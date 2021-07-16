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Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 июля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о закрытии пятой сессии ВР текущего созыва.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После объявления Разумкова зазвучал гимн Украины в записи. Депутаты слушали гимн стоя, а после проскандировали "Слава Украине - Героям слава!".

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Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва 01

Сектор "Батькивщивы"

Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва 02

Сектор "Голоса".

Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва 03

Сектор "СН".

Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва 04

Сектор "ЕС".

Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва 05

Нардепы стоя слушают гимн Украины.

Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва 06

16 июля, закрытие пятой сессии ВР текущего созыва.

Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва 07
Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва 08

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29271) Разумков Дмитрий (1522)


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Тепер можна і на курортах ,з соснами ,відпочити !!!)))
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16.07.2021 12:40 Ответить
Цирк закрылся... Клоуны разъехались по курортам.
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16.07.2021 12:41 Ответить
а от тепер зацініть, як вчасно звалив хитрий Аваков... Восени всі протести йому розгрібати не доведеться.
А протести можуть бути і раніше - на тридцяту річницю...
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16.07.2021 12:43 Ответить
 
 