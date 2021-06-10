"Троещина, #бана в рот! Сука! Вообще не удивляюсь!", - в Киеве мужчина в трусах устроил на улице стрельбу из пистолета. ВИДЕО
Мужчина в трусах устроил стрельбу на одной из улиц киевской Троещины. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой мужчина производит выстрел в землю, идя по улице, опубликована на телеграмм-канале Киев оперативный.
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+27 Valery Greff
показать весь комментарий10.06.2021 18:13
+18 Вячеслав Меломанов
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+12 Diogen Gdl
показать весь комментарий10.06.2021 18:22
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Есть страны с достаточно свободным обращением оружия с высокой преступностью, а есть с низкой преступностью. Может не в оружии дело?
Не готова Украина к оружию, пока люди не осознают какую ответственность они на себя берут беря в руки оружие.
" Из легального и зарегистрированного оружия" - не летального типа, в этом и проблема
И не надо о законах, так-то законы должны основываться на реальности
Лозинский Олейника убил из зарегистрированного оружия. Захаренко убил 7 человек тоже из зарегистрированного оружия.
Для водительских прав, кстати тоже, но там все же меньше бюрократии.
Оружие есть у многих.. Причем нелегальное, тоесть незарегистрированное.
Но. Есть одно ОЧ большое НО.
НЕ ВСЕ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКИМ ОРУЖИЕМ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ СТРАНЫ .
Депутати Київради підтримали рішення про присвоєння імені В'ячеслава Веремія безіменному скверу в Деснянському районі: на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-б та вулиці Оноре де Бальзака, 14.
В'ячеслав Веремія - український журналіст, Герой Небесної сотні, посмертно удостоєний звання Герой України. - https://vechirniy.kyiv.ua/news/53630/
вдруг вылетают 4 лба в трусах со стволами и без разбору начинают пулять в малолеток...
У телок уже не круто..уже "за что ты в него стрелял козел!!!! сдохни со свой машиной!!!!"
мужики собрали гильзы и слиняли...
Далее куча кровищи скорая мусора ))))))
мОЖЕТ ЕМУ УЖЕ ТАК МНОГО НАСТУЧАЛИ ПО ГОЛОВЕ. ЧТО ОН ВООБЩЕ с ума сошел...
Що за страхіття розказуємо? Прямо нарасія якась
Мо, это - село Троещина?