Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод горит в Ростовской области. ВИДЕО

В Новошахтинске (Ростовская область) горит нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Пожар на площади 50 "квадратов" произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области", - говорится в сообщении.

В сети появилось видео, на котором по территории завода был нанесен удар с беспилотника.

Напомним, ранее это предприятие было записано на Оксану Марченко и Наталию Лавренюк - жен пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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