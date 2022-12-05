Вражеская БМП-2 взрывается на мине. ВИДЕО
Вражеская БМП-2 наехала на мину и взорвалась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что большинство находившихся на броне оккупантов выжило. Судьба экипажа неизвестна.
"Угледарское направление. Момент взрыва БМП-2. Подробности неизвестны. Ноябрь 2022 года", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+42 Ярослав Іванович #542747
показать весь комментарий05.12.2022 08:23
+39 Невідомий #515877
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+30 Vlad Ok #322211
показать весь комментарий04.12.2022 21:05
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- зає:%;бісь! Завадісь, бл?*%ядь!
- я німагу!
Второй БМП похоже из того дерьма, о чём чмобы жаловались - которые ржавые и не совсем в рабочем состоянии.