Татаров в Трускавце: Приехал по приглашению фракции, пообщаюсь с людьми. ВИДЕО
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров находится в Трускавце, где в настоящее время проходит так называемый съезд "большой фракции" партии "Слуга народа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
На вопрос журналиста о целях его визита в Трускавец, Татаров заявил, что "приехал по приглашению фракции, пообщается с людьми".
"Не помню (кто именно пригласил. - Ред.), Через помощников приглашали. Сказали, что есть возможность прибыть, если есть желание, вот я сейчас прибыл", - отметил он.
Татарова заметили в фойе отеля вместе с народным депутатом от президентской фракции Александром Трухиным утром 2 октября. Заместитель председателя ОП не стал комментировать дело о ДТП, в котором фигурирует Трухин.
"Мне все интересно как юристу с профессиональной точки зрения, но я не могу давать комментарии, поскольку не видел материалов", - отметил он.
Олег Татаров прибув до трускавецького Ріксоса pic.twitter.com/bkwYclR2UG— Vlasta Lazur (@LazurVlasta) October 2, 2021
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