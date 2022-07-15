Интервью с конгрессвумен Викторией Спартц. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов взял интервью у конгрессвумен США Виктории Спартц. Госпожа конгрессвумен почти полтора часа общалась с украинским журналистом.

Интервью с Викторией Спартц в онлайн-формате на канале Бутусов Плюс на youtube и на сайте Цензор.НЕТ в 20:40.

Если у кого-то есть вопросы, пишите, попробуем какие-то поставить в рамках нашего времени, и о деятельности Виктории Спартц в поддержку Украины спросить, и какую помощь выделяют США Украине, и почему она требует отставки главы офиса президента – всесильного серого кардинала Андрея Ермака, которого назвала "человеком с сомнительной репутацией", и о шести вопросах к Ермаку, которые она объявила.

Виктория Спартц стала первым американским политиком, выдвинувшим конкретные претензии к организации обороны и прозрачности украинской власти, и ответов на вопросы Спартц президент Зеленский и сам Ермак, по сути, до сих пор почему-то избегают.

Конечно, также спрошу, как она относится к тому, что советник Ермака Тимофей Милованов назвал конгрессвумен Спартц, голосовавшей за ленд-лиз для Украины, "политическим животным".

Надеюсь, трансляция состоится согласно плану, несмотря на плотный график голосований в Конгрессе.