Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 16 июля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о закрытии пятой сессии ВР текущего созыва.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После объявления Разумкова зазвучал гимн Украины в записи. Депутаты слушали гимн стоя, а после проскандировали "Слава Украине - Героям слава!".
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Сектор "Батькивщивы"
Сектор "Голоса".
Сектор "СН".
Сектор "ЕС".
Нардепы стоя слушают гимн Украины.
16 июля, закрытие пятой сессии ВР текущего созыва.
Фото: Цензор.НЕТ
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