РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14368 посетителей онлайн
Новости Видео
2 909 23

Татаров в Трускавце: Приехал по приглашению фракции, пообщаюсь с людьми. ВИДЕО

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров находится в Трускавце, где в настоящее время проходит так называемый съезд "большой фракции" партии "Слуга народа".

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

На вопрос журналиста о целях его визита в Трускавец, Татаров заявил, что "приехал по приглашению фракции, пообщается с людьми".

"Не помню (кто именно пригласил. - Ред.), Через помощников приглашали. Сказали, что есть возможность прибыть, если есть желание, вот я сейчас прибыл", - отметил он.

Татарова заметили в фойе отеля вместе с народным депутатом от президентской фракции Александром Трухиным утром 2 октября. Заместитель председателя ОП не стал комментировать дело о ДТП, в котором фигурирует Трухин.

Читайте также: Участник скандального ДТП "слуга народа" Трухин в Трускавце пьет кофе с куратором силового блока в ОП Татаровым.. ФОТОфакт

"Мне все интересно как юристу с профессиональной точки зрения, но я не могу давать комментарии, поскольку не видел материалов", - отметил он.

Олег Татаров прибув до трускавецького Ріксоса pic.twitter.com/bkwYclR2UG

— Vlasta Lazur (@LazurVlasta) October 2, 2021

Автор: 

Трускавец (102) Офис Президента (1797) Трухин Александр (145) Татаров Олег (366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Достается Трускавцу. Такой концентрации лайна город еще не видел. Может, ЧП объявить, как при стихийном бедствии? Типа канализацию всей страны прорвало в маленьком городке...
показать весь комментарий
02.10.2021 13:28
+10
все кубло сползается
показать весь комментарий
02.10.2021 13:26
+7
"Слуги" обговорюють з силовиками питання ОСОБИСТОЇ безпеки!

Рятуйте, ***!!
показать весь комментарий
02.10.2021 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все кубло сползается
показать весь комментарий
02.10.2021 13:26 Ответить
Достается Трускавцу. Такой концентрации лайна город еще не видел. Может, ЧП объявить, как при стихийном бедствии? Типа канализацию всей страны прорвало в маленьком городке...
показать весь комментарий
02.10.2021 13:28 Ответить
За стихбедствия зеледент отвечает. Он же мировым стихбедосиком является. А вообще интересен один вопрос: на кого столица оставлена? На кремлевского агента Дерьмака? Премьер не у дел, его как раз снимать собираются. На какую зеленую лядь оставили страну ради своего зеленого шабаша с вызовом министров-силовиков?
показать весь комментарий
02.10.2021 13:36 Ответить
Зелена хунта у зборі
Зелені правоохоронні органи на кшталт гестапо. Зато "Авакова-чорта" не має
показать весь комментарий
02.10.2021 13:36 Ответить
"Слуги" обговорюють з силовиками питання ОСОБИСТОЇ безпеки!

Рятуйте, ***!!
показать весь комментарий
02.10.2021 13:43 Ответить
Для цього потрібно створити військово-поліційну організацію, щось на кшталт СС, такі собі "Захисні загони партії Слуга народу"
показать весь комментарий
02.10.2021 13:48 Ответить
Не підказуйте їм!
показать весь комментарий
02.10.2021 13:51 Ответить
вся шелупонь собралась
показать весь комментарий
02.10.2021 13:42 Ответить
Ображений Хунтою Дубінський вирішить, що це

показать весь комментарий
02.10.2021 13:43 Ответить
ВСЕУКРАИНСКИЙ СЪЕЗД ОТБОРНОГО ЗЕЛЕНОГО ДЕРЬМА...
показать весь комментарий
02.10.2021 13:46 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2021 13:46 Ответить
Когда татарова на нары у параши пригласят?
показать весь комментарий
02.10.2021 13:49 Ответить
Риги сповзаються. Чому Трускавець, чому не на боМбас?
показать весь комментарий
02.10.2021 13:51 Ответить
Патаму Шта " бомбас уже в Киеве"
показать весь комментарий
02.10.2021 14:04 Ответить
с людьми пообщаться? это с теми на которых говорил что они нападали и сотнями убивали беркутастов? или с теми что сами себя перестреляли?
показать весь комментарий
02.10.2021 13:53 Ответить
Сепара Татарова пригласили, а Разумкова, бывшего в списке партии "Слуга народа" под номером 1 - нет.
Что происходит?
показать весь комментарий
02.10.2021 14:00 Ответить
Рагомрази.
показать весь комментарий
02.10.2021 14:13 Ответить
А казали ж, що туди зеленський запросив силовиків для паабщаюсь з депутатами - які хабарі в конвертах брав, скільки, і чи продовжуватиме брати мовчки і чи слухняно голосуватиме за президентські ініціативи.
показать весь комментарий
02.10.2021 14:17 Ответить
---Умань загидили...вже за Трускавець взялися... Згадаймо славні часи козаччини : ---Як та хмара...гайдамаки Умань обступили!!! ... А Ярема--- страшно глянуть: по три...по чотири так і кладе.../ Т. Шевченко /
показать весь комментарий
02.10.2021 14:27 Ответить
 
 