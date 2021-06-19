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В центре Москвы - взрывы и сильный пожар. ВИДЕО

На Лужнецкой набережной в Москве слышны множественные взрывы, виден огонь и дым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения СМИ.

Отмечается, что возгорание произошло на складе пиротехники. Очевидцы сообщают о множественных взрывах.

Пожару присвоен второй ранг сложности, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Как пишет Mash, для тушения МЧС собирается задействовать авиацию.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6739) москва (3073) пожар (5944)


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Топ комментарии
+120
Какой многообещающий заголовок. Я уже обрадовался.
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19.06.2021 18:14
+63
В центре Москвы - взрывы и сильный пожар - Цензор.НЕТ 960
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19.06.2021 18:15
+58
их есть у меня!
В центре Москвы - взрывы и сильный пожар - Цензор.НЕТ 3404
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19.06.2021 18:20
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https://ria.ru/20210619/pozhar-1737719133.html В районе Лужников увеличилась площадь пожара - РИА Новости
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19.06.2021 19:25 Ответить
а там Кремль далеко ?
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19.06.2021 19:26 Ответить
Поскорейбы ветерок подул...
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19.06.2021 19:33 Ответить
Та, далеченько, нажаль.
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20.06.2021 18:40 Ответить
Тьфу-ты, я уже обрадовался думал что у кацапни что-то серьезное случилось а оказывается это очередной праздник победобесия с размахом.
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19.06.2021 19:27 Ответить
Европа не нападает на Украину. СССР интересовалось что в Германии было, не сдох ли Гитлер в 39-45м?
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19.06.2021 19:32 Ответить
А ты погряз в каком, если не секрет?😂🌷
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19.06.2021 19:33 Ответить
Cars a la plage de Saint Tropez
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19.06.2021 19:37 Ответить
We drink lemonade
At the casino we get paid
Attend a midnight masquerade
Playboys on the run
We meet Khashoggi with a gun
They say the two of us are one
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19.06.2021 19:38 Ответить
Пердаки рвутся после просмотра гимна футбольных фанатов.
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19.06.2021 19:31 Ответить
апана - а праздник у кацапов продолжается !!! давайте жгите ИСЧЕ руснявые !!!(только вы не подумайте что мы злорадствуем и шутим, нет - мы просто радуемся за вас мокш от чистого сердца)
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19.06.2021 19:39 Ответить
По-любэ,мацква сгорит,*****-в гробу,мокшанская вонючка и ягель-будущее этой недосраны...
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19.06.2021 19:39 Ответить
Гори в аду,кацапня.
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19.06.2021 19:42 Ответить
Жаль , что не Кремль так горел.
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19.06.2021 19:44 Ответить
https://radiokp.ru/proisshestviya/gorit-gruppa-zdaniy-pozhar-na-luzhneckoy-naberezhnoy-razrossya-do-500-kv-m-video_nid432007_au31666au «Горит группа зданий»: пожар на Лужнецкой набережной разросся до 500 кв. м (видео)
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19.06.2021 19:46 Ответить
500 метров мало.Даёшь 5000 тыщ!
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19.06.2021 22:48 Ответить
Гори-гори , звезда востока(синим пламенем и не переставай).
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19.06.2021 19:48 Ответить
завтра во всез западных новостях будет про мирно себе идущего чудака с ватницей на фоне грыбочка
кстати, за челябинский метеорит тоже было, мол - смотрите, чувак едет себе на машине и чуть не закуривает сигарету, смотря на метеорит, который может потенциально..... ну да, Рашка чо
Антицивилизация, сорри уж.
они послезавтра будут поздравлять ватник ватника С началом безликой обтечественной файнЫ.
мерзкие, кроме Невзорова и Якутского скульптора
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19.06.2021 19:50 Ответить
Как только началось, у себя где-то в кремле (если конечно оно вылазит вообще из своего бункера), с переляку залезло под стол одно х@йло
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19.06.2021 19:54 Ответить
А помнишь, дядя, ведь недаром, москва спалённая пожаром, была Бандере отдана…
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19.06.2021 19:54 Ответить
самое главно шо люди ходят и всем ***** на тот пожар.
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19.06.2021 20:00 Ответить
Дык каникулы объявили вроде в маскве . ))
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19.06.2021 20:10 Ответить
солнцезащитные очки Байдена и визитку Яроша уже нашли?
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19.06.2021 20:02 Ответить
Сентябрьские выборы на носу . Нада ещё раз сделать 84 % . ))
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19.06.2021 20:07 Ответить


У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 42
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19.06.2021 20:07 Ответить
Что петушара, с бутылки соскочило?
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19.06.2021 20:32 Ответить
Началось! Склад пиротехники в центре мацквы - кто в это поверит?
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19.06.2021 20:12 Ответить
Никто.
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19.06.2021 20:14 Ответить
Всё не так однозначно: Windows 11 «уничтожила» Windows 10 в новых тестах
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19.06.2021 20:15 Ответить
І що? Вже боятися?
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20.06.2021 16:27 Ответить
Очччєнь пєрспєктівний був заголовок...
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19.06.2021 20:16 Ответить
хххех китайцы стекломой пробнули
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19.06.2021 20:19 Ответить
Хреново що не Кремль!!!
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19.06.2021 20:27 Ответить
ето было бы феерично!
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 9426
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20.06.2021 03:08 Ответить
Ну так они ж тугодумі. У них же с лишней хромосомой то только на третий день дошло пение футбольніх фанов про ихнее фсе.
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19.06.2021 20:27 Ответить
***** гороху наївся?
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19.06.2021 20:32 Ответить
Не , мабуть чергова многоходовочка перед виборами в госдуму . ... .
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19.06.2021 20:38 Ответить
так вот как рвутся кацапские пердаки!!!!!!!
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19.06.2021 20:35 Ответить
наконец-то !
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19.06.2021 20:35 Ответить
Масквичей видимо это не сильно тревожит. Гуляют парочки, по речке ходят пароходики.
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19.06.2021 20:35 Ответить
.. плывут по Яузе ководики .
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19.06.2021 20:50 Ответить
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 4203
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19.06.2021 20:39 Ответить
склады пиротехники в центре Москвы!

это как раз то, что нужно - подумал Ярош
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19.06.2021 20:43 Ответить
Петардный фейерверк...!!!
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19.06.2021 20:48 Ответить
...мааасква, спальонная пажарам французам атдана...
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19.06.2021 20:50 Ответить
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 7017
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19.06.2021 20:51 Ответить


З язика зняв. )))
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20.06.2021 08:53 Ответить
Пердаковерк
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19.06.2021 20:57 Ответить
фейерверк на радостях
что в Крым воду дали прямо
с неба
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19.06.2021 20:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oPqQS39YCD8 Москва горить, який чудовий дивний сон... - YouTube

У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 6306

..
.
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19.06.2021 21:08 Ответить
Так вам и надо. Ещё по всей Мацкве пройдёмся......
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19.06.2021 21:13 Ответить
150 квадратных метров. Авіацію?
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19.06.2021 21:14 Ответить
Опять кремлёвская крыса повышает свой рейтинг взрывами на мацкве. Следующими будут жилые дома, метро. торговые центры. Возможно и Воронеж будет бомбить ....Для сплочения нации против внешнего врага - Америки, Украины, стран Балтики....
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19.06.2021 21:30 Ответить
Китайці казали, що дорога в 10000 лі почтнається з першого кроку. І я цей кацапський пожар так і розцінюю - як малесенький крок до всеосяжного пожару всієї кацапії.
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19.06.2021 21:35 Ответить
провєрка на вшьівость. за іспук - саєчку! (с. ввху. т.4 "моі поговоркі")
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19.06.2021 21:37 Ответить
Щоб вибухнула весь Кремль і вся Красна плоша одного складу піротехники буде мало
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19.06.2021 21:44 Ответить
Маловато будєт! )))

У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 1617
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19.06.2021 21:44 Ответить
ПУТИН - ПЗДЛО ОПЯТЬ НА ЛОХОВ СТРАХУ НАГОНЯЕТ !)
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19.06.2021 21:48 Ответить
гори в аду, гори в раю
мацква, ты миру по ..ю
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19.06.2021 22:03 Ответить
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 9350.
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19.06.2021 22:45 Ответить
К сожалению не Бейрут.
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19.06.2021 23:01 Ответить
Странно, что никто не проводит реконструкцию пожара Москвы 1812 года.
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20.06.2021 00:07 Ответить
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 3509
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20.06.2021 00:38 Ответить
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 4580
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20.06.2021 01:21 Ответить
«Ой! А что это так бумкнуло?»
А нафіга у центрі столиці склад петард та піротехніки? Кацапи не припиняють дивувати.
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20.06.2021 04:11 Ответить
Як то - навіщо? А як же болєзні будуть самовипилюватися із об'єктивної дійсності?
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20.06.2021 15:02 Ответить
Майдан?
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20.06.2021 08:19 Ответить
Надіємось , що фашисти понесуть максимальні втрати .
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20.06.2021 08:57 Ответить
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 4729
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20.06.2021 09:02 Ответить
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 2845
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20.06.2021 10:16 Ответить
Карма сработала🤣 ( нашпилили в Чехии кацапы на 100%)😈
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20.06.2021 11:08 Ответить
Коли Москва палає - то завжди добре!
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20.06.2021 13:38 Ответить
мне приснился сон прекрасный москва сгорела целиком ...
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20.06.2021 14:25 Ответить
Це всьо правосєки! Точно кажу!
Пожежним, мєнтам, фсбешнікам та іншим корисним идийотам - геть усім! - шукати візитку Яроша! І доки не знайдуть, пошуків не припиняти!
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20.06.2021 14:59 Ответить
а в это время
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро

Гримасы мацкальства
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20.06.2021 15:06 Ответить
Зкріпно!
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20.06.2021 15:14 Ответить
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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20.06.2021 15:45 Ответить
чера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Припев:
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Медведь сгорел, Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал, как специально,
Но не успел принять он мер.
Сгорели люди на Болотной,
ОМОН сгорел, все, и менты,
А с неба дождик шёл кислотный,
Ещё для большей красоты.
Припев:
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.
Припев:
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
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20.06.2021 16:52 Ответить
На пепелищах нашли:
1. Визитку Яроша.
2. Челюсть рептилоида.
3. Флаг цвета радуги.
4. Карманные часы с гравировкой: "Мартину Борману от Евы Браун - за все мои ночи !".
5. Подзорную трубу 1812 г. с нацарапанным изречением на латыни: "Kutuzoff - merde"!
6. Призрак Е. Блаватской, вызывающий дух хана Батыя.
7. Уцелевшую обложку личного дела подполковника КГБ В. Путина (агентурный псевдоним: "Белая моль").
8. Фотографию Джохара Дудаева с подписью: "За первого русского !"
9. Опаленную страницу книги с текстом: ... сионских мудрецов". Изд-во типографии
Тульской губернии.
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20.06.2021 18:12 Ответить
Пусть сильнее грянет буря!
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20.06.2021 20:00 Ответить
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