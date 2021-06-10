"Троещина, #бана в рот! Сука! Вообще не удивляюсь!", - в Киеве мужчина в трусах устроил на улице стрельбу из пистолета. ВИДЕО

Мужчина в трусах устроил стрельбу на одной из улиц киевской Троещины. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой мужчина производит выстрел в землю, идя по улице, опубликована на телеграмм-канале Киев оперативный.

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