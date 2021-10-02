"Пока я никуда не собираюсь уходить", - Венедиктова про свою отставку. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока уходить с поста не собирается.

Об этом она сказала во время выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Lb.ua.

"Я рада, меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже ", - сказала она.

На вопрос о том, кто может стоять за распространением информации о возможной подготовке ее отставки, Венедиктова ответила, что такое происходит с первого дня, как она пришла на должность.