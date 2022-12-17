В оккупированном Мелитополе облили красной краской памятник Ленину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Памятник большевистскому вождю во временно захваченном российскими войсками Мелитополе облили красной краской.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты изо всех сил пытаются погрузить город в советские времена: возвращают улицам прежние названия и расставляют памятники тоталитарного режима.

Но даже после 10 месяцев оккупации жители Мелитополя показывают рашистам: их "русский мир" никогда не приживется на украинской земле.

Несокрушимые мелитопольцы обливают памятники российских идолов краской прямо на глазах у оккупантов.

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Сегодня "покраснел" памятник Ленину. Он находится в пешей доступности от отделения "полиции", где оккупанты устроили одну из пыточныш для гражданских пленных.

Неделю назад побелел памятник сталинскому палачу Судоплатову, расположенный в центре города возле областного управления полиции.

До этого покрылся нафталином бюст КГБисту Бояринову, установленный в центральном парке.

Пока оккупанты уходят в прошлое, наши отважные жители показывают им путь за российским кораблем и смело приближают украинское будущее", - рассказал он.