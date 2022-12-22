Экипаж украинского танка полностью уничтожил позицию российских оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Экипаж украинского танка полностью уничтожил позицию российских оккупантов и вернулся на место базирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, умелая боевая работа украинских танкистов вызвали искренний восторг их побратимов, наблюдавших за ними через камеру беспилотника.
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добра дуже добра робота