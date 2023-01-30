За подключение будущего украинского завода по производству "Байрактара" к электричеству у меня просили $10 млн, - гендиректор Baykar. ВИДЕО

Гендиректор Baykar Defence Халук Байрактар рассказал, что за получение разрешения на присоединение будущего предприятия по производству "Байрактаров" к электрической сети Украины у него просили $10 млн.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

Нам нужно электричество на земельном участке. Знаете, сколько стоит присоединиться к сети? 10 млн долларов. Как вам такое? И они говорят, что на подключение понадобится 2 года. И они говорят, что так все работают. Это то, что нужно решить, скорее, более прозрачно и открыто. Дело не в коррупции, но...", - сказал он.

В то же время, отметил Байрактар, за получение разрешения на подключение к сети своего офиса в Турции он не заплатил ничего, а по времени это заняло 1-2 недели.

Также, добавил Байрактар, он сообщил властям Украины о таком предложении: "Но сейчас, из-за этих обстоятельств чего-то просить я не люблю. Но это критично для Украины. Для будущего Украины".

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