ВСУ уничтожили вражескую минометную секцию с боекомплектом. ВIДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили минометную секцию врага вместе с боекомплектом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"На одну минометную секцию врага стало меньше. Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили ее вместе с боекомплектом. "Зажигательное" видео", - говорится в сообщении Генштаба.