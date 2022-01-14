В квартире преступника в Каменском была обнаружена лаборатория по изготовлению метамфетамина, - полиция Днепропетровщины. ВИДЕО
В Каменском в квартире организатора преступной группы полицейские обнаружили лабораторию по изготовлению метамфетамина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций полиции Днепропетровской области.
Отмечено, что сотрудники управления противодействия наркопреступности установили, что снабжение и сбыт на территорию Каменского психотропного вещества организовал 38-летний мужчина.
13 января по месту жительства и в автомобиле злоумышленника прошел санкционированный обыск с участием полицейских управления борьбы с наркопреступностью в Днепропетровской области, работников криминальной полиции и следственного отдела Каменского РУП с привлечением бойцов полка полиции особого назначения под процессуальным руководством Каменской окружной прокуратуры.
Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
В ходе обысков правоохранители изъяли 50 г метамфетамина, таблетки медицинского препарата ACTIFED, в состав которых входит псевдоэфедрин гидрохлорид, лабораторное оборудование для изготовления психотропов, электронные весы, банковские карты, а также тротиловую шашку и электродетонатор. Все изъятые предметы были направлены на экспертизу. По ценам "черного рынка" их стоимость составляет около 75 тысяч гривен. После результатов исследования наркосбытчику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Также полиция устанавливает местонахождение еще одного участника преступной группы и принимает меры по его задержанию.
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Если суд признал преступником - почему он не в тюрьме а в квартире варит мет?
Если суд не признал, значит назвали преступником для давления общественности на суд.