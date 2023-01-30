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Вечером 29 января в Иране снова раздаются взрывы. ВИДЕО

Очередные взрывы в Иране прогремели в городе Абу Камаль на границе Ирака и Сирии и в городе Мехабад

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал журналист Андрей Цаплиенко.

Официальной информации от властей Ирана пока нет. Также он обнародовал информацию о взрывах в штаб-квартире Стражей Исламской революции.

взрыв (6742) Иран (1796) дроны (3917)


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Топ комментарии
+48
та ладна вам! )))) маладцы...
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30.01.2023 00:04
+39
Бавовнятко перебралось до Ірану?
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30.01.2023 00:03
+37
Шахеды похоже вернулись домой
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30.01.2023 00:23
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А шо, з першого разу не дійшло?
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30.01.2023 00:03 Ответить
Це називаеться "Можєм павтаріть".
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30.01.2023 00:42 Ответить
Бармалеи про такое не в курррсе....поэтому "павтарить"
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30.01.2023 00:54 Ответить
За сльози українських жінок і дітей. Отримуйте борг!!! Ще має прилетіти десь за збитий навмисно наш пасажирський літак.
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30.01.2023 06:31 Ответить
збитий навмисно наш пасажирський літак

Пасажири там були іранці, а от екіпаж так, наш, МАУ
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30.01.2023 11:54 Ответить
Бавовнятко перебралось до Ірану?
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30.01.2023 00:03 Ответить
бавовна слідує за літаками РФ..... Де сідають - туда й летить!
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30.01.2023 00:19 Ответить
К чему здесь наколки? Шобы кацапы начали подземку рыть(в иран)?
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30.01.2023 06:21 Ответить
та ладна вам! )))) маладцы...
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30.01.2023 00:04 Ответить
...опять лазило десь, скільки ждать можна...бродиш ото
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30.01.2023 00:06 Ответить
а то до ирана дорога близкая )))) упыхался... пока допёр ))))
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30.01.2023 00:08 Ответить
, ...давно хотів, ось тобі - є в мене партнер по роботі, ну...за пів-України не скажу, але маса людей в курсі, так от - ще за шкільні "дєлішки" дали йому прізвисько Єнот (м.Суми)...ну ось працюємо так-сяк, аж ось видав він так, як взагалі не обговорювалось...Добре. Дзвоню мисливцям - хлопці єнота, через рік, я вже й забув - привозять, кліпаю очима...Довелось забрать...Розселив у шикарну клітку, самка...Ось їде Єнот, все нормально, поспілкувались...і в той момент, коли...врешті я йому в буса встиг у клітці поставити... дзвони - "Хто це?" А вже запізно, до Сум допер.. насміялись, щоправда дома він не потягнув утримувати, тому віддав тамошним мисливцям, а ті навесні до Сеймівських плавнів...Так що я знайомий
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30.01.2023 00:19 Ответить
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30.01.2023 00:32 Ответить
Байрактар **** шахида. Аллах Акбар.
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30.01.2023 00:07 Ответить
перси розійшлись, валять все підряд. Хай щастить або не*уй шастать.
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30.01.2023 00:11 Ответить
Мопеды заблудились...бывает.à la guerre, comme à la guerre.
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30.01.2023 00:13 Ответить
Вазвращение шехеризадницы.
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30.01.2023 09:30 Ответить
опять евреи мехзавод в Мехабаде ********.
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30.01.2023 00:16 Ответить
як тільки літак РФ злітає - бавовна тут як тут!~ Не дійшло!
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30.01.2023 00:17 Ответить
Это вам за мопеды, твари. Далі буде! И кацапские самолёты Израиль вам быстро оприходует, даже не на надейтесь.
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30.01.2023 00:19 Ответить
А може раптом щось у Пiвн.Кореї вибухне? Дуже сподiваюсь.
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30.01.2023 00:21 Ответить
Кім чен ин? Від переїдання?
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30.01.2023 00:31 Ответить
Там всё плохо. Народ зомби.
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30.01.2023 01:14 Ответить
Травы на всех ни хватит.
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30.01.2023 09:32 Ответить
лучше бы в кацапии
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30.01.2023 01:18 Ответить
нєа ... від Ізріїлю до Корею даже далеко, а у інших яєць немає ... або є, та тільки курячи і по 17 грн.
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30.01.2023 01:28 Ответить
А японцы, это исчё страшнее.
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30.01.2023 09:33 Ответить
Неа. Южной это нахер не надо.
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30.01.2023 01:30 Ответить
а коли вже в рашці по штабах армій заводах складах ітд.
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30.01.2023 03:17 Ответить
Це допомога Ізраїлю Україні.
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30.01.2023 00:21 Ответить
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30.01.2023 00:22 Ответить
Военторг - дело такое , беспилотники всем продают . Хотя никто и не покупает , кого ни спросишь - это не мы .
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30.01.2023 00:23 Ответить
Шахеды похоже вернулись домой
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30.01.2023 00:23 Ответить
То карма повернулася
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30.01.2023 00:24 Ответить
***** к тому же забрало из Сирии свои войска и ПВО в Украину. Самое время Турции и Израилю Асада к ногтю как гниду прижать
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30.01.2023 00:25 Ответить
БАВОВНА!
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30.01.2023 00:26 Ответить
Це був четвертий коптер?
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30.01.2023 00:26 Ответить
וואַטע!
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30.01.2023 00:27 Ответить
Давно пора, еп вашу мат, умом расею понимат, коли свизались вы с ******, придёт к тибе пиу-пиу, бом, бом.
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30.01.2023 00:27 Ответить
коптер можно купить в любом коптероторге...
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30.01.2023 00:28 Ответить
...та даже в каптьорке
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30.01.2023 00:31 Ответить
чёрного какашенка работа. совсем озверел. ни чужих, ни своих не щадит ))
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30.01.2023 00:31 Ответить
...встретишь его в Крыму - не трогай, он мой...
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30.01.2023 00:33 Ответить
Єнот та Бавовнятко - класний тандем!
Слава Україні, панове!
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30.01.2023 00:33 Ответить
Героям слава !!
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30.01.2023 00:39 Ответить
эт не мы... (и израиль тоже) это третья сила в коцапии, шахтеры узкоязычные
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30.01.2023 00:34 Ответить
От до чого привела дрючба з рашистами *****, до бавовни …і задимлєнія…
Посіяли вітер, пожнуть бурю!!!
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30.01.2023 00:35 Ответить
⚡️Повідомляють про вибухи в штаб квартирі Стражів Ісламської революції- це будівля колишнього посольства США в Ірані ,
а сьогодні там розташувався штаб - квартира КСІР 😠
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30.01.2023 00:37 Ответить
https://twitter.com/i/status/1619508007242706944
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30.01.2023 00:39 Ответить
Уже восємь часов бамбят іран. Госпаді, за што?
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30.01.2023 00:40 Ответить
За ШАХЕДИ , які летять на голови і за терористичний акт в Ізраілі ,
який був у п'ятницю !
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30.01.2023 00:45 Ответить
Ще б за збитий літак МАУ їх чимось зафігачити.
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30.01.2023 00:51 Ответить
Беня ( не КАЛомойский, наш Беня - это кучка собачьего лайна ) Натаньяху показал бормолеям, что он вернулся, и шутки закончились.
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30.01.2023 08:38 Ответить
За тё.
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30.01.2023 09:35 Ответить
Восемь лєт дамбілі Іран і єго стражей ревалюції...
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30.01.2023 11:08 Ответить
Alex Belenky @gun1man https://twitter.com/gun1man/status/1619801692111003649 1 ч
Никогда такого не было, и вот опять...
НЛО атаковал колонну из 25 грузовиков на сирийско-иракской границе в районе, используемом для контрабанды иранского оружия. Колонна прошла через пограничный переход, контролируемый «Хизбаллой».
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30.01.2023 00:44 Ответить
видео: https://twitter.com/i/status/1619811657089449986
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30.01.2023 01:14 Ответить
с калашов лупят...
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30.01.2023 00:48 Ответить
та и куй с ними, жалко что это сделали не зеленые, но они мудаки по определению...
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30.01.2023 00:52 Ответить
Ізраїль міндальнічать не буде. Нема ворога - нема проблеми. Треба з них приклад брати.
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30.01.2023 01:15 Ответить
Аллаху акбар.
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30.01.2023 01:32 Ответить
Не знаю чи радіти цьому. Якщо іран нанесе удар у відповідь, то фактично розпочнеться треття світова війна. Якщо іран промовче, то нічорта у них немає ядерної зброї, і можна гасити їх, підстилок рашистських
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30.01.2023 01:34 Ответить
атопутиннападет (с) откуда вы мля беретесь...
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30.01.2023 02:56 Ответить
Какая еще война. В Вьетнаме вообще воевали все и никакой мировой войны не было.
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30.01.2023 08:09 Ответить
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30.01.2023 01:59 Ответить
ВАХ! ЯК ФАЙНО!!!
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30.01.2023 11:45 Ответить
что, нравятся вам шахиды, *****...
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30.01.2023 02:10 Ответить
Телеканал "Аль-Арабия" передал, что колонна состояла из 25 грузовиков, перевозившие иранское оружие.
все транспортные средства уничтожены, находившиеся в них люди либо погибли, либо получили ранения. Удар был нанесен с военных истребителей.
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30.01.2023 03:35 Ответить
.ляха муха , как это по-кацапски, идти колоннами. И как это по-украински, умножать те колонны на ноль.
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30.01.2023 06:31 Ответить
Перелетные Шахеды домой вернулись. Гнёзда вить будут!
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30.01.2023 05:42 Ответить
Гарний повар має куштувати ті блюда які готує іншим...
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30.01.2023 08:11 Ответить
Типу Шеф
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30.01.2023 08:30 Ответить
Беня( не КАЛомойский, этот трусливый бородатый засранец спрятался в Буковеле) Натаньяху показад бормолеям с полотенцами на голове, что он вернулся и теперь этим бородатым тварям не будет покоя.
К стати, Беня ( не КАЛомойский, он всего лишь трусливый вор, шушера подшконочная) Натаньяху - крутой спецназовец показавший на деле,
участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута, и в сражении при Караме.
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30.01.2023 08:34 Ответить
Пака бенякаломойский делал за деньхи фотки у центральном парке Днипра.
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30.01.2023 09:39 Ответить
Этот кусок Азии всегда назывался Персией. Название иран для них придумал один "малоизвестный австрийский художник". И эти гниды действительно поверили, что они потомки ариев.)))
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30.01.2023 09:21 Ответить
Персией нассывалсся кусок Азии возле персеполиса.
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30.01.2023 09:40 Ответить
ДАВНО ПОРА УНИЧТОЖИТЬ ЭТО ОСИННОЕ ГНЕЗДО !!!
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30.01.2023 10:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2qLao-2Mdc8&ab_channel=NaturalSpirit NATURAL SPIRIT - Гори, Палай!
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30.01.2023 10:16 Ответить
Долбят бармалеев потому что в отличии от Украины есть чем долбить. А Украине не чем.
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30.01.2023 10:25 Ответить
Ізраїль бавиться в "ихтамнет"
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30.01.2023 11:44 Ответить
Офіційної інформації від влади Ірану наразі немає Джерело:

Нас завжди закликають на телемарафоні слухати тіки офіційну інформацію, тож, давайте дочекаємось...перш ніж робити висновки

)
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30.01.2023 11:59 Ответить
"Чергові вибухи в Ірані пролунали у місті Абу Камаль на кордоні Іраку та Сирії та у місті Мехабад"

Масквабаду прігатовітся! (с)
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30.01.2023 12:47 Ответить
 
 