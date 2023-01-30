Захватчики обстреляли Херсонщину запрещенными фосфорными боеприпасами. ВИДЕО
Оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Бериславском районе Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано военное преступление армии РФ, опубликована в соцсетях.
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"Просто текст по диб написан"