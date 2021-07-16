Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 июля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о закрытии пятой сессии ВР текущего созыва.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После объявления Разумкова зазвучал гимн Украины в записи. Депутаты слушали гимн стоя, а после проскандировали "Слава Украине - Героям слава!".

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Сектор "Батькивщивы"

Сектор "Голоса".

Сектор "СН".

Сектор "ЕС".

Нардепы стоя слушают гимн Украины.

16 июля, закрытие пятой сессии ВР текущего созыва.





Фото: Цензор.НЕТ