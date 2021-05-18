Российские оккупанты опубликовали видео обстрелов артиллерией позиций ВС Украины. ВИДЕО

Обстреляны позиции 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады в Новоазовском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на ютуб канал Jerry24_it, обстрел ОП 128-ой огпбр ВСУ произошел на дороге Т-05-19 (между Коминтерново и Водяным).