Пресс-конференция Зеленского и Макрона после двусторонних переговоров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном началась церемония подписания двусторонних украино-французских документов и встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона с представителями СМИ.
Мероприятие транслирует пресс-служба Офиса Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
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+15 Власов Сергей #321358
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+13 Власов Сергей #321358
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+10 Дмитро Михайлов
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может вышел замуж?
Я розумію що переклад зелі буде такий самий
Але макрон трещить по справі.
Очень часто во Франции переводчиками с французского языка на славянские языки работают французы с польскими корнями, которые не очень хорошо знают русский или украинский язык, но им самим кажется, что они переводят на суперном уровне.
@AidanPrime
Уникально.Украина не нападает на РФ.Но весь мир ездит успокаивать мальчика Пу,который бьётся в истерике.Вместо того чтобы надавать ему по жопе
@UtinLadimir
В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
и
https://twitter.com/EmmanuelMacron @EmmanuelMacron
В рамках избирательной компании в Киев прибыл хитрожопый Макрон. Будет примерять на свою макитру венок европейского миротворца. Макрон, этот венок Зеленскому вылезет пожизненным сроком. Но тебе наверное все равно, в это время ты уже будешь работать в Газпроме.
Нахрена? Что Франция нам даёт? Кроме предательства??
https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/
@UkrainNEWS
·
https://twitter.com/UkrainNEWS/status/1490957968233594880 5 ч
В ответ
https://twitter.com/Ogrysko @Ogrysko
Вчерашний визит Макрона в рейх - это откровенное унижение ЕС и мирового сообщества обезумевшим недогитлером, параноиком с ядерной дубиной, считающим себя императором Вселенной и жаждущим чтобы ему прислуживали все в мире, а он руководил человечеством из бункера...
В квн краще виходило.
Не було грошей на кокс.
Спишуть 10 к $ на послуги
Але "глибоко поспілкувалися" - це круть😭
Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa
Вітаю в Україні доброго друга https://twitter.com/EmmanuelMacron @EmmanuelMacro .
Це - перший візит Президента Франції до нашої країни за останні 24 роки.
Канцлер ФРН Меркель і Президент Олланд прибули з коротким візитом до Києва
https://germany.mfa.gov.ua/news/32805-bundeskanzlerin-angela-merkel-und-franzsischer-prsident-franois-hollande-reisen-nach-kiew
"Це - перший візит Президента Франції до нашої країни за останні 24 роки."
Обрали кота у мішку, обрали для приколу, обирали 47% від кількості виборців ,
Тепер буде раванш...... тепер будуть репресії.... тепер іде тиха здача інтересів . Недарма приїздили ди пломати і просили не робити дурниць....... марно.....резидент дав добро Оманський зашквар у дії він ще не до кінця ввів в оману ............ ДРУГИЙ строк Україна не винесе.
ЛЮДИ БУДьТЕ УВАЖНІ !!!!!!!!!!!