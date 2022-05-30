Бойцы Харьковской бригады теробороны затрофеили БМП рашистов. ВИДЕО
Бойцы 227 батальона Харьковской отдельной бригады Сил териториальной обороны ВСУ захватили БМП рашистов с полными баком и боекомплектом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке ТРО ВСУ.
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+15 Чайка Київ
показать весь комментарий30.05.2022 16:59
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Обезбашені хлопці с тер-оборони, то т90 прорив підібють то коробочку відіжмуть.
Я донатив Кракену, як цим хлопцям на ніштяки помогти?
- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?
- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!
Їде БМП з буквою Z(Zaшкварені в Україні) , а на ньому УКРАЇНСЬКИЙ прапор!!!!!!!
Слава ЗСУ!!!