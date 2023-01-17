Артиллеристы 45-й бригады меткими выстрелами уничтожили 25 "вагнеровцев", скрывавшихся в одном окопе. ВИДЕО беспилотника

Вблизи Соледара воины 45-й артиллерийской бригады уничтожили 25 "вагнеровцев", которые скрывались в одном окопе и готовились к атаке на украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинской артиллерии зафиксировал беспилотник. Украинские воины отмечают, что группа состояла из 35 оккупантов. Остатки захватчиков от атакующих действий отказались.

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