Бойцы Харьковской бригады теробороны затрофеили БМП рашистов. ВИДЕО

Бойцы 227 батальона Харьковской отдельной бригады Сил териториальной обороны ВСУ захватили БМП рашистов с полными баком и боекомплектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке ТРО ВСУ.

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