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Захватчики обстреляли Херсонщину запрещенными фосфорными боеприпасами. ВИДЕО

Оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Бериславском районе Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано военное преступление армии РФ, опубликована в соцсетях.

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обстрел (27151) военные преступления (1435) Херсонская область (4770)


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І це оці суки щось гавкають про бронебійні НАТОвські снаряти з сердечником із збідненого урану?
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30.01.2023 09:04 Ответить
Кому запрещённые?
На войне нет правил и ограничений. Главное результат.
"Просто текст по диб написан"
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30.01.2023 12:15 Ответить
 
 