"Пока я никуда не собираюсь уходить", - Венедиктова про свою отставку. ВИДЕО
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока уходить с поста не собирается.
Об этом она сказала во время выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Lb.ua.
"Я рада, меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже ", - сказала она.
На вопрос о том, кто может стоять за распространением информации о возможной подготовке ее отставки, Венедиктова ответила, что такое происходит с первого дня, как она пришла на должность.
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+6 the FAT
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+4 Татьяна Волынец #431069
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+3 Владимир Иванец
показать весь комментарий02.10.2021 12:55
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Мы, семья Волынец утверждаем, Венедиктовой нечего делать на посту генпрокурора, Венедиктова должна уйти с поста.
коррупционеркавыпускница рыго-бандуркиной академии? Как "супруг", получить компенсацию и снова вернуться?