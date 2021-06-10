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"Троещина, #бана в рот! Сука! Вообще не удивляюсь!", - в Киеве мужчина в трусах устроил на улице стрельбу из пистолета. ВИДЕО

Мужчина в трусах устроил стрельбу на одной из улиц киевской Троещины. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой мужчина производит выстрел в землю, идя по улице, опубликована на телеграмм-канале Киев оперативный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция. ФОТО

Автор: 

Киев (25521) стрельба (3254)


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Топ комментарии
+27
Да. Зная, что на совершенно законных основаниях может прилететь ответка, "герои" резко успокаиваются. Доказано, к примеру, Молдовой, которая в период войны в Приднестровье приняла такой закон.
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10.06.2021 18:13
+18
Троя - национальный заповедник одичалых
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10.06.2021 18:05
+12
у подонков и криминала давно есть оружие. А у граждан его нет.
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10.06.2021 18:22
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Жить стало веселей ...
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10.06.2021 18:04 Ответить
Легалізована зброя , общество созрело
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10.06.2021 18:08 Ответить
Да. Зная, что на совершенно законных основаниях может прилететь ответка, "герои" резко успокаиваются. Доказано, к примеру, Молдовой, которая в период войны в Приднестровье приняла такой закон.
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10.06.2021 18:13 Ответить
Кстати именно в период войны этот закон приняли. Конечно не по этому стало стихать там. А вот то что больше не возникло по новой и по сей день---так закон тот сработал точно. Не раз печатал про это. Ведь если долго общество не получает защиты личности от государства, то момент похода к арсеналам приближается очень быстро. Плохо тут одно тогда. Если уже пойдут брать---то не останавливаются никогда. Классика жанра всякой революции!
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10.06.2021 18:38 Ответить
Были в Молдове майданы, но вот на них не стреляли ни со стороны людей, ни со стороны ментов. Вооруженное общество - общество вежливых людей.
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10.06.2021 18:48 Ответить
Особенно в Сомали.
Есть страны с достаточно свободным обращением оружия с высокой преступностью, а есть с низкой преступностью. Может не в оружии дело?
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10.06.2021 19:51 Ответить
Типичная и глупая манипуляция хоплофобов - сравнивать ЗАКОННОЕ обращение оружия и криминальное. Знаешь в чем разница?
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10.06.2021 19:53 Ответить
Вот видишь ты уже начинаешь цеплять на меня ярлыки срываясь на хамство. Где я сказал что я против оружия?
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10.06.2021 19:55 Ответить
Ты используешь риторику хоплофобов, значит не обижайся на то, что тебя считают хоплофобом. Кстати, хоплофоб - это не ругательство, а всего лишь нервное расстройство.
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10.06.2021 19:57 Ответить
Как же ты собираешься владеть оружием если не можешь нормально даже дискуссию вести не прибегая к оскорблениям? А если у тебя будет пистолет, то любое несогласие с тобой будет чревата перестрелкой?
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10.06.2021 20:03 Ответить
А это уже не твоё дело Тем не менее, статистика о Украине свидетельствует о том, что легально приобретенное оружие в криминале практически не участвует.
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10.06.2021 20:05 Ответить
Сидел бы ты в своем доме с пистолетом и никуда не выходил, это бы было только твоим делом.
Не готова Украина к оружию, пока люди не осознают какую ответственность они на себя берут беря в руки оружие.
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10.06.2021 20:13 Ответить
Украина УЖЕ осознала ответственность. Даже происшествий с легальным оружием (не криминала), в Украине за год насчитывается с десяток, и бОльшая часть просто неосторожное обращение, а не убийства.
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10.06.2021 20:19 Ответить
Регулярные "пострелухи" из травматического оружия, заставляют сомневаться в этом. Да и резонансные случаи преступлений с оружием были часто с легальным оружием.
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10.06.2021 22:31 Ответить
Пострелухи с резиноплюя - это нормально, "онож нинастоящее, онож неубьёт" В нормальных странах запрещён именно резиноплюй.
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10.06.2021 23:30 Ответить
При чем здесь разрешено оно в других странах или нет. Речь о том что у нас оно разрешено и за его неправомерное применение есть ответственность. Но дурачье все равно пуляется из него. Из легального и зарегистрированного оружия. Зная об ответственности.
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11.06.2021 14:43 Ответить
Коротко. Дебилы не понимают, что из травмата можно убить, поэтому нет психологического барьера. Тот кто разрешил травмат - дебил.
" Из легального и зарегистрированного оружия" - не летального типа, в этом и проблема
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11.06.2021 14:53 Ответить
Еще раз - за неправомерное применение травматического оружия есть ответственность. Дебилы знают про эту ответственность и все равно применяют. И летальность или не летальность тут не при чем. Зарегистрированное оружие применяется в преступлениях.
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11.06.2021 15:03 Ответить
Еще раз - в законодательстве большинства стран с разрешённым легальным короткостволом, резиноплюи относятся к полицейским спецсредствам. Логику такого решения подсказать?

И не надо о законах, так-то законы должны основываться на реальности
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11.06.2021 15:22 Ответить
А сколько ментов легальных каждый день попадаются. И у них есть легальные стволы, и права, и вся херня. Может, Украина к мусарке не готова пока?
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11.06.2021 06:42 Ответить
Вот пока в стране такая коррупция и правоохранительные органы, оружие опасно доверять населению.
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11.06.2021 14:44 Ответить
Какая прелесть коррупция))) можно прилепить везде, как банный лист. Так давай пока чиновники будут взять взятки - ты откажешься от зарплаты. Зачем тебе деньги, пока в стране коррупция?
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11.06.2021 14:59 Ответить
Какая связь между коррупцией в стране и моей зарплатой?
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11.06.2021 15:04 Ответить
Такая же как между коррумпированными ментами и твоим легальным стволом.
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11.06.2021 15:29 Ответить
Не выдавай желаемое за действительное, про то что зарегистрированное оружие не используется в преступлениях.
Лозинский Олейника убил из зарегистрированного оружия. Захаренко убил 7 человек тоже из зарегистрированного оружия.
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11.06.2021 14:54 Ответить
Два случая на два миллиона легальных стволов - это какой процент?
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11.06.2021 21:36 Ответить
Да ты что? Вот товарищ в трусах со стволом готов к ответственности или не готов? Ему мешает что-то иметь ствол и при случае пустить в ход или не созрел еще?
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11.06.2021 06:40 Ответить
Ты сам ответил на свой вопрос готов он легально владеть оружием или нет.
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11.06.2021 14:39 Ответить
Я не задавал вопроса о легальности. Я факт простой констатирую. У него ствол есть. Независимо от осознания ответственности и т.д. Я желаю тебе остаться со своим осознанием и правильностью перед подобным васей со стволом в руках где-то одному на улице. Можешь позвать правопохоронительные органы, хотя надо ж подождать, когда там коррупция закончится
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11.06.2021 15:28 Ответить
А что именно доказано Молдовой?
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10.06.2021 19:44 Ответить
То, что преступность, связанная с насилием и проникновением в жилище снизилась в два раза за первый год. При том, что преступность была больше, чем в Украине в то же время. Про майданы см. пост выше.
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10.06.2021 19:45 Ответить
Уровень преступности в Украине и Молдове сопоставим.
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10.06.2021 19:48 Ответить
Сейчас - да. Мы про лихие 90-е.
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10.06.2021 19:51 Ответить
В лихих 90-х и мы как-то не были тихой страной.
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10.06.2021 19:53 Ответить
Были тише, чем Молдова.
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10.06.2021 19:54 Ответить
Ну что ты такое пишешь. Ты послушай телек и всех государственных мужей. Это ж у нас все напьются и друг друга перестреляют. То ли дело Молдова - там же ж культурище!!! С детства пьют вино литрами, но пока только преступность упала после легализации короткостволов. А у нас низзя
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11.06.2021 06:35 Ответить
а если посмотреть на кагарлык, или другие случаи пыток то и полиция не нужна?
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10.06.2021 18:22 Ответить
у подонков и криминала давно есть оружие. А у граждан его нет.
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10.06.2021 18:22 Ответить
а чтоб на то же озотничье надо кучу справок собрать, включая зачемто поход в военкомат(!).
Для водительских прав, кстати тоже, но там все же меньше бюрократии.
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10.06.2021 18:23 Ответить
Питання до Авакова, в Англії і поліцейські без зброї ходять і нормально все, живуть, а нашим дай нормальним до першої стопки чи дорожки в ноздрю , або малейшої сутички в магазині чи на дорозі .
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10.06.2021 18:32 Ответить
Сначала поинтересуйся, как работает полиция в Британии
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10.06.2021 18:43 Ответить
Мають роботу і соціальних захист, а у нас кожен сам собі режисьор , неуправляемий, або ніщий раб
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10.06.2021 18:51 Ответить
Шота тебя понесло петлять по кочкам.
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10.06.2021 18:53 Ответить
Мовчіть за Англію.Там мігранти дівчаток викрадають і вбивають.Скотилися усі Європейські країни,з лівацтвом.
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10.06.2021 18:59 Ответить
Не факт.
Оружие есть у многих.. Причем нелегальное, тоесть незарегистрированное.
Но. Есть одно ОЧ большое НО.
НЕ ВСЕ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКИМ ОРУЖИЕМ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ СТРАНЫ .
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10.06.2021 18:28 Ответить
А навіщо ним користуватися, додоми купи гладкоствол для оборони легально , а так ходити по вулиці із кусок заліза навіщо, нехай мусора не баригують, а роботу свою роблять.
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10.06.2021 18:35 Ответить
Оружие скрытого ношения как раз и существует для того, чтоб предоставить злоумышленнику этакую лотерею, где выбор "кошелёк или жизнь" - это чужой кошелёк, а жизнь как раз вот этого балбеса. И не известно, что он выиграет, или проиграет. Такой выбор очень тяжело сделать и, в итоге, оружие скрытого ношения защищает не только тех, у кого оно есть, но и тех, у кого оно может вдруг оказаться - ведь его заранее не видно. А если по закону оно может оказаться у любого совершеннолетнего, то совершать преступления становится совсем уж невыносимо. В Атланте в первый же год (это примерно 40 лет назад было) упрощения владением оружием для населения, обычные граждане настреляли преступников больше, чем полиция за тот же период. Сейчас в Атланте преступность ниже, чем в Чикаго, где контроль за оружием строже.
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10.06.2021 18:42 Ответить
Все в точку.
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10.06.2021 18:50 Ответить
хочу в Атланту
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10.06.2021 19:01 Ответить
Так едь.
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10.06.2021 19:05 Ответить
А вы телевизор посмотрите. Там такие страсти увидите,что сами захотите, хоть какое-никакое, оружие приобрести.
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10.06.2021 19:18 Ответить
Возьми себе ник, Ося Заднеприводной, он больше подходит твоим высерам.
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10.06.2021 19:34 Ответить
благодарочка за ваш умнейший совет , тітан мислі і особа прибліжонна до імператора.
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10.06.2021 19:40 Ответить
такое и раньше было на Троещине)
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10.06.2021 18:05 Ответить
Троя - национальный заповедник одичалых
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10.06.2021 18:05 Ответить
ну, що тут скажеш...

Депутати Київради підтримали рішення про присвоєння імені В'ячеслава Веремія безіменному скверу в Деснянському районі: на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-б та вулиці Оноре де Бальзака, 14.
В'ячеслав Веремія - український журналіст, Герой Небесної сотні, посмертно удостоєний звання Герой України. - https://vechirniy.kyiv.ua/news/53630/
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10.06.2021 18:17 Ответить
100%
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10.06.2021 21:07 Ответить
казак или журналист?
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10.06.2021 18:06 Ответить
По ходу, репортаж ведёт юный сапожник.
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10.06.2021 18:08 Ответить
вышел из налоговой
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10.06.2021 18:09 Ответить
Был бы без трусов было бы натуральнее
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10.06.2021 18:09 Ответить
Короче Одесса... Молдаванка ... время час ночи...компания малолеток с телками...начинает пинать ногами стоящие под окнами авто...сработала сигнализация...телки "Виии Круто !!!!!" ...
вдруг вылетают 4 лба в трусах со стволами и без разбору начинают пулять в малолеток...
У телок уже не круто..уже "за что ты в него стрелял козел!!!! сдохни со свой машиной!!!!"
мужики собрали гильзы и слиняли...
Далее куча кровищи скорая мусора ))))))
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10.06.2021 18:14 Ответить
Троєщина, бла-бла-бла.. ні скільки не дивуюсь: чувак з дівчиною знімає на відео неадеквата з пістолетом і ні трохи не боїться що неадекват в нього може стрельнути.
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10.06.2021 18:15 Ответить
он в морге посмеется..гы гы как весело..було....
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10.06.2021 18:18 Ответить
Жизнь дала трещину и переехал чувак на Троещину!))
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10.06.2021 18:18 Ответить
По городу народ гранаты кидает и ниче, а тут чувак со стартовым прям шокировал))
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10.06.2021 18:21 Ответить
троещина ТАКоЙ район где почти каждый житель ограблен и бит шайками подростков!
мОЖЕТ ЕМУ УЖЕ ТАК МНОГО НАСТУЧАЛИ ПО ГОЛОВЕ. ЧТО ОН ВООБЩЕ с ума сошел...
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10.06.2021 18:21 Ответить
та прямо кожен мешканець пограбован, згвалтован та вбитий
Що за страхіття розказуємо? Прямо нарасія якась
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10.06.2021 22:00 Ответить
Вот дороги меня шокировали...
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10.06.2021 18:21 Ответить
то троещенское ноу-хау лежачий полицейский
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10.06.2021 18:31 Ответить
В центре я и не таких ноу хау повидал. На трое и оболони хоть латают. На печерске и соломенке половина улиц таких. Еще скажешь спасибо что под землю на провалишся.
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10.06.2021 18:40 Ответить
Та ладно - Печерськ завжди вилизаний. Де там погані дороги?
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10.06.2021 21:56 Ответить
а якби прищепився супутником-V, не було б цієї фігні!
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10.06.2021 18:22 Ответить
Привет с проспекта Маяковского!
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10.06.2021 18:24 Ответить
По ходу оператор сам, судя по "сленгу", из Минкульта явно. Не удивляюсь ваще
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10.06.2021 18:29 Ответить
Шото на Троещину слабо смахивает.
Мо, это - село Троещина?
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10.06.2021 18:29 Ответить
А в чем разница ? )))
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10.06.2021 18:45 Ответить
То спортсмен був, зі стартовим пистолетом
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10.06.2021 18:37 Ответить
"Троещина, #бана в рот! Сука! Вообще не удивляюсь!", - в Киеве мужчина в трусах устроил на улице стрельбу из пистолета - Цензор.НЕТ 8861
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10.06.2021 18:46 Ответить
четвертое фото - "киевлянин"..
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10.06.2021 19:54 Ответить
Шиза косит наши ряды...
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10.06.2021 18:46 Ответить
Наркотики це проблємно ...
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10.06.2021 18:55 Ответить
Все те саме що і в москалів.Подивіться на дороги.Такого в Польщі точно немає,а на москальщині є.
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10.06.2021 18:56 Ответить
Почему в Киеве такое скопление идотов,то с гранатами то с пистолетами лазят,хорошо что я живу в другой части страны,у нас такое неприемлемо.
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10.06.2021 19:27 Ответить
это где в Харькове ??
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10.06.2021 19:52 Ответить
Оружие--дисциплинирует. Если оно есть у всех. Если только у одной части населения--то наоборот, эту част оно развращает.
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10.06.2021 19:45 Ответить
Это называется"Олигархат.Начнём всё с чистого листа.Перезагрузка"
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10.06.2021 19:48 Ответить
Понаехало быдла в Киев, вот и результат.
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10.06.2021 20:17 Ответить
или киев на быдло
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10.06.2021 21:14 Ответить
Ты не поверишь,но быдла местного невпроврот.
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10.06.2021 22:24 Ответить
Що дебіл в трусах деградант, що прищавий, який коментує - рузьке мір з матами, аморальністю, деградацію поширюється Україною як метастази пухлини
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10.06.2021 20:50 Ответить
просто озверина выпил
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10.06.2021 21:15 Ответить
ХЙНЯ !)
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10.06.2021 21:29 Ответить
ну я пару недель назад говорил что троещина - тот еще маргинальный зоопарк, так меня тут заплевать попытались. ))))
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10.06.2021 21:46 Ответить
нннну,такое.....))
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10.06.2021 22:26 Ответить
А в "подростка" или "переростка" ( который снимал видео ) тоже других слов кроме матов нет и это в стране в которой победила революция "достоинства " которая стремится в Европу ! А еще кого то называем "ватниками" !!
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10.06.2021 21:49 Ответить
ментам підкинули 800 млрд з ковідного фонду - можуть собі дозволити маленьке свято
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10.06.2021 21:54 Ответить
а мусора на нычке. это не наркоту по карманам рассовывать..
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11.06.2021 07:48 Ответить
 
 