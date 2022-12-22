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Экипаж украинского танка полностью уничтожил позицию российских оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Экипаж украинского танка полностью уничтожил позицию российских оккупантов и вернулся на место базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, умелая боевая работа украинских танкистов вызвали искренний восторг их побратимов, наблюдавших за ними через камеру беспилотника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Боевая работа украинского пулеметчика. ВИДЕО

Автор: 

танк (2255) уничтожение (6916) боевые действия (4044)


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Топ комментарии
+57
Екіпажу українського танку-респектище...
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22.12.2022 09:03
+45
Не вірю словам. Ні президента ні уряду. Вірю діям ЗСУ, а вони говорять словами бою.
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22.12.2022 09:03
+27
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22.12.2022 09:02
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22.12.2022 09:02 Ответить
Є 100 тищ!
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22.12.2022 09:13 Ответить
соточка!
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22.12.2022 14:10 Ответить
Не вірю словам. Ні президента ні уряду. Вірю діям ЗСУ, а вони говорять словами бою.
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22.12.2022 09:03 Ответить
Екіпажу українського танку-респектище...
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22.12.2022 09:03 Ответить
А ви чули,як матюкався кацап після доброго бою?
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22.12.2022 09:13 Ответить
Trupi 200 roSSijskix kacapov uze xoroshie, oni molchat
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22.12.2022 09:16 Ответить
ну що ж поробиш, треба їх до Фаріон направити, на курси перепідготовки
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22.12.2022 09:17 Ответить
Ігор ,ти ********,якби я був бабою я б тобі дав
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22.12.2022 09:10 Ответить
Игорю уже дали кацапы - он им вдул по самые гланды !
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22.12.2022 10:52 Ответить
Ігорь!
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22.12.2022 09:14 Ответить
Здоров'я ЗСУ!
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22.12.2022 09:32 Ответить
мочите *************** ))
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22.12.2022 09:44 Ответить
Плодотворно поработал экипаж семьдесятдвойки.Порядок в танковых войсках ВСУ!
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22.12.2022 09:54 Ответить
Красивое.
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22.12.2022 11:44 Ответить
крутезні профі)
добра дуже добра робота
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22.12.2022 11:56 Ответить
Слава Ігорю! Слово о полку Ігоревому заграло новими бахами і червоними барвами)
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22.12.2022 12:08 Ответить
Здоров'я ЗСУ!
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22.12.2022 12:31 Ответить
Голосом Мадяра надо озвучивать все военные новости Украины ! Ииииигоооорь
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22.12.2022 14:29 Ответить
Красивая работа, красивая озвучка))
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22.12.2022 15:29 Ответить
Вітаю! Слава ЗСУ! Слава нашим танкістам! Наші найкращі!!!!💛💙🇺🇦❤️🖤✌️✌️💪🍀
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22.12.2022 16:35 Ответить
А без матюків не можна? Я розумію -війна, емоції...але ж не москалі ж?
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22.12.2022 17:36 Ответить
"Шановний Iгор знов влучив у ціль, колеги. Вражає влучність та швидкість, з якою майстри танкового бою підрозділу української армії виконують бойове завдання по знищенню позицій супротивника. Розділить зі мною радість від цих незабутніх вражень, шановні глядачі!" - примерно так ты хотел, чтобы они выражались?
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24.12.2022 13:29 Ответить
А чому б і ні? Чи в українській мові не хватає слів, щоб виразити своє захоплення? І з того, що на ТИ честі Вам не робить.
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24.12.2022 16:07 Ответить
Леопард 2 бистріший і точніший але картонний
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22.12.2022 19:20 Ответить
 
 