Вражеская БМП-2 взрывается на мине. ВИДЕО

Вражеская БМП-2 наехала на мину и взорвалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что большинство находившихся на броне оккупантов выжило. Судьба экипажа неизвестна.

"Угледарское направление. Момент взрыва БМП-2. Подробности неизвестны. Ноябрь 2022 года", - говорится в комментарии к видео.

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