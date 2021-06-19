В центре Москвы - взрывы и сильный пожар. ВИДЕО

На Лужнецкой набережной в Москве слышны множественные взрывы, виден огонь и дым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения СМИ.

Отмечается, что возгорание произошло на складе пиротехники. Очевидцы сообщают о множественных взрывах.

Пожару присвоен второй ранг сложности, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Как пишет Mash, для тушения МЧС собирается задействовать авиацию.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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