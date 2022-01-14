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В квартире преступника в Каменском была обнаружена лаборатория по изготовлению метамфетамина, - полиция Днепропетровщины. ВИДЕО

В Каменском в квартире организатора преступной группы полицейские обнаружили лабораторию по изготовлению метамфетамина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций полиции Днепропетровской области.

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Отмечено, что сотрудники управления противодействия наркопреступности установили, что снабжение и сбыт на территорию Каменского психотропного вещества организовал 38-летний мужчина.

13 января по месту жительства и в автомобиле злоумышленника прошел санкционированный обыск с участием полицейских управления борьбы с наркопреступностью в Днепропетровской области, работников криминальной полиции и следственного отдела Каменского РУП с привлечением бойцов полка полиции особого назначения под процессуальным руководством Каменской окружной прокуратуры.

Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В ходе обысков правоохранители изъяли 50 г метамфетамина, таблетки медицинского препарата ACTIFED, в состав которых входит псевдоэфедрин гидрохлорид, лабораторное оборудование для изготовления психотропов, электронные весы, банковские карты, а также тротиловую шашку и электродетонатор. Все изъятые предметы были направлены на экспертизу. По ценам "черного рынка" их стоимость составляет около 75 тысяч гривен. После результатов исследования наркосбытчику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Также полиция устанавливает местонахождение еще одного участника преступной группы и принимает меры по его задержанию.

Автор: 

Нацполиция (16490) метамфетамин (7) Днепропетровская область (3992)


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Яка рентабельність такого виробництва?
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14.01.2022 12:49 Ответить
"від шести до десяти років з конфіскацією майна"
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14.01.2022 12:55 Ответить
То краще піти в управдоми
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14.01.2022 12:57 Ответить
Шо????

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14.01.2022 13:39 Ответить
В квартире преступника ...
Если суд признал преступником - почему он не в тюрьме а в квартире варит мет?
Если суд не признал, значит назвали преступником для давления общественности на суд.
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14.01.2022 13:49 Ответить
В Каменском 99% это безнадежные ватники и любители лысого погонять на совок (как и везде на юго-востоке).А на заводах (которых там больше 10) это все 100%.Так что не жалко тех животных.
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14.01.2022 14:17 Ответить
 
 