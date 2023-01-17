Артиллеристы 45-й бригады меткими выстрелами уничтожили 25 "вагнеровцев", скрывавшихся в одном окопе. ВИДЕО беспилотника
Вблизи Соледара воины 45-й артиллерийской бригады уничтожили 25 "вагнеровцев", которые скрывались в одном окопе и готовились к атаке на украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинской артиллерии зафиксировал беспилотник. Украинские воины отмечают, что группа состояла из 35 оккупантов. Остатки захватчиков от атакующих действий отказались.
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+69 MrStepanovM
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+56 Сергій Твердохліб #552297
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+53 а ес #372967
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Отже, одні ідіоти вирили траншею-пастку, інші ідіоти комфортно розташувалися купкою в найнебезпечнішій частині цієї траншеї-пастки.
Після цього хтось ще має сумніви, що в ЗСУ втрати принаймні в 10 разів менші, ніж у засрашинців?
Просто деградація в кацапській зграї мародерів та вбивць дійшла до того, що вони не здатні вже навіть СВОЇ устави та настанови читати та виконувати.
Тому будь-які "поради" штибу "хтось щось там написав на цензорі" - навіть в фантастичному сценарії - не будуть ніколи кацапами використані...
український воїн за Україну вбиває
слава ЗСУ!
Сили і здоров'я артилеристам 45ї бригади!!
https://www.youtube.com/watch?v=qu98oy8TPQs
Знов є чим Н А П И С И В И К Л А Д А Т И!
дивіться скільки в одному місці
і не те що просто хороші...
акуітельні
прчмо милі люди
лежать собі, всім задоволені
красота, аж жуть...
Слава ЗСУ !
Хоча з іншого боку заздалегідь зробили для себе брацкі могили.
Збилися в одну купу бо великі сцикуни. Не совсем , так . Просто ихние командиры их собирают в стадо , бо боятся , что поразбегаются . У них это большая проблема , но и ссыкуны тоже . Они знают , что если орк сдастся в плен его не расстреляют . А будут кормить и он получит все необходимое . Вот ихнее начальство и боится , что убегут
Найкращий захист від ворожої артилерії на даний час і в даних умовах - це мобільна оборона або контрнаступ і повний совковий довбоzелебізм тримати людей в окопах на "пазіциях".