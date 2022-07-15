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Интервью с конгрессвумен Викторией Спартц. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов взял интервью у конгрессвумен США Виктории Спартц. Госпожа конгрессвумен почти полтора часа общалась с украинским журналистом.

Интервью с Викторией Спартц в онлайн-формате на канале Бутусов Плюс на youtube и на сайте Цензор.НЕТ в 20:40.

Если у кого-то есть вопросы, пишите, попробуем какие-то поставить в рамках нашего времени, и о деятельности Виктории Спартц в поддержку Украины спросить, и какую помощь выделяют США Украине, и почему она требует отставки главы офиса президента – всесильного серого кардинала Андрея Ермака, которого назвала "человеком с сомнительной репутацией", и о шести вопросах к Ермаку, которые она объявила.

Виктория Спартц стала первым американским политиком, выдвинувшим конкретные претензии к организации обороны и прозрачности украинской власти, и ответов на вопросы Спартц президент Зеленский и сам Ермак, по сути, до сих пор почему-то избегают.

Конечно, также спрошу, как она относится к тому, что советник Ермака Тимофей Милованов назвал конгрессвумен Спартц, голосовавшей за ленд-лиз для Украины, "политическим животным".

Надеюсь, трансляция состоится согласно плану, несмотря на плотный график голосований в Конгрессе.

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+98
Дерьмаковцы лихорадочно набирают дерьма в пасти, всю ветку загадят.
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15.07.2022 20:48
+87
🔥🔥🔥 ого Юрій, оце рівень! Давайте, смаліть ту довбану рашистську вату на банковій.
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15.07.2022 20:51
+79
У зелених знову буде палати
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15.07.2022 20:48
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16.07.2022 07:01 Ответить
если Спартц права то это страшно и убрать Ермака обязательно нужно. если она не права, то смена ничего не изменит, но уровень безопасности может измениться в лучшую сторону, учитывая вранье с Вагнеровцами.
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16.07.2022 02:40 Ответить
Трохи здивувала заява Вікторіі, що з цими питаннями щодо Єрмака вона не могла дістатися ані до Байдена, ані до ЦРУ. І це після того, як Байден вручив ій авторучку, якою підписав закон про ленд-ліз?

Як би там не було, добре те, що після цього вимушеного відкритого листа Білий Дім вже підтвердив, що готується дати ій відповідь по суті.
Не маю сумнівів, що про зміст тієі відповіді ми усі рано чи пізно дізнаємось.

Не дізнаємось ми лише про те, про що говорять між собою на цю тему Єрмак і Зеленський.
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16.07.2022 03:25 Ответить
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16.07.2022 03:47 Ответить
Нарешті я почув нормальні пояснення щодо побоювань США, що їх зброя лпиниться не в тих руках.
Причому це докорінно відрізняється від версії, згенерованої ОПЗЄ та його підлабузниками.

Мова йде про те, що зараз США не впевнегі в тому, що курс України не зміниться, що вже було неодноразово.

А після заяв ОПЗЄ та СН про дружбу та співробітництво з ворогом США Китаєм це питання не могло не виникнути.

Тобто США готові допомагати ЗСУ та Україні але не довіряють ЗЄвладі.
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16.07.2022 04:15 Ответить
Ссикопехотна конспірологічна "громада" знов обговорює "авторшу",і зовсім не зміст сказанного.Бідолаги ніяк не зрозуміли досі,шо обираючи любу владу, вони,і тільки вони ,несуть відповідальність за їі діі.Принцип:--" Бачили очі шо обирали,тепер їште поки не повилазе!",чи "Кожен народ заслуговує тоі влади ш має!" ,ніяк не розміщається у мізках лохокторату.Бідолаги мрійники,ще з колгоспним мисленням,вже протерли дивани,мріючи про владу,яка прийде з інших планет та зробить увіх щасливими.... Танці з граблями біля урн,з воплями-"яка різниця","ми їх зробили разом", "хто завгодно,тільки не ці" і пр.---це основна причина негараздів,все інше,лише наслідки.....Жуйте,поки не повилазе,бо ви того варті.....Смачного
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16.07.2022 05:44 Ответить
Чудово пане Nick Alimenko! Повністью згоден з Вами,підтримую. Бажаєш
ворогом українця? То скажи йому правду, він ії ой як не любить. Жозеф Деместр
так і сказав:" Кожний народ має той уряд який він заслуговує", й ще:"Якщо народ
аморальний-це означає що йому в покарання надішлють якого-небудь урода
на трон!".Ж.Деместр філософ,посол Королівства Сардинії в 19 сторіччі. Ось чому
така негативна реакція на це блескуче інтерв'ю Вікторії Спартц. Мудаки! Ви навить
не вмієте слухати що говорить людина й робити з того висновки. Ці милованови,
єрмаки й татарови біля неї й стояти не мають права!
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16.07.2022 14:13 Ответить
Самое грустное что увидят это те люди которые читают цензор и без того ситуацию понимают а остальным пофиг
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16.07.2022 06:55 Ответить
Та УП зробила в тому "інтерв'ю" з Вікторії бездоказову істеричку. Останні півроку УП справно відпрацьовує гроші зелених. Гонгадзе в гробу перевертається...((((
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16.07.2022 11:11 Ответить
Байден із його демократами таки лайно. Наступний президент США буде республіканцем. Добре, якби це була Вікторія.
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16.07.2022 09:01 Ответить
Так це ж про Єрмака, передбачували:
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16.07.2022 09:58 Ответить
Вікторія Спартц віртуозно підпалює пердаки зє-плісняві. Справжній індикатор зє-білоїдів на форумі!
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16.07.2022 13:50 Ответить
Та на фиг нам ваш зеля! Украинская Нация - вот что важно. "Платон мне друг, но...". Пусть разбираются и доказывают. Й не бiгти поперед батька!
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16.07.2022 15:08 Ответить
Вот ты у нас сильно воспитанный и не обзываешься. Называешь члена парламента США дамочкой, нагло орущей горлопанкой и бабцом. Язык тебе вырвать мало.
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16.07.2022 16:10 Ответить
Если США проиграют Украину(с такими выигршными картами!!!. ) то после этого обязательно проиграют Китай и всю Азию,-это неизбежно. Ну и проигрыш США будет автоматом(как и всего Запада). Может США и ее граждане устали побеждать и им захотелось проиграть и умереть? Такое тоже может быть
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16.07.2022 21:05 Ответить
Хотілось би почути коментарі від Юрія Бутусова які висновки для себе він зробив.
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17.07.2022 00:17 Ответить
Дуже сумно, що ви навмисне чи дурні чи вата, що не чуєте за піною цієї дамочки найголовнішого, що вона каже. А вона каже: немає постачання зброї в Україну! Вона кремлівська шмара, а ви радієте, що вона копає під цього темного єрмака. Лендліз скасують, і хто вам винен, коли москалі прийдуть, теж єрмак? Барані.
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17.07.2022 01:18 Ответить
Как можно быстрее устранить Ермака и Татарова
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17.07.2022 08:13 Ответить
Добродійка, ви що з глузду з'їхали? Допомога США в Україні не залежить від вас. Ви ніхто у політичному світі Америки.
Ви нерозумна людина, яка намагається заробити політичний капітал на біді України. By the way your english as bad as ukrainian.
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17.07.2022 08:25 Ответить
Ви , мабуть, Мілованов
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17.07.2022 09:36 Ответить
Не треба хвилюватися, нічого не залежить від цієї мерзенної персони. Її навіть гидують її однопартійці, нікому не подобається гнилі персонажі.
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17.07.2022 08:34 Ответить
Завхоз дЕрмак плевал на репутацию Украины и ее кучмиста Ze...В США выборы скоро в Конгресс очень вероятно что республиканцы будут имеет большинство в Палате Представителей...а це як кажуть в Одесі зовсім інший Турборежим для слуг диявола...
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17.07.2022 08:55 Ответить
Вам з такими запитаннями потрібно звертатися не до Юрія Бутусова ,
а до Генеральноі прокуратури і там ви отримаєте всі відповіді на своі
брехливі запитання 😕
так як були суди по цим звинуваченням і як вияснилось , Президент
Порошенко не порушував закони , а чесно працював на краіну !

Перекажіть Бені , що на нього чекають в США , а портнова чекає суд !
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17.07.2022 09:16 Ответить
ЦРУ и АНБ представили конгрессвуменшу чтобы устроить Обсерон для не Штирлица путлера по кличке красопузый агент *Козырь*
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17.07.2022 09:04 Ответить
У Леонида Данилыча кстати тоже завхозом был не агент советского КГБ ведмедчук...
По кличке Соколовский..
Пути Господни неисповедимы...
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17.07.2022 09:07 Ответить
Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Милованов, назвав конгресмена Вікторію Спартц "політичною твариною".

А хто ж тоді ви, Милованов, разом с Єрмаками\Зеленськими\Арахаміями,
які напередодні війни роззброїли Україну і три три роки , поспіль ,
не виконували військове держзамовлення ?😠
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17.07.2022 09:08 Ответить
Штирлиц...вам новое задание...
Войти в доверие будущему президенту Украины и любым способом заставить его сдаться за три дня...
Иначе я тебя расстреляю как врага рабZeи...
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17.07.2022 09:27 Ответить
Американці ніколи не будуть публічно виступати проти офіційної влади України чи її окремих представників, навіть будучи впевненими, що вони є рашистами, ставлениками кремля, поки цього першим не зробить народ України і публічно відмежує себе від цієї влади.
Тому у даній ситуації, коли фактично вся українська центральна влада складається із 5-ї колони кремля, все залежить виключно від українського народу.
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17.07.2022 10:07 Ответить
Мда... не погано вийшло, але і не добре. Не погано, тому що піднялися актуальні питання та "делікатні" ситуації. Але для чого Бутусов вчепився в тему контролю за постачанням зброї? Це ж закрита тема. Видно, що інтервю робилася поспіхом. У конгресвумен Спартц стальні нерви...
Що не добре? А в самому при кінці Спартц застала Бутусова зненацька - пропозицією продовжити спілкування в розширеному складі із іншими політиками. А Бутусов - "растерялася"))
А це головне!!! Спартц прояснила ситуацію із процесами повязанами із війною проти України рф, це раз. Два. Знову виникає питання розвитку незалежної журналістики в Україні. На початку війни це питання піднімалося...
Чому це важливо? Зараз всі ЗМІ та марафон аля песик, працють по типу проти чого воює Україна. А щоб суспільство було в "тонусі", треба подавати інформацію - За що воюємо! Не за міфічним вступ в ЄС та Нато, а конкретно. В даному випадку це виконання вимог ЄС для вступу в ЄС. За виконанням цих вимог йде принесення справедливості в розвиток України. Таких цілей багато і вони якось постійно не співпадають між суспісльвом і бидлоелітою при владі вже десятки років. Всі розуміють, що гучні заяви суддів, чиновників, урядовців - це просто фейки, реальні справи то інші. Незалежна журналістика працює на запитах суспісльства. Винесення цих запитів формує тези - За що воюємо.
Тому спілкування доцільно продовжувати і розширювати, щоб і на Заходу розуміли реальні запити суспільства в Україні. І це навіть важливо під час війни. Розширювати треба спілкування і найбижличи сусідами, Польща, Прибалтика. Питання як?
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17.07.2022 10:23 Ответить
Для Бутусова. Видання The Hill містить дві статті від профі про стан ЗСУ. Там і добре і погане - почитайте...
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17.07.2022 10:32 Ответить
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