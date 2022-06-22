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Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод горит в Ростовской области. ВИДЕО

В Новошахтинске (Ростовская область) горит нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Пожар на площади 50 "квадратов" произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области", - говорится в сообщении.

В сети появилось видео, на котором по территории завода был нанесен удар с беспилотника.

Напомним, ранее это предприятие было записано на Оксану Марченко и Наталию Лавренюк - жен пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Смотрите: Пожар на одном из самых больших в России газовых месторождений. ВИДЕО

НПЗ (239) пожар (5944) россия (95515)


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Топ комментарии
+90
Так нужно жечь все НПЗ ,все склады с бк,заводы ВПК,базы с оружием.И все это должно гореть по всей россии ...
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22.06.2022 10:35
+48
Если крылья загнуты, то это наш ПД-2. Он нормально поднимает веса, сделали камикадзе, все равно назад бы он не вернулся и ракеты намного дороже. Оптику длиннофокусную тоже сняли, чтобы не терять. Кацапов хорошо разминать такими и не надо топливо на их возвращение или промежуточный ретранслятор на территории кацапов устраивать (хотя и его можно сделать одним беженцем в нужный момент по таймеру включитъ его и управлять БПЛА).
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22.06.2022 10:47
+44
Такий безпілотник, можна купити в будь якому турецькому "воєнторгу"...
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22.06.2022 10:38
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хороша новина - аж душа радіє!
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22.06.2022 14:16 Ответить
Мозерський НПЗ треба жахнути!
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22.06.2022 14:38 Ответить
Что это даст? Он итак едва работает.
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22.06.2022 19:22 Ответить
Тем, кто ждёт оттуда топливо, точно, никуя не даст..
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22.06.2022 19:59 Ответить
А кто ждет?
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22.06.2022 20:24 Ответить
Війська лукашенкі на кордоні біля Волині наприклад
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22.06.2022 21:37 Ответить
Гори, гори, моя звезда...
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22.06.2022 15:58 Ответить
Странно снимали видео, обычно в момент взрыва снимающий видео как-то дергнется. Тут все ровно.
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23.06.2022 20:41 Ответить
Горіла база палала...
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22.06.2022 16:02 Ответить
У автора видео слова служат для связи матов в предложении. Высококультурный русский народ.
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22.06.2022 16:03 Ответить
між 73% матюків у повідомленні проскочило одне наше: тікать
(ще залишився вплив українсько-кубанської говірки)
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22.06.2022 16:24 Ответить
Hellis@13Hellis_13

По БПЛА, взорвавшем НПЗ на Московии в 200 км от границы.
Учитывая расстояние и как спокойно он летел (не мог он незамеченным пролететь столько), есть версия, что подорвали сами московиты.
Зачем? Узнаем скоро.
Может, у беларусов НПЗ какой так же ******* - и вот повод для вторжения
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22.06.2022 21:37 Ответить
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22.06.2022 16:27 Ответить
Ага, Порошенко їбашив реформи, а от безпілотник зробили за наші податки.
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22.06.2022 18:35 Ответить
!!а ти шо робив 3 роки з "слугою народу"? шашлики жарив? так Порошенко вже 3 роки нема! з Зеленського спитай, що він робив! позвільняв вислклкласних спеціалістів з армії та мвс, та набрав зрадників..... єрмак, нацмов, гогилашвили
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22.06.2022 23:24 Ответить
гори гори ясно чтобы не погасло!
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22.06.2022 17:07 Ответить
Триває бавовняний сезон на кацапії...
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22.06.2022 17:59 Ответить
УКРАИНСКАЯ АВИАЦИЯ НАНЕСЛА АВИОУДАР ПО РОСТОВУ💢
https://www.youtube.com/watch?v=QHbPJjXZ4Ow
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22.06.2022 18:05 Ответить
Кацапи обісрались!
Шедеврально!
Нашим пацанам-респект!
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22.06.2022 19:57 Ответить
Не понятно. Что же эти 50 квадратов.
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22.06.2022 21:04 Ответить
це у них такий слоган "покурили", только 40 квадратов, все єто чепуха, ну а серед 99 процентів старотатарських слів є одне ТІКАТЬ.
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22.06.2022 21:20 Ответить
дешево і сердито! ВІДМІННА РОБОТА!
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22.06.2022 21:35 Ответить
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