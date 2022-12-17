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В оккупированном Мелитополе облили красной краской памятник Ленину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Памятник большевистскому вождю во временно захваченном российскими войсками Мелитополе облили красной краской.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты изо всех сил пытаются погрузить город в советские времена: возвращают улицам прежние названия и расставляют памятники тоталитарного режима.

Но даже после 10 месяцев оккупации жители Мелитополя показывают рашистам: их "русский мир" никогда не приживется на украинской земле.

Несокрушимые мелитопольцы обливают памятники российских идолов краской прямо на глазах у оккупантов.

Читайте также: Оккупанты не выпускают из Мелитополя мужчин призывного возраста, - Федоров

Сегодня "покраснел" памятник Ленину. Он находится в пешей доступности от отделения "полиции", где оккупанты устроили одну из пыточныш для гражданских пленных.

Неделю назад побелел памятник сталинскому палачу Судоплатову, расположенный в центре города возле областного управления полиции.

До этого покрылся нафталином бюст КГБисту Бояринову, установленный в центральном парке.

Пока оккупанты уходят в прошлое, наши отважные жители показывают им путь за российским кораблем и смело приближают украинское будущее", - рассказал он.

В оккупированном Мелитополе облили красной краской памятник Ленину 01

В оккупированном Мелитополе облили красной краской памятник Ленину 02

Автор: 

Ленин Владимир (573) Мелитополь (613) оккупация (10137) памятник (2239) партизаны (179) Федоров Иван (467)


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Топ комментарии
+16
Перше що кацапи роблять коли загарбують чужу землю, вібирають мову, знищують книги і сруть на пам'ятну історію, стирають ідентичність + промивка мізків в школі дітям. Істинні нацисти.
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17.12.2022 17:25
+10
А хто чЛєніна відмиває?
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17.12.2022 17:18
+9
Сіфілітік-вбивця у крові-епічно...
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17.12.2022 17:22
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так красный маринованый валодька и должен быть красным )) чем орки не довольны? )
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17.12.2022 17:17 Ответить
бошку нужно было оттяпать !ГДЕ Балецкий пид#рас и его шавки ПРЯТАЛИ СТОЛЬКО ЛЕТ ⁉️ Совкодрочерам чЛенина вернули , а для себя Скифское ЗОЛОТО СП#ЗДИЛИ ! ЖРИТЕ СВОЕГО чЛенина малоросы подкацапники и ещё скоро подыхать будете за курицу дохлую и *****
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17.12.2022 19:04 Ответить
А хто чЛєніна відмиває?
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17.12.2022 17:18 Ответить
Сіфілітік-вбивця у крові-епічно...
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17.12.2022 17:22 Ответить
Перше що кацапи роблять коли загарбують чужу землю, вібирають мову, знищують книги і сруть на пам'ятну історію, стирають ідентичність + промивка мізків в школі дітям. Істинні нацисти.
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17.12.2022 17:25 Ответить
(Я памятник себе воздвиг нерукотворный
К нему не зарастет народная тропа)
АЛЕ ЯК БАЧИМО ( народная тропа зарастет) Мелітопольці влаштували демонтративний спротив щоб бачили рашисти -комуняки як ставляться до їхніх вождів.
Ось так і треба було вчинити! Україна незалежна країна і не треба повертати в минуле і особливо цих деспотичних осіб які ненавиділи Україну.
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17.12.2022 17:34 Ответить
А в Харькове ещё Бздленин стоит рядом с Пушкинзоном? Катька-шлюха в Одессе, в Шепетовке Островский и тд и тп. А не пора ли меееееров сажать не кол за коллаборационизм?
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17.12.2022 17:35 Ответить
Мені не жаль гнусавого єврейчика. Я готовий бити морду тим ******, які за ньонго голосували. Виродки, здохніть падлюки, які проголосували за зелену шваль.
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17.12.2022 18:10 Ответить
що він там робив червоний виродок і як поставили? Маріуполя декомунізація не торкнулась?
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17.12.2022 18:14 Ответить
у мене також є питання у цьому вопросі до місцевої влади-чого ця статуя стоїть у Мелітополі? Мелітополь не був містом України з 14 року?
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17.12.2022 20:35 Ответить
Встретился с нашим бывшим охранником (хороший охранник, вопросов нет) был под оккупацией. Рассказал - в голове не укладывается.
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17.12.2022 18:18 Ответить
У Мелітополі самий смішний пам'тник цій потворі, який я бачив... на пероні вокзалу, цого жартівники поставили так, начебто він зупиняє потяг....
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17.12.2022 21:37 Ответить
 
 