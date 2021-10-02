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"Пока я никуда не собираюсь уходить", - Венедиктова про свою отставку. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока уходить с поста не собирается.

Об этом она сказала во время выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Lb.ua.

"Я рада, меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже ", - сказала она.

На вопрос о том, кто может стоять за распространением информации о возможной подготовке ее отставки, Венедиктова ответила, что такое происходит с первого дня, как она пришла на должность.

отставка (3154) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+6
Угу, таких мымр только выносят
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02.10.2021 12:47
+4
Мы неоднократно обращались к Венедиктовой по поводу фабрикации уголовного дела в Херсоне, по которому в последствии был получен оправдательный приговор. Венедиктова ничего не сделала, она просто пересылала жалобу в Херсон тем коррупционерам-прокурорам, которые это дело фабриковали.
Мы, семья Волынец утверждаем, Венедиктовой нечего делать на посту генпрокурора, Венедиктова должна уйти с поста.
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02.10.2021 12:50
+3
Не уходить тебе надо с поста, а бежать! Если не хочешь отвечать за всю лютую херню, что с государством творит команда ЗЕро. Ты же девочка, у тебя чуйка должа работать в семь раз лучше, чем у всяких агрохимий. Подходят времена, когда рыгоаналом будет быть безопаснее, чем зеленым!
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02.10.2021 12:55
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Угу, таких мымр только выносят
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02.10.2021 12:47 Ответить
Как сказал один парень,который сходил с беременной женой в женскую консультацию :"кого только не ...т"...
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02.10.2021 12:56 Ответить
ясное дело не собираешься, кто ж добровольно захочет оторваться от корыта направиться на нары
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02.10.2021 12:50 Ответить
Мы неоднократно обращались к Венедиктовой по поводу фабрикации уголовного дела в Херсоне, по которому в последствии был получен оправдательный приговор. Венедиктова ничего не сделала, она просто пересылала жалобу в Херсон тем коррупционерам-прокурорам, которые это дело фабриковали.
Мы, семья Волынец утверждаем, Венедиктовой нечего делать на посту генпрокурора, Венедиктова должна уйти с поста.
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02.10.2021 12:50 Ответить
У этого прокурора не получилось Пороха посадить. Несите следующего ахахахах
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02.10.2021 12:51 Ответить
знайка тож не собирался, а зеленомутные эвон як замутили, шо заместо него колывана могут поставить
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02.10.2021 12:51 Ответить
Не уходить тебе надо с поста, а бежать! Если не хочешь отвечать за всю лютую херню, что с государством творит команда ЗЕро. Ты же девочка, у тебя чуйка должа работать в семь раз лучше, чем у всяких агрохимий. Подходят времена, когда рыгоаналом будет быть безопаснее, чем зеленым!
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02.10.2021 12:55 Ответить
Ну так любой нашедший кучу золота не захочет с той кучи уходить ..
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02.10.2021 12:57 Ответить
Товарищи Путин, Коломойский и Зеленский оказали товарищу Венедиктовой большое доверие. И назначили главным прокурором. Но товарищ Венедиктова это високое даверие нэ оправдала./ Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина./Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Порошенко - враг номер один для Зеленского./ Зеленский пообещал посадить Порошенко/ Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко / По заявлениям Дубинского открываются уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. А враг товарищей Путина , Коломойского и Зеленского на свободе.
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02.10.2021 13:28 Ответить
... ну, учитывая реалии украинской политики, в своё время Чечетов, тоже не собирался в прекрасное далёко!
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02.10.2021 13:29 Ответить
Кто же с такого рабочего места уходит сам...сиди себе,надувай щёки(аж,сам(сама)Генеральный....), ни хрена не делай,ни за что не отвечай, чуть что отмажут..
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02.10.2021 13:42 Ответить
А почему бы и не уйти, коррупционерка выпускница рыго-бандуркиной академии? Как "супруг", получить компенсацию и снова вернуться?
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02.10.2021 15:08 Ответить
Вали ************.
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02.10.2021 15:18 Ответить
А хто за власним бажанням покидає "хлібне" місце? Тільки виносять!
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02.10.2021 16:35 Ответить
 
 