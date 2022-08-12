Бойцы 45-й ОАБр точными выстрелами уничтожили 3 боевых автомобиля и опорный пункт россиян. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили опорный пункт оккупантов и вражескую технику.
Об этом известно из видео, опубликованное на ютуб-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
Военные 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины вместе с воинами аэроразведки 15 ГУ ДВКР и "Азова" в течение суток точными выстрелами нанесли оккупантам потери. Был уничтожен взводный опорный пункт и три боевых машины пехоты российских захватчиков. Потери в живой силе разведываются.
"Мы видим и слышим каждого оккупанта, который пришел на нашу землю убивать и грабить. Мы вдохновленно и точно отправляем врагов на концерт к Кобзону. Вместе с Победой!", - говорится в подписи к видео.
Топ комментарии
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Три дні в засідці і танкам капєц.....
хай кацапи від божевілля здохнуть
(дякуємо)