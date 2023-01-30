РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5717 посетителей онлайн
Новости Видео
186 248 340

За подключение будущего украинского завода по производству "Байрактара" к электричеству у меня просили $10 млн, - гендиректор Baykar. ВИДЕО

Гендиректор Baykar Defence Халук Байрактар рассказал, что за получение разрешения на присоединение будущего предприятия по производству "Байрактаров" к электрической сети Украины у него просили $10 млн.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

Нам нужно электричество на земельном участке. Знаете, сколько стоит присоединиться к сети? 10 млн долларов. Как вам такое? И они говорят, что на подключение понадобится 2 года. И они говорят, что так все работают. Это то, что нужно решить, скорее, более прозрачно и открыто. Дело не в коррупции, но...", - сказал он.

В то же время, отметил Байрактар, за получение разрешения на подключение к сети своего офиса в Турции он не заплатил ничего, а по времени это заняло 1-2 недели.

Также, добавил Байрактар, он сообщил властям Украины о таком предложении: "Но сейчас, из-за этих обстоятельств чего-то просить я не люблю. Но это критично для Украины. Для будущего Украины".

Также читайте: Завод Baykar в Украине будет построен, работа над проектом продолжается, - посол Боднар

завод (513) Байрактар (140)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+97
показать весь комментарий
30.01.2023 13:04
+69
показать весь комментарий
30.01.2023 13:03
+68
"Справа не в корупції, але..." - именно в ней, родимой, и справа.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Знаєте, скільки коштує приєднатися до мережі? 10 млн доларів. Як вам таке? І вони кажуть, що на під'єднання знадобиться 2 роки. Але вони кажуть, що так все працює. ... Це те, що треба вирішити, швидше, прозоріше та відкритіше. Справа не в корупції, але..." Джерело:

Також, додав Байрактар, він повідомив владі України про таку пропозицію: "Але зараз, через ці обставини чогось просити я не люблю. Але це критично для України. Для майбутнього України" Джерело:

Справа не в корупції, але..... Схоже дійсно що діло не в корупції, тому що для них "заробити" 10 мільонів це раз плюнути одне й теж що відремонтувати 4-5 км дороги чи взяти пільговий кредит під відому програму, звести і втюхати українцям в Київі одну висотку, а їх стіки що пройти ні куди чи просто завищити ціни на продуктах харчування, чи це виходка власників ОБЛенерго, тоді це узгоджена дія з владою тому що в воюючій країні це саботаж і конфіскація.
показать весь комментарий
30.01.2023 20:16 Ответить
Не знал что теперь Ермак с Зеленским полключают к электросети. В мое время это делало "Обл.Энерго".
показать весь комментарий
30.01.2023 20:30 Ответить
А коли відбувалось оте саме "мойо врємйа"?
показать весь комментарий
30.01.2023 20:45 Ответить
10 лет назад. А кто сейчас?
показать весь комментарий
30.01.2023 20:53 Ответить
На манєже снова тє же (с). Хіба що називаються інакше. Але це неточно, бо я за тим не слідкую.
показать весь комментарий
30.01.2023 21:04 Ответить
Вот я и удивился, потому что судя по большинству сообщений, подключения с электросети теперь производят исключительно Зеленский, Ермак, и фракция "СН" в Раде.
показать весь комментарий
30.01.2023 21:15 Ответить
Ті кловани вже стільки накосячили, що у багатьох громадян виникає спокуса звинуватити їх ще й у тому косяку.
показать весь комментарий
31.01.2023 00:18 Ответить
тому з нашої країни не буде толку поки тупа біомаса голосує па пріколу або за пачку гречки, бо потім ті депутати приймають закони по яким Ти як покупець електроенергії маєш спочатку провести за власний кошт її до дому чи підприємства. І ніде ти не дінешся бо монополія кучмівська
показать весь комментарий
30.01.2023 21:35 Ответить
Питання, кому чому належить обленерго? ДТЕК?
показать весь комментарий
30.01.2023 23:24 Ответить
Як що ти нічого ге розумієш,не займай місце....ти вже напрацювала на вищу міру покарання.
показать весь комментарий
31.01.2023 00:14 Ответить
Бидло не розуміє, що є поняття системної корупції
показать весь комментарий
31.01.2023 00:17 Ответить
Это ****** господа!
показать весь комментарий
31.01.2023 00:52 Ответить
Це мабуть на тепловізори збирають. Хабарі ні-ні.
показать весь комментарий
31.01.2023 03:06 Ответить
ага, на байрактари
показать весь комментарий
02.02.2023 02:35 Ответить
Когда проектируется пром объект то одновременно с этим проектируются и строятся подъездные дороги и все коммуникации( канализация очистные сооружения газ и электро подстанция с несколькими вводами и прокладка кабелей или отдельной ветки ЛЭП) и все это заложено в смету строительства объекта --- а вот за то что вам включат ""рубильник"" -- с вас потребуют --10 млн. ""зелёных"" уе -- А теперь вопрос за счёт чего так кучеряво живёт ДЭТЕК--?
показать весь комментарий
31.01.2023 03:11 Ответить
за счет лохов, которые не имея укрпошти и банкомата в своем населенном пункте бегут наперегонки отслюнявливать купюры из-под матраца чтобы заплатить за коммуналку
показать весь комментарий
31.01.2023 09:57 Ответить
масейчук , а хто те негодяи , те твари двуногие , что требуют 10 лимонов баксов взятку , ты не знаеш , может то ,,барыга порох,, или кровавый пастор , а может те славные зеленые парни что тебе орден нацепили , за твой отлизон в ,,едыных зеленовинах,, --- ДУМАЙ--ТЕ
показать весь комментарий
31.01.2023 07:18 Ответить
Дружок Януковича і партнер по Ротттердам+ іншого Президента, чувак якому Шмигаль не чужий міцно занурився своїми слизькими щупальцями в тіло держави, займається своєю улюбленою справою - рекетом. Офіційно і давно
показать весь комментарий
15.02.2023 21:00 Ответить
Зелені виродки. Як можна так робити у час війни?
показать весь комментарий
31.01.2023 07:44 Ответить
Уи нас в державі діє лозунг все для ахметова коломойсьеого та іших олігарзів так роки приймали закони і діяла влада і нічого не міняється
показать весь комментарий
31.01.2023 08:19 Ответить
Це вас дивує? А всі будівельні компанії в Україні вже до цього звикли. За рахунок будівельних компаній і розвивалась енергопостачання. Будуєш будинок, а тобі викручують руки змушують будувати енергомережі, підстанції які для твого будинку не потрібні, але це потрібно приватній енергокомпанії, бо вона монополіст. Так що я впевнений хочуть за рахунок завода забезпечити собі нові лінії і підстанції - щоб потім жирувати на них. А що буде коли почнеться відбудова України - знову будівельні компанії будуть будувати нові енергомережі, а енергокомпанії будуть приписувати це собі і потім ще за це отримувати гроші
показать весь комментарий
31.01.2023 09:05 Ответить
Звичайний випадок для МИРНОГО часу корупційної держави. Але по-перше треба розуміння, чи то насправді тільки за дозвіл таку суму загнули, по-друге треба розуміння навіщо це роздмухують. Щоб всьому світу знову довести, що у нас корупція нікуди не поділася, а квітне завдяки "новим обличчям" та "не кумовству і не друзям"?? Чому це (корупцію) не вирішити бистро та жорстко, враховуючи, що це нацбезпека? Навіщо чекати поки нам за це припинять допомогати озброєнням та грошима? Чи може це прямий вплив ручні на турків чи зелене ... щоб не будувати завод і очорнити нашу країну??
показать весь комментарий
31.01.2023 09:12 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2023 09:20 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2023 09:22 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2023 09:23 Ответить
треголовий змій корупціі . зеленськтй шмигаль ермак.
показать весь комментарий
31.01.2023 09:54 Ответить
У Зеленского огромная поддержка в народе поэтому ему нужно не просто увольнять свою приближенную мразь требующую в любом виде взятки, но и давать им реальные сроки лишения свободы. Если он этого не сделает, то о каком восстановлении Украины после войны и в строении в Евросоюз можно говорить, эти ***** половину разворуют, а такие как Байрактар плюнут на Украину и построят свои заводы в других странах, а украинцы будут жить в руинах
показать весь комментарий
31.01.2023 12:47 Ответить
100 процентов поддерживаю.
показать весь комментарий
01.02.2023 14:08 Ответить
ведь есть правила подключения,их должны дать заводу или DETEK или облэнерго где будут строить,если разбег с нормами подовать в суд.Ведь это прсто корупция чиновников,ведь в прессе это появилось,какие проблеми?
показать весь комментарий
31.01.2023 13:39 Ответить
Вы посмотрите как ДЭТЭК занимается распределениями э/э среди населения , как "соблюдаются" графики отключений?! Такой коррупции нет даже во многих " банановых"республиках. О каком Евросоюзе может идти речь с такой " властью" в Украине?! Это - позор на весь мир.
показать весь комментарий
01.02.2023 14:13 Ответить
10 наверное слишком, но счас за подключение берут по киловатно, плюс бумаги на разрешение. Все зависит от количества киловат. И это по закону. Кому выгодно так было сделать - другой вопрос, но так сделали задолго до войны. Надо менять такой ценник.
показать весь комментарий
31.01.2023 14:10 Ответить
-Був дотичним .до будівництва /проектування / монстрів військово-- промислового комплексу...Традиційно об*єкти здавали під-- свята./з*їзди КПРС. річниць Великої Жовт. революці/ Такий час викликали Москву .де ми спали й днювали за кульманами --- доопрацьовували...вносили зміни і.т.і. Запам*яталась оповідь -будівничого старигана. Як розбудовували завод із виготовлення снарядів . час 2-ої Світової ... Потяг із евакуйованим обладнанням --розвантажили десь в сибірській глухомані ...Його ж викликали в Горком і попередили : з вами буде говорити головнокомандувач... Згадував :-- Чекаю...тремчу...Дзвінок.---підіймаю слухавку... А звідти:--- У апарата Сталін.../ані добридень. ані допобачення.../лише одне--- через місяць доповісте про випуск снарядів...В іншому випадку--РОЗСТРІЛЯЮ ! І все завертілося ; в чистім полі--розчистили ділянку під ЛЕП. до якої і підключили станки...Із -ближніх сіл позвозили лапотників. які рубали ліс і клепали бараки. для робітників... І таки запустились своєчасно...Пишу НЕ для того. щоб прославляти залізного диктатолра. А для того щоб ми всі уявили що було б із отим ХАПУГОЮ.--ЗЕ--можновладцем. який у таку тяжку годину. терору. для нашого народу-- вимагав гешефт у 10 млн. долярів ??? І де совість. відповідальність наших керманичів ??? І хто вони Є. насправді ?!?!?!
показать весь комментарий
31.01.2023 14:24 Ответить
Як таке взагалі ще можливо, це страшніше орка в сто разів!! Це мінусує все і вся, всі переваги, всі надбання, всі уявлення і всі прагнення нашого народу! Якщо корупція залишиться, тоді дарма захищаємо нашу землю! Це позор!!!
показать весь комментарий
31.01.2023 15:46 Ответить
В Україні хабарі ?неможе такого бути! тільки Криворіж газ за проєкти може брати такі кошти !! Да ссран ий Криворіжгаз?
показать весь комментарий
31.01.2023 22:06 Ответить
Яйца вместе с тупыми, безмозгими болванками на плечах нужно ампутировать таким" патриотам", за такую "оптимизацию" инвестиционного климата! С таким воровским быдлом в нашей стране никогда ничего не будет, кто е нищеты, разрухи и прочих прелестей деградации.Куда смотрит администрация президента!?
показать весь комментарий
01.02.2023 14:06 Ответить
тех кто просят нужно ликвидировать.
по тихому. без лишнего шуму и пыли. они работают против Украини. они вне закона. всех до одного. молча.
показать весь комментарий
01.02.2023 18:26 Ответить
Яка ганьба! На весь Світ заявили що "з корупцією в Україні покінчено, бо всі корупціонери виїхали за кордон..."

А тепер власник компанії, яка взялась побудувати в Україні критично важливий для безпеки країни завод з виробництва БПЛА, змушений через ЗМІ повідомляти про фактичний саботаж з боку окремих українських чиновників.

Питання: а чому мовчить СБУ, чому 'мовчить Міністр оборони (чи в нього на Байрахтар теж в Списку на закупівлю такої позиції теж немає)?

Напевно, знову потрібно запитати Байдена "...а чому ми ще не в NATO"...

04.02.2023 14:58
показать весь комментарий
04.02.2023 15:05 Ответить
Саме для таких речей були придбані збиткові обенерги.
показать весь комментарий
17.02.2023 22:48 Ответить
Раніше корупція починалася з адміністрації президента, тепер починається з офісу президента.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:26 Ответить
Страница 4 из 4
 
 