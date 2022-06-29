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ВСУ уничтожили вражескую минометную секцию с боекомплектом. ВIДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили минометную секцию врага вместе с боекомплектом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"На одну минометную секцию врага стало меньше. Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили ее вместе с боекомплектом. "Зажигательное" видео", - говорится в сообщении Генштаба.

Генштаб ВС (6271) уничтожение (6916) ВСУ (6587) миномет (98)


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Топ комментарии
+22
О! Гарно! видно як загорівся бездимний порох з додаткових зарядів (колір вогню) А потім і міни самі детонувать пішли Одне питання - а що таке - "секція"? Це "окремо розміщена позиція міномету"? Чи батарея? Просто "журналістський "новояз" задовбує!
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29.06.2022 12:20
+21
Гарно їбонуло.
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29.06.2022 12:09
+13
Красота то какая ....
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29.06.2022 12:19
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Гарно їбонуло.
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29.06.2022 12:09 Ответить
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29.06.2022 12:49 Ответить
Красота то какая ....
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29.06.2022 12:19 Ответить
О! Гарно! видно як загорівся бездимний порох з додаткових зарядів (колір вогню) А потім і міни самі детонувать пішли Одне питання - а що таке - "секція"? Це "окремо розміщена позиція міномету"? Чи батарея? Просто "журналістський "новояз" задовбує!
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29.06.2022 12:20 Ответить
Прийшов час робити це на території улусу, якщо Зеленському не похер на життя цивільних українців.
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29.06.2022 12:20 Ответить
Дивився б і дивився як мерзота кацапсяча зашкварюється... Там мабуть від ******** нічого не залишилось...
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29.06.2022 12:20 Ответить
Если бывают "враждебные" минометные секции то тогда должны быть и "дружественные".
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29.06.2022 12:25 Ответить
Ну, ось ця як раз стала "дружественной"
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29.06.2022 12:58 Ответить
59 бригада,земляки!!!!Молодцы!!!!И да я на Цензоре не давно....Пишу по руськи так-как клава руская.Говорю и думаю по украински.Хотя против руськоговорящих ничего не имею.Раньше на цензоре много читал,мол здали Херсон.Я хочу что бы все знали...59 бригада держала удар,удержала Николаев!!!Много потерь...но крови кацапам тоже много попили!!По крайней мере 59 билась!!!А кто что здал...сами знаете.
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29.06.2022 12:29 Ответить
А що, українську клаву не знаєш, як додати? Було б бажання - якщо є російська, значить, операційна система не китайська
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29.06.2022 12:57 Ответить
Ніхто, ніколи на Цензорі не звинуватить наших хлопців у здачі Херсона чи ще якогось українського міснта чи села.
В здачі ми звинувачуємо Зеленського і його пліснявий кагал, який забезпечив кацапам легке просування, а нашим героям важкі бої.
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29.06.2022 13:00 Ответить
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29.06.2022 12:32 Ответить
Перед сном ще раз подивлюся. Для приємних сновидінь.
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29.06.2022 12:45 Ответить
Ювелирных дел мастера! 👍
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29.06.2022 12:45 Ответить
Оце влучання, молодці артилеристи
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29.06.2022 12:55 Ответить
Наші котики, ви- найкращі!!!
Бережи вас Господь
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29.06.2022 12:58 Ответить
наші - кращі..
шкода тільки, що замість того аби хліб збирати, хлопці мають цю кацапопздоту нищити вдень і вночі..(
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29.06.2022 14:49 Ответить
Гарне відео. Опис примітивний, секція буває спортивна. Що малось насправді на увазі, один розрахунок чи батарея?
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29.06.2022 18:42 Ответить
 
 