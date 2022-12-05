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Вражеская БМП-2 взрывается на мине. ВИДЕО

Вражеская БМП-2 наехала на мину и взорвалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что большинство находившихся на броне оккупантов выжило. Судьба экипажа неизвестна.

"Угледарское направление. Момент взрыва БМП-2. Подробности неизвестны. Ноябрь 2022 года", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы опубликовали кадры сбитого российского вертолета: "Юра за#башил вертолет". ВИДЕО

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+42
так так зелебобік ...







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05.12.2022 08:23
+39
Вчорашній збитий Ка-52. Доліталися тварюки
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05.12.2022 08:15
+30
Повезло частично. Зачетно драпают.
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04.12.2022 21:05
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Повезло частично. Зачетно драпают.
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04.12.2022 21:05 Ответить
Похожи на фашистских тараканов !
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04.12.2022 21:47 Ответить
Пропустил прием таблеток?....
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05.12.2022 08:19 Ответить
забаньтє ******-2
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05.12.2022 08:23 Ответить
длбйб
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05.12.2022 08:20 Ответить
Забаньтє ******.
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05.12.2022 08:21 Ответить
забаньтє ******-3
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05.12.2022 08:24 Ответить
так так зелебобік ...







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05.12.2022 08:23 Ответить
забаньтє ******-4
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05.12.2022 08:26 Ответить
Українці мають за все запитати, а питати є про що.
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05.12.2022 10:59 Ответить
Довбойоба шматок, з якої лікарні ти?
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05.12.2022 08:23 Ответить
Схоже, що з ольгінсько-подоляцької.....
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05.12.2022 08:30 Ответить
....щось не пойму - шось він довго "тримається"??? ...іч який - уксус
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05.12.2022 08:33 Ответить
Наконец-то мы прочитали основную цель его появления здесь - "на ПТАШКУ НАПАЛИ"....это новая замануха от ольгинско-подоляцкой братвы....уже на многих форумах...
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05.12.2022 08:38 Ответить
Вчорашній збитий Ка-52. Доліталися тварюки
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05.12.2022 08:15 Ответить
вибачте цитита:
- зає:%;бісь! Завадісь, бл?*%ядь!
- я німагу!
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05.12.2022 08:16 Ответить
Слава Українським мінам.
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05.12.2022 08:19 Ответить
Могли і на своїй підірватись. На війні і таке буває
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05.12.2022 08:24 Ответить
Мабуть якщо міна в Український землі закопана то значить вона вже є Українською
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06.12.2022 00:36 Ответить
Яка ж огидна блювотно-кацапська вимова у командира 2ї БМП! На відео орк каже всього 3 слова, а вже за одну оцю свинособачу вимову, яка звучить на українській землі, його хочеться знищити.
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05.12.2022 08:28 Ответить
Похоже что в российской глубинке обучение родной речи начинается с уроками мата.
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05.12.2022 10:20 Ответить
Якщо врахувати розміщення екіпажу у передній частині БМП, під якою стався вибух, то, с 100 відсотковою ймовірністю, можна стверджувати, що з них вийшов чудовий фарш, а більшість десанту на броні - тяжку баротравму, у вигліді втрати слуху, зтрусу мозку та пошкодження внутрішніх органів. Півень із відрубаною головою ще якийсь час бігає.
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05.12.2022 08:33 Ответить
Останнім тікав якраз "член екіпажу" - або "мехвод", або командир Бо був у "комбєзі" чорному, у шлемофоні і без автомата
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05.12.2022 08:45 Ответить
Може йому повезло і він якраз посрати на кормі присів.
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05.12.2022 08:54 Ответить
Не знаю Але останнім тікав саме "танкіст" - я відразу увагу звернув на нього
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05.12.2022 08:57 Ответить
Дочитайте мій коментар до кінця (саме про півня). У 1982 році я на власні очі бачив як людина пробігла близько 300 метрів зі своїми кишками у пелені. Правда, помер через півгодини після отримання медичної допомоги. Так що, після підриву БМП-2 на ТМ-62, фарш і у Африці фарш. Саме на ТМ-62, яка вибухає від наїзду передніми катками, у цьому випадку у мехвода шанси мінімальні, у командира трохи більші. На ТМ-72 - лотерея.
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05.12.2022 09:59 Ответить
Не хочеться лаяться Відкрий відео та уважно продивися до кінці Останньою біжить людина у чорному комбінезоні та шлемофоні При цьому вільно ******** руками і його рухи - звичайні рухи неушкодженої людини А на емоції мені не дави - не ти один бував "за речкой"
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05.12.2022 14:48 Ответить
Там поруч танчик стоїть. Може то з нього екіпаж драпав...
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05.12.2022 16:55 Ответить
Знаєш - я документи не перевіряв Але зверни увагу : танк - на передньому плані БМП заїжджає за нього і підривається Потім звідти починають бігти солдати Судячи по їх з"явленню - біжать від корми БМП Людина в комбєзі з"являється трохи далі і виходить з-за корми - з правого борту Це може буть людина, що вистрибнула з бойової машини направо Скоріш всього - командир БМП Мехводу треба далеко лізти через капот щоб опиниться справа від БМП
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05.12.2022 17:03 Ответить
Та треба ти мені.
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05.12.2022 17:46 Ответить
Один улетел метров на 10
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05.12.2022 08:40 Ответить
Слишком квадратный для туловища. Более похоже на бревно из "аналогонетовской" брони.
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05.12.2022 10:15 Ответить
Это бревно для самовытаскивания (оно на броне крепится).
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05.12.2022 12:30 Ответить
А на що їм морду пікселять ?
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05.12.2022 08:40 Ответить
Vielen Dank, ЗСУ!
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05.12.2022 08:51 Ответить
живучі як таргани
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05.12.2022 08:56 Ответить
Классно убегают. Не понятно зачем убегали танкисты, которые на мине не наехали, но пох.

Второй БМП похоже из того дерьма, о чём чмобы жаловались - которые ржавые и не совсем в рабочем состоянии.
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05.12.2022 10:23 Ответить
Убегали потому, что даже не поняли, что это было, думали, что обстрел или с ударного беспилотника прилетело. Поэтому все разбегались, а бэха автора видео резко начала отрицательно наступать.
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06.12.2022 01:34 Ответить
А водила второй БМП еще тот хитрец. Сделал вид что заглох чтобы не случилось то что с первыми
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05.12.2022 10:49 Ответить
Красєво. Ляпота.
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05.12.2022 11:58 Ответить
жаль комары бандеровские не успели десантуру покусать)))
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05.12.2022 12:18 Ответить
кто знает, те кто на броне контузию получают или это должно побытвать прям в взрывной волне?
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05.12.2022 12:29 Ответить
Еще как получают.
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05.12.2022 12:32 Ответить
один из екипажа, последний кто удирал, таки выжил. Его можно установить по танковому шлёму.
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05.12.2022 14:14 Ответить
орки укакались і побєжалі назад в расєюшку.
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05.12.2022 16:37 Ответить
жарений кацап в собственом соку. скрепне блюдо расеян
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05.12.2022 22:10 Ответить
 
 