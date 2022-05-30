РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7980 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 186 12

Бойцы Харьковской бригады теробороны затрофеили БМП рашистов. ВИДЕО

Бойцы 227 батальона Харьковской отдельной бригады Сил териториальной обороны ВСУ захватили БМП рашистов с полными баком и боекомплектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке ТРО ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли защищая Украину. ФОТО

Харьковщина (5577) тероборона (340) трофеи (180)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
30.05.2022 16:59
+13
молодцi!!!
показать весь комментарий
30.05.2022 17:03
+12
- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?

- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!

показать весь комментарий
30.05.2022 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
30.05.2022 16:59 Ответить
А що буде я вони відіжмуть танк, аж до бурятії побіжуть свинособаки.
Обезбашені хлопці с тер-оборони, то т90 прорив підібють то коробочку відіжмуть.
Я донатив Кракену, як цим хлопцям на ніштяки помогти?
показать весь комментарий
30.05.2022 17:26 Ответить
молодцi!!!
показать весь комментарий
30.05.2022 17:03 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
30.05.2022 17:06 Ответить
пэрэмога!!!
показать весь комментарий
30.05.2022 17:09 Ответить
Анекдот у тему.

- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?
показать весь комментарий
30.05.2022 17:14 Ответить
- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?

- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!

показать весь комментарий
30.05.2022 17:26 Ответить
Останнє речення - вкрай актуальне, нехай бидлота відпрацьовує гріхи. Хоча у них стільки їх, що навряд чи відпрацюють на цьому світі.
показать весь комментарий
30.05.2022 17:59 Ответить
Красава)))
Їде БМП з буквою Z(Zaшкварені в Україні) , а на ньому УКРАЇНСЬКИЙ прапор!!!!!!!
Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
30.05.2022 17:35 Ответить
Гарна новина! Давайте ще!
показать весь комментарий
30.05.2022 18:57 Ответить
Значит нас доставать раша может, а нам нельзя. Мы так надеялись на него , но он не оправдал надежды.
показать весь комментарий
30.05.2022 19:43 Ответить
 
 