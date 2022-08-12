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Новости Видео Война
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Бойцы 45-й ОАБр точными выстрелами уничтожили 3 боевых автомобиля и опорный пункт россиян. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили опорный пункт оккупантов и вражескую технику.

Об этом известно из видео, опубликованное на ютуб-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

Военные 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины вместе с воинами аэроразведки 15 ГУ ДВКР и "Азова" в течение суток точными выстрелами нанесли оккупантам потери. Был уничтожен взводный опорный пункт и три боевых машины пехоты российских захватчиков. Потери в живой силе разведываются.

Смотрите: Артиллеристы 45-й бригады нанесли удар по базе российских оккупантов - уничтожен склад боеприпасов, запас горючего и личный состав захватчиков. ВИДЕО беспилотника

"Мы видим и слышим каждого оккупанта, который пришел на нашу землю убивать и грабить. Мы вдохновленно и точно отправляем врагов на концерт к Кобзону. Вместе с Победой!", - говорится в подписи к видео.

армия РФ (19650) уничтожение (7229) потери (4428) ВСУ (6686) 45 артиллерийская бригада (54)


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Топ комментарии
+11
Знов Танька фулюганить?
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12.08.2022 10:58 Ответить
+10
Люблю такі документалки.
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12.08.2022 11:04 Ответить
+10
Танюша працює по крупному!
Три дні в засідці і танкам капєц.....
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12.08.2022 11:06 Ответить
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Знов Танька фулюганить?
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12.08.2022 10:58 Ответить
Танюша працює по крупному!
Три дні в засідці і танкам капєц.....
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12.08.2022 11:06 Ответить
Люблю такі документалки.
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12.08.2022 11:04 Ответить
Треба після влучних пострілів виконувати гімн « батько наш Бандера»

хай кацапи від божевілля здохнуть
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12.08.2022 11:16 Ответить
Я щось "усі очі прогледів" - але крім розривів снарядів (розкиданих куди-попало), нічого не побачив! Що там з двома БМП - не знаю, а одна (біля посадки на дорозі) - як стояла, так і стоїть!
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12.08.2022 11:57 Ответить
браво! хочемо ще )))
(дякуємо)
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12.08.2022 11:15 Ответить
опорные пункты в современной войне больше 2-х часов не существуют
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12.08.2022 11:31 Ответить
Файно! Schön! Карашо!
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12.08.2022 11:31 Ответить
слава ЗСУ
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12.08.2022 17:23 Ответить
 
 