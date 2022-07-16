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Десантники и спецназовцы "Омеги" уничтожили группу оккупантов 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ под Славянском, - Бутусов. ВИДЕО

Воины 81-й десантно-штурмовой бригады и бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Нацгвардии под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в телеграм-канале "Бутусов плюс", передает Цензор.НЕТ.

"Группа солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ уничтожена воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и "Омеги" Нацгвардии под Славянском", — отметил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "20 км пешком, раненых вынесли на себе", - как воины 24-й ОМБр выходили из окружения в районе Горского-Золотого. ВИДЕО

армия РФ (19224) Бутусов Юрий (4358) Национальная гвардия (2119) 81 отдельная аэромобильная бригада (67) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+50
Дохлих кацапів багато не буває.
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16.07.2022 13:47
+44
Жирно , респект !!!!
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16.07.2022 13:44
+33
Нацгвардия на низовом уровне очень крутые бойцы. А верхушка МВД вся коррумпированна.
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16.07.2022 13:47
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Жирно , респект !!!!
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16.07.2022 13:44 Ответить
гарно виглядає стромов на шевроні.
треба це фото терміново мамі, дружині, всім родичам його переслати.
хай цілують дупу ***** далі ще сильніше,
в засос.
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16.07.2022 14:50 Ответить
чем больше их здохнет , тем лучше Украинскому народу
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16.07.2022 16:08 Ответить
Дякую хлопцям за роботу!
В принципі, двоє-теж група.
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16.07.2022 13:46 Ответить
Забагато мух для свіжіх 200-х. Можливо вони давно там.
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16.07.2022 20:29 Ответить
Дохлих кацапів багато не буває.
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16.07.2022 13:47 Ответить
Нацгвардия на низовом уровне очень крутые бойцы. А верхушка МВД вся коррумпированна.
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16.07.2022 13:47 Ответить
"Омега" была ещё со времён СМВЧМ (если кто в курсе что это было). Где я и служил собственно.
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16.07.2022 16:34 Ответить
Ви служили, вже в тому,що осталоb після СМЧМ МВД СССР
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17.07.2022 13:16 Ответить
Що це за назва?Колись були СМЧМ МВД СССР,
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17.07.2022 13:18 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині-виконавцям респект...
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16.07.2022 13:50 Ответить
"Отсромили" кацапа Стромова наши воины. Слава ЗСУ!
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16.07.2022 13:52 Ответить
мертвий моZZzкаль---Спокійний сон наших дітей!!
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16.07.2022 13:52 Ответить
Справді "кулеметно-артилерійської дивізії"? Чомусь згадалась неофіційна назва Львівського політучилища у 70-80 роках - "балетно-пулеметное".
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16.07.2022 14:06 Ответить
У деяких англомовних арміях існують "кавалерійські ескадрони" Тільки там "кавалеристи" на танках воюють
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16.07.2022 14:29 Ответить
это островитяне с Курил Береговая оборона
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16.07.2022 14:41 Ответить
Є така штука Товариш фотографії показував - Вирубані в камені котловани Над ними - башти Т-34 і бронековпаки з "Максимами" Саме цікаве - якщо кулемети зняті зі станків і лежать змазані в ящиках то гармати і їх башти поїдені іржею як коростою! Вони мабуть і стрілять уже не зможуть!
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17.07.2022 13:34 Ответить
У этих"кавалеристов"только номера и названия от исторического прошлого,на самом деле это современные разведподразделения
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16.07.2022 14:43 Ответить
эх штацкие
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16.07.2022 16:52 Ответить
первая бронекопытная! ношу 65-ку с ним..
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16.07.2022 19:15 Ответить
Гербовая печать МИДа Руссорейха.
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17.07.2022 12:11 Ответить
Странно. Без ХИМАРСов и М777 уничтожили? А представляете если бы так же уничтожали на всех 1 200 км. фронта?
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16.07.2022 14:15 Ответить
отдать животным пускай свинособаками лакомятся........................................СЛАВА ЗСУ!
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16.07.2022 14:15 Ответить
Деякі армії використовували собак/свиней.
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16.07.2022 20:46 Ответить
Мухи сразу не работают просто так. А они там уже жирные летают. Откормились на рашистах.
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16.07.2022 14:44 Ответить
18-я пулемётно-артиллерийская дивизия. Другое наименование Курильский укреплённый район. Япония должна всё понять...
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16.07.2022 15:06 Ответить
прекрасний натюрморт !!!
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16.07.2022 15:25 Ответить
Слава ЗСУ !смерть рашиським окупантам.
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16.07.2022 15:51 Ответить
Так тримати!!! Слава нашим бійцям!!!
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16.07.2022 16:51 Ответить
Япона мать! Це ж АЖ з Курильських островів іх пригнали! https://uk.wikipedia.org/wiki/18-%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4) Так ми заразом і японські Північні території звільнимо. Пан Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії, має терміново подумати про надання нам військово-технічної допомоги.
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16.07.2022 18:09 Ответить
Кацап - дивна мразотна істота. У себе в країні щоб порядок навести помирати не бажає але лізе подихати у інші країни.
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16.07.2022 19:06 Ответить
Если бы власть была национальной - бактериологическое оружие уже бы съело 100к существ. Но нет, оккупация продолжается...
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16.07.2022 20:48 Ответить
Росіяни вмирали у фінських болотах при Петрі І
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії

ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
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17.07.2022 13:39 Ответить
Дякую. Аби їх холєра побила!
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16.07.2022 19:29 Ответить
РабZZeя в трауре...Потерь нет
Конашенков
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16.07.2022 20:37 Ответить
Мухи всегда казламордых преследуют
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16.07.2022 22:07 Ответить
Горите в пекли , твари!
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16.07.2022 22:13 Ответить
Херсонська голодна муха
Лазить по морді кацапа.
Кусає його за вуха
Завзято тре лапу об лапу.

Відкладає яйця на лобі,
На носі,на шиї і скєпах.
Сідає на кирзовий чобіт
І сцить на рашистську рєпу.
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17.07.2022 10:55 Ответить
Аминь
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17.07.2022 14:22 Ответить
 
 