ми скора закончім ету вайну..."..."калічєства снайпєрскаго агня умєньшілась" - так зе-п@дар?
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18.05.2021 12:03
+27
Зеленскому надо еще увеличить покупку електрики в расеюшке - она ж потратилась на снаряды....
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18.05.2021 12:06
+14
ответ нужно давать по позициям врага, где бы они не располагались
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18.05.2021 12:06
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как там антирадары? Может еще заказать? Американцы пришлют
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18.05.2021 11:52 Ответить
Не гуманно на насилие отвечать насилием. Дипломатия победит.
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18.05.2021 11:57 Ответить
"я чувствую, чта ми скора закончім ету вайну..."..."калічєства снайпєрскаго агня умєньшілась" - так зе-п@дар?
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18.05.2021 12:03 Ответить
Снайперського зменшилось, артилерійського збільшилось, не набрехав гівнокомандувач
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18.05.2021 12:13 Ответить
такое перемирие
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18.05.2021 12:03 Ответить
Зеленскому надо еще увеличить покупку електрики в расеюшке - она ж потратилась на снаряды....
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18.05.2021 12:06 Ответить
ответ нужно давать по позициям врага, где бы они не располагались
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18.05.2021 12:06 Ответить
м. Київ, вул. Банкова, 11
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18.05.2021 13:48 Ответить
По кпцапо-фашистам тоже херачем.и очень даже хорошо
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18.05.2021 12:07 Ответить
Уточнюй "лише з дозволених калібрів".
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18.05.2021 13:20 Ответить
Чим відповість наш гівнокомандувач?
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18.05.2021 12:12 Ответить
поехает с Ледей на оман к Патрушеву
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18.05.2021 12:16 Ответить
Съёмки сериала начались в июне 2019 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве и заняли три месяца. Премьера состоялась 2 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 2019 года на канале «https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 ». В январе https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 2020 года 1 сезон был показан на российском федеральном канале https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС
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18.05.2021 12:20 Ответить
ещё раз поглядит в шоколадный глаз *****, а там опять мир.
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18.05.2021 12:48 Ответить
А йому воно потрібно? Там прибуткові проети по "великому крадівництву", де кожного дня приносять мільйони, ось там і працює Вальдемар, а фронт то для лохів.
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18.05.2021 14:42 Ответить
тільки бомба на СРЕМль і отстанкіно - ТІЛЬКИ ХАРДКОР!
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18.05.2021 13:41 Ответить
Кацапи провокують..нормальну мову не розуміють.
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18.05.2021 15:04 Ответить
Зелю На-полу-она с конём-дермаком - на передовую, "всех бамбить"..
походу, она и от пятой повестки косит, уже как гавнокомандувач, со справкой..
зебилы понавыбирали дерьма...
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18.05.2021 18:20 Ответить
будем всех бамить
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18.05.2021 19:26 Ответить
Так это же ВСУ обстреливает Правый сектор в отместку за их обстрелы )).
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21.05.2021 14:32 Ответить
Вот ссылочка на описание обстрела: https://colonelcassad.livejournal.com/6771856.html
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21.05.2021 14:34 Ответить
 
 