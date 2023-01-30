Вечером 29 января в Иране снова раздаются взрывы. ВИДЕО

Очередные взрывы в Иране прогремели в городе Абу Камаль на границе Ирака и Сирии и в городе Мехабад

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал журналист Андрей Цаплиенко.

Официальной информации от властей Ирана пока нет. Также он обнародовал информацию о взрывах в штаб-квартире Стражей Исламской революции.