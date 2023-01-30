Вечером 29 января в Иране снова раздаются взрывы. ВИДЕО
Очередные взрывы в Иране прогремели в городе Абу Камаль на границе Ирака и Сирии и в городе Мехабад
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал журналист Андрей Цаплиенко.
Официальной информации от властей Ирана пока нет. Также он обнародовал информацию о взрывах в штаб-квартире Стражей Исламской революции.
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+48 Вася Шевченко #371210
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Пасажири там були іранці, а от екіпаж так, наш, МАУ
Слава Україні, панове!
Посіяли вітер, пожнуть бурю!!!
а сьогодні там розташувався штаб - квартира КСІР 😠
який був у п'ятницю !
Никогда такого не было, и вот опять...
НЛО атаковал колонну из 25 грузовиков на сирийско-иракской границе в районе, используемом для контрабанды иранского оружия. Колонна прошла через пограничный переход, контролируемый «Хизбаллой».
все транспортные средства уничтожены, находившиеся в них люди либо погибли, либо получили ранения. Удар был нанесен с военных истребителей.
К стати, Беня ( не КАЛомойский, он всего лишь трусливый вор, шушера подшконочная) Натаньяху - крутой спецназовец показавший на деле,
участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута, и в сражении при Караме.
Нас завжди закликають на телемарафоні слухати тіки офіційну інформацію, тож, давайте дочекаємось...перш ніж робити висновки
)
Масквабаду прігатовітся! (с)