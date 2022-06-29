ВСУ уничтожили вражескую минометную секцию с боекомплектом. ВIДЕО
Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили минометную секцию врага вместе с боекомплектом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"На одну минометную секцию врага стало меньше. Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили ее вместе с боекомплектом. "Зажигательное" видео", - говорится в сообщении Генштаба.
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В здачі ми звинувачуємо Зеленського і його пліснявий кагал, який забезпечив кацапам легке просування, а нашим героям важкі бої.
Бережи вас Господь
шкода тільки, що замість того аби хліб збирати, хлопці мають цю кацапопздоту нищити вдень і вночі..(