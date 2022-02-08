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Пресс-конференция Зеленского и Макрона после двусторонних переговоров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном началась церемония подписания двусторонних украино-французских документов и встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона с представителями СМИ.

Мероприятие транслирует пресс-служба Офиса Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Убежден, что визит Макрона будет плодотворным для наших стран, – Зеленский. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+15
Aidan Pride


@AidanPrime



Уникально.Украина не нападает на РФ.Но весь мир ездит успокаивать мальчика Пу,который бьётся в истерике.Вместо того чтобы надавать ему по жопе
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08.02.2022 15:20 Ответить
+13
Ладимир Утин


@UtinLadimir



В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
и
https://twitter.com/EmmanuelMacron @EmmanuelMacron

В рамках избирательной компании в Киев прибыл хитрожопый Макрон. Будет примерять на свою макитру венок европейского миротворца. Макрон, этот венок Зеленскому вылезет пожизненным сроком. Но тебе наверное все равно, в это время ты уже будешь работать в Газпроме.
Нахрена? Что Франция нам даёт? Кроме предательства??
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08.02.2022 15:22 Ответить
+10
Це просто іздец, а не переклад
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08.02.2022 15:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зе на "ты", с макроном
может вышел замуж?
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08.02.2022 15:12 Ответить
Рашисти розділяють, стравлюючи прихильників Зеленського та Порошенка - розділяй та володорюй. Не будьте вівцями ! Зараз за Зе проголосувало б більше всього виборців, на жаль, але нам треба жити в реаліях. І я вам скажу, що на даний момент, враховуючи велику кількість малоросів в країні - Зе не найгірший варіант. Принаймі, він краще за всяких прорашистських бойків. Вагнеровці - великий мінус, але не критичний. Тому боти та рашики зараз стравлюють всіх та вся, щоб викликати анархію, дестабілізацію, Майдан 3. Стадо ведеться - як ЗЕстадо, так і ПОстадо, а Ахметка і Ко заробляють гроші та домовляються з Пу, щоб бути царем "Юго-Востока"
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08.02.2022 16:18 Ответить
Сафронов, у зЕ нині найбільший АНТИрейтинг. Не морочте людям голови.
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08.02.2022 16:52 Ответить
Кінчай флудити, любитель російських імперських блогерів.
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08.02.2022 17:42 Ответить
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08.02.2022 15:14 Ответить
а где же официант-макрон?
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08.02.2022 15:20 Ответить
Огласите вкратце што там интурист рассказывает.
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08.02.2022 15:15 Ответить
А пёс его знает! Был у нас толмач, хфранцуз, ему переводить, а он лыка не вяжет, мы его в кипятке и сварили😅
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08.02.2022 15:28 Ответить
Це просто іздец, а не переклад
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08.02.2022 15:17 Ответить
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08.02.2022 15:48 Ответить
Не вже бл. в нас не має перекладачів((((
Я розумію що переклад зелі буде такий самий

Але макрон трещить по справі.
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08.02.2022 15:19 Ответить
Эта переводчица по происхождению француженка с польско-украинскими корнями или украинка из Украины, которая в детском возрасте выехала во Францию со своими родителями в 1990-х гг?

Очень часто во Франции переводчиками с французского языка на славянские языки работают французы с польскими корнями, которые не очень хорошо знают русский или украинский язык, но им самим кажется, что они переводят на суперном уровне.
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09.02.2022 03:51 Ответить
Aidan Pride


@AidanPrime



Уникально.Украина не нападает на РФ.Но весь мир ездит успокаивать мальчика Пу,который бьётся в истерике.Вместо того чтобы надавать ему по жопе
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08.02.2022 15:20 Ответить
Ладимир Утин


@UtinLadimir



В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
и
https://twitter.com/EmmanuelMacron @EmmanuelMacron

В рамках избирательной компании в Киев прибыл хитрожопый Макрон. Будет примерять на свою макитру венок европейского миротворца. Макрон, этот венок Зеленскому вылезет пожизненным сроком. Но тебе наверное все равно, в это время ты уже будешь работать в Газпроме.
Нахрена? Что Франция нам даёт? Кроме предательства??
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08.02.2022 15:22 Ответить
Вимкніть йому мікрофон
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08.02.2022 15:22 Ответить
чому президент розмовляє мовою окупантів?
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08.02.2022 15:23 Ответить
Він же сказав - щоб ***** швидче зрозуміло!
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08.02.2022 16:41 Ответить
якби ж..тільки колишній очільник МЗС наважився сказати ,що путін-*****!
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08.02.2022 17:29 Ответить
Оце стидоба, що воно блеє????
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08.02.2022 15:23 Ответить
Переговори Макрона з х#йлом.

https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/
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08.02.2022 15:24 Ответить
Красавіца плеадь
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08.02.2022 15:24 Ответить
Макрон тоже получит смартфон бесплатно и скумбрию по 8?
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08.02.2022 15:25 Ответить
скумбрія..ви що хочете дипломатичний шкандаль) для нього вже десь готують українських равликів та жаб'ячі лапки..
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08.02.2022 17:33 Ответить
ему уже разве 60?
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09.02.2022 08:49 Ответить
UkraineNEWS


@UkrainNEWS

·
https://twitter.com/UkrainNEWS/status/1490957968233594880 5 ч



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https://twitter.com/Ogrysko @Ogrysko

Вчерашний визит Макрона в рейх - это откровенное унижение ЕС и мирового сообщества обезумевшим недогитлером, параноиком с ядерной дубиной, считающим себя императором Вселенной и жаждущим чтобы ему прислуживали все в мире, а он руководил человечеством из бункера...
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08.02.2022 15:25 Ответить
Что и ожидалось, Макарон пропихивает *минские договоренности*
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08.02.2022 15:25 Ответить
😱 красавіца)))
В квн краще виходило.
Не було грошей на кокс.
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08.02.2022 15:26 Ответить
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08.02.2022 15:59 Ответить
Таке не можна дивитись без тазіка поруч
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08.02.2022 15:27 Ответить
Молодец журналистка. Насовала Макарону огурцов в жопу
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08.02.2022 15:27 Ответить
Грустно. Качество перевода в европейской стране. Бедная девочка… Она старается, как может, но ее «просто кинули под танк
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08.02.2022 15:27 Ответить
Ага

Спишуть 10 к $ на послуги

Але "глибоко поспілкувалися" - це круть😭
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08.02.2022 15:31 Ответить
То хто має пристати на яку сторону?Різночитання мінських угод то,яку версію читання чи перекладу ухвалених документів на думку Макрона є вірною?Російська?
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08.02.2022 15:28 Ответить
Щя наподписуют, два блазня...
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08.02.2022 15:32 Ответить
Судячи з усього нас заганяють у Мінський "котел"...
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08.02.2022 15:40 Ответить
вы сами себя загнали туда на выборах 2019 года, проголосовав за большевиков
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09.02.2022 08:50 Ответить
Жалюгідне видовище,деградація,сором...
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08.02.2022 15:43 Ответить
Поц кудахчет по бумажке стервозно-злобно...
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08.02.2022 15:43 Ответить
Зєлємойський ЗНОВУ збрехав.



Володимир Зеленський


@ZelenskyyUa



Вітаю в Україні доброго друга https://twitter.com/EmmanuelMacron @EmmanuelMacro .


Це - перший візит Президента Франції до нашої країни за останні 24 роки.
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08.02.2022 15:47 Ответить
05 лютого 2015 року

Канцлер ФРН Меркель і Президент Олланд прибули з коротким візитом до Києва

https://germany.mfa.gov.ua/news/32805-bundeskanzlerin-angela-merkel-und-franzsischer-prsident-franois-hollande-reisen-nach-kiew


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08.02.2022 15:48 Ответить
Навіть тут він сів у калошу. Талановита *******, дуже талановита!
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08.02.2022 16:21 Ответить
Так то ж Олланд! А Макрон вперше за 24 роки приїхав
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08.02.2022 18:51 Ответить
У Зєлі не вказане прізвище.

"Це - перший візит Президента Франції до нашої країни за останні 24 роки."
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08.02.2022 19:13 Ответить
без Питра Алексеича ничего не получится...
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08.02.2022 15:48 Ответить
Шо та красавица снова несёт....вырубите эту "терпеливую",кто нибудь...
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08.02.2022 16:04 Ответить
Дайте пану Макрону сельодки!
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08.02.2022 16:09 Ответить
Які вони дурні! Та умовою здійснення візитів мала бути вимога деескалації - відведення кацапського війська/техніки від кордонів України. От тому і Путин виграє у темпі, бо бере на слабо. Шпана! Шпана проти ботаника в очечках...
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08.02.2022 16:18 Ответить
Срати я хотів на вашу думку: я не голосував за Зеленського два роки тому (мій вибір Порошенко), але тільки сліпий не бачить, як слабкого президента, по аналогії з Ющенком, топлять продажні акули пера на замовлення сил як рашки, так і незадоволених олігархів. Знову в нас в критичний час - три гетьмана на двох українців. Давайте, влаштовуйте Майдан 3, анархію та безвладдя, щоб піпл вибрав Тимошонку або Бойка, а рашка відтяпала ще декілька областей. Пани б.ються, а в холопів чуби тріщать...
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08.02.2022 16:20 Ответить
народный олигарх у нас один Питро Аликсеич....он без власти пропадёт, дайте ему власть, спасите его...
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08.02.2022 16:45 Ответить
Шо президент, шо перекладач.
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08.02.2022 16:22 Ответить
ни о чем
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08.02.2022 16:30 Ответить
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08.02.2022 17:37 Ответить
А Макрон чітко сказав - ніякої фінляндизації, двері до НАТО відкриті . Так що зрада відміняється любі мої
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08.02.2022 18:03 Ответить
трошки послушал верзо от микрона.... это полный пистец таваристчи- минские угоды есть запорука стабильности/безопасности/территориальной целостности Украины..... я ш токашо сам разговаривал с пукиным и он ЗАВЕРИЛ!!!!! ипануться можно у нас "союзнички".
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08.02.2022 19:41 Ответить
Дві гниди заспокоюють вошу! Гидко слухати,гидко дивитися!
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08.02.2022 21:12 Ответить
Тільки ДЛБ не можуть зрозуміти що Бубочка це проект не тільки Каломойського а й ще 5х ОЛАГАРХІВ які кинули на передвиборчу компанію шалені кошти які зараз відмивають. Тільки ДЛБ не бачать що ці олігархи не можуть нормально мити гроші без олігархів московії у Вовочки. Ось чому ми до цього часу у лайні.
Обрали кота у мішку, обрали для приколу, обирали 47% від кількості виборців ,
Тепер буде раванш...... тепер будуть репресії.... тепер іде тиха здача інтересів . Недарма приїздили ди пломати і просили не робити дурниць....... марно.....резидент дав добро Оманський зашквар у дії він ще не до кінця ввів в оману ............ ДРУГИЙ строк Україна не винесе.
ЛЮДИ БУДьТЕ УВАЖНІ !!!!!!!!!!!
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08.02.2022 21:26 Ответить
 
 