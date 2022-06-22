Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод горит в Ростовской области. ВИДЕО
В Новошахтинске (Ростовская область) горит нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Пожар на площади 50 "квадратов" произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области", - говорится в сообщении.
В сети появилось видео, на котором по территории завода был нанесен удар с беспилотника.
Напомним, ранее это предприятие было записано на Оксану Марченко и Наталию Лавренюк - жен пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака.
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(ще залишився вплив українсько-кубанської говірки)
По БПЛА, взорвавшем НПЗ на Московии в 200 км от границы.
Учитывая расстояние и как спокойно он летел (не мог он незамеченным пролететь столько), есть версия, что подорвали сами московиты.
Зачем? Узнаем скоро.
Может, у беларусов НПЗ какой так же ******* - и вот повод для вторжения
https://www.youtube.com/watch?v=QHbPJjXZ4Ow
Шедеврально!
Нашим пацанам-респект!