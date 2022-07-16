Десантники и спецназовцы "Омеги" уничтожили группу оккупантов 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ под Славянском, - Бутусов. ВИДЕО
Воины 81-й десантно-штурмовой бригады и бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Нацгвардии под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в телеграм-канале "Бутусов плюс", передает Цензор.НЕТ.
"Группа солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ уничтожена воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и "Омеги" Нацгвардии под Славянском", — отметил Бутусов.
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треба це фото терміново мамі, дружині, всім родичам його переслати.
хай цілують дупу ***** далі ще сильніше,
в засос.
В принципі, двоє-теж група.
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ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
Конашенков
Лазить по морді кацапа.
Кусає його за вуха
Завзято тре лапу об лапу.
Відкладає яйця на лобі,
На носі,на шиї і скєпах.
Сідає на кирзовий чобіт
І сцить на рашистську рєпу.