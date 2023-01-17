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Артиллеристы 45-й бригады меткими выстрелами уничтожили 25 "вагнеровцев", скрывавшихся в одном окопе. ВИДЕО беспилотника

Вблизи Соледара воины 45-й артиллерийской бригады уничтожили 25 "вагнеровцев", которые скрывались в одном окопе и готовились к атаке на украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинской артиллерии зафиксировал  беспилотник. Украинские воины отмечают, что группа состояла из 35 оккупантов. Остатки захватчиков от атакующих действий отказались.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Харьковские терробороновцы выполняют боевые задания на передовой. ВИДЕО

уничтожение (6923) ЧВК Вагнер (1332) 45 артиллерийская бригада (53)


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Топ комментарии
+69
ювеліри-герої!
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17.01.2023 13:18
+56
Здохніть, суки!!!
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17.01.2023 13:24
+53
"Контракт закончен. Теперь домой. Счастливого пути"- Пригожин.
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17.01.2023 13:22
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ювеліри-герої!
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17.01.2023 13:18 Ответить
Красота!!!
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17.01.2023 13:20 Ответить
Скоро наша арта навчиться в роздовбану дупу кожного лаптеноіда влучати. Просто ювелір
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17.01.2023 13:21 Ответить
"Контракт закончен. Теперь домой. Счастливого пути"- Пригожин.
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17.01.2023 13:22 Ответить
На свабоду в чистом пакете.
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17.01.2023 17:13 Ответить
Здохніть, суки!!!
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17.01.2023 13:24 Ответить
ваше бажання українські артилеристи виконали
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17.01.2023 13:35 Ответить
Траншея не маленька але вони як те стадо тулилися всі разом. Дійсно, що на забій прийшли
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17.01.2023 13:26 Ответить
Збилися в одну купу бо великі сцикуни. Так буде з кожним, хто полізе на нашу землю.
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17.01.2023 15:15 Ответить
Там купа ідіотства. Траншея фактично пряма - так не можна робити і не роблять вже 100 років, бо якщо щось вибухає в траншеї, то вибухова хвиля в траншеї значно далі розповсюджується, ніж просто у полі. Тому траншеї риють "зигзагом" принаймні, а часто і з "карманами" на "перетинах" для гасіння вибухової хвилі. Ну і те, що ви помітили - 35 ідіотів вирішило скупчитися на ділянці в 20 метрів треншеї...

Отже, одні ідіоти вирили траншею-пастку, інші ідіоти комфортно розташувалися купкою в найнебезпечнішій частині цієї траншеї-пастки.

Після цього хтось ще має сумніви, що в ЗСУ втрати принаймні в 10 разів менші, ніж у засрашинців?
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17.01.2023 17:24 Ответить
не підказуйте, все правильно вони роблять!
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17.01.2023 18:22 Ответить
Ви не повірите, але все це написане чорним по білому в "уставі зс підєрації" та у всіх настановах по облаштуванню та використанню окопів (вогневих точок, ходів сполучення, бліндажів тощо).

Просто деградація в кацапській зграї мародерів та вбивць дійшла до того, що вони не здатні вже навіть СВОЇ устави та настанови читати та виконувати.

Тому будь-які "поради" штибу "хтось щось там написав на цензорі" - навіть в фантастичному сценарії - не будуть ніколи кацапами використані...
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17.01.2023 19:14 Ответить
Надо поощрять недовыполнение БУ орками,а не указывать на их недостатки
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17.01.2023 19:44 Ответить
і форум Цензора тимбільше не будуть читати
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18.01.2023 00:32 Ответить
Не треба вірити в ідіотство.Можливо почали копати протитанковий рів трактором,потім замерзло,а ці хороші кацапи залізли в рів,щоб сконцетруватися для атаки.Хто ж надіявся,що обидва пристрілочних ляжуть прямо в рів.А далі все по законах фізики...
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17.01.2023 20:52 Ответить
ларьОк м'ясні продукти - "ненаша ряба"
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17.01.2023 13:28 Ответить
Окоп в голом поле, ширина небольшая. Мне интересно, как туда доставляется бк? И как в таком окопе воевать против бронетехники? Всё серьезное противотанковое массивное, габаритное.
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17.01.2023 13:30 Ответить
Думаю що це наш колишній окоп судячи по кількості артударів по цьому полі, орки бп не жаліють, наші стараються точно влучати
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17.01.2023 13:46 Ответить
Он еще и без изломов ао фронту, мелкий и без подбрустверных ниш. Еще Цезарь говорил, что врага надлежит побеждать лопатой. А этим, видно, влом было ручки натруждать - не барское это дело. Вот ручки-ножки по сторонам и разлетелись...
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17.01.2023 14:43 Ответить
вони не встигли окопатись.окопуються відразу на новозахопленому але грунт важкий мабуть напрямок Соледар-Бахмут.
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17.01.2023 14:48 Ответить
Яка краса...ЗСУ молодці!
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17.01.2023 13:30 Ответить
Точність офігенна!!! Що не постріл, то прямо в траншею
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17.01.2023 13:31 Ответить
Ювелірна робота!! Браво хлопці! Ви насправді КРУТі !
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17.01.2023 13:31 Ответить
Фантастична точність. Іноді навіть стає цікаво - як наші хлопці це роблять.
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17.01.2023 13:31 Ответить
Є дуже спецефічні снаряди, дякувати Англії.
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17.01.2023 14:09 Ответить
Геть, москаль некрасівий !!! Геть ! Геть ! Геть !!!
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17.01.2023 13:32 Ответить
брудний кацап за путлєра вмирає
український воїн за Україну вбиває
слава ЗСУ!
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17.01.2023 13:34 Ответить
І Кабздун апять даволєн......
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17.01.2023 13:35 Ответить
Не факт. Кобздон давно охрип и "поёт" под фонограмму.
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17.01.2023 20:49 Ответить
Слава ЗСУ, горіть в пеклі москалі
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17.01.2023 13:35 Ответить
Сиділи б в тюрязі, жрали б макарони...
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17.01.2023 13:37 Ответить
Файно, хлопці з 45-ї! Так тримати! Смерть рашистським загарбникам!
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17.01.2023 13:41 Ответить
Чужої земельки захтіли? От вам земелька...
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17.01.2023 13:45 Ответить
хробаки
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17.01.2023 13:48 Ответить
Гробаки они пакетные!
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17.01.2023 14:56 Ответить
контракт ро3ірваний і тепер до коб3она кацабські фашисти
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17.01.2023 13:49 Ответить
Дуже шикарно!
Сили і здоров'я артилеристам 45ї бригади!!
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17.01.2023 13:51 Ответить
Рашистские твари, вы все станете перегноем в плодородной украинской земле! Продолжайте могилизацию, мы убъем вас всех!
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17.01.2023 13:52 Ответить
Викторина - посчитай мертвых и покалеченных орков.
https://www.youtube.com/watch?v=qu98oy8TPQs
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17.01.2023 14:08 Ответить
Викопати величезний окоп, але зробити це без будь якого уявлення про цю фортифікаційну споруду... Хоча для нашої артилерії це добре😈
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17.01.2023 14:08 Ответить
Хлопці артбригади і "коптери"- СУПЕР!!!! СНАЙПЕРИ....!!! ЧЕСТЬ і ХВАЛА!!!!
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17.01.2023 14:17 Ответить
Всё чётко.
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17.01.2023 14:23 Ответить
ну дуже красіво
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17.01.2023 14:29 Ответить
...у нэзнакомава пасьолка, на бєсимяннай высатє...
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17.01.2023 14:29 Ответить
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17.01.2023 14:30 Ответить
Браві кацапські дохликі - кращі солдати **********
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17.01.2023 14:44 Ответить
От і добре!

Знов є чим Н А П И С И В И К Л А Д А Т И!
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17.01.2023 15:09 Ответить
не про таку ситуацію, але: "так заровняет, что не надо хоронить!" (тм)
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17.01.2023 15:15 Ответить
45-та- так тримати!
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17.01.2023 15:17 Ответить
як раз сьогоднi знайшли 45 мертву людину пicля ракети по Dnipro 14 january 🚀
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17.01.2023 19:52 Ответить
а кажуть, хороших москалів не буває...
дивіться скільки в одному місці
і не те що просто хороші...
акуітельні
прчмо милі люди
лежать собі, всім задоволені
красота, аж жуть...
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17.01.2023 15:30 Ответить
Все крутитесь навколо, не можучи добрати потрібного епітета. Вже придумали давно: "вєжлівиє"
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17.01.2023 17:27 Ответить
Лапті ф клочья.

Слава ЗСУ !
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17.01.2023 15:42 Ответить
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17.01.2023 15:42 Ответить
Перекопали усю нашу святу землю своїми окопами, паскуди кляті.

Хоча з іншого боку заздалегідь зробили для себе брацкі могили.
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17.01.2023 15:44 Ответить
аркаша идиет
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17.01.2023 17:04 Ответить


Збилися в одну купу бо великі сцикуни. Не совсем , так . Просто ихние командиры их собирают в стадо , бо боятся , что поразбегаются . У них это большая проблема , но и ссыкуны тоже . Они знают , что если орк сдастся в плен его не расстреляют . А будут кормить и он получит все необходимое . Вот ихнее начальство и боится , что убегут
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17.01.2023 16:48 Ответить
А колись, випереджаючи час років на 8, тринділи про "вєжлівих чєлавєчков". От тепер вони справді вєжлівиє.
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17.01.2023 17:25 Ответить
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17.01.2023 17:36 Ответить
ГОЙДА!
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17.01.2023 17:38 Ответить
ХВОЙДА
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17.01.2023 21:21 Ответить
Артилерісти- молодці, той хто монтував відео- глупа людина. Заїбали вже музику накладати
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17.01.2023 17:44 Ответить
Чьотко!Їбош кацапню.
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17.01.2023 17:47 Ответить
Справді файно!!!
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17.01.2023 18:24 Ответить
сподiваюсь iм було дуже боляче
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17.01.2023 19:38 Ответить
Красиво помирают. Но онлайн-сервисам что то не понравилось и это видео в других местах к сожалению выпилили.
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17.01.2023 19:46 Ответить
яка апетитна кiнцiвка
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17.01.2023 19:50 Ответить
Как я всегда говорю - кацапы любят кучковаться всегда и везде. Стадное чувство очень сильно развито. Ну и на здоровье.
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17.01.2023 21:23 Ответить
Черговий доказ того, що окопи у ******** війні жодним чином не захищають особовий склад, а лише навпаки - концентрують та фіксують його для прицільного знищення.
Найкращий захист від ворожої артилерії на даний час і в даних умовах - це мобільна оборона або контрнаступ і повний совковий довбоzелебізм тримати людей в окопах на "пазіциях".
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18.01.2023 00:16 Ответить
потрібно копати тунелі.
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18.01.2023 00:37 Ответить
Московити викопали і де вони зараз?
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18.01.2023 02:00 Ответить
просто кайф от увиденного, побольше таких видосов. Слава Украинским воинам
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08.02.2023 16:29 Ответить
 
 