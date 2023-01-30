За подключение будущего украинского завода по производству "Байрактара" к электричеству у меня просили $10 млн, - гендиректор Baykar. ВИДЕО
Гендиректор Baykar Defence Халук Байрактар рассказал, что за получение разрешения на присоединение будущего предприятия по производству "Байрактаров" к электрической сети Украины у него просили $10 млн.
Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.
Нам нужно электричество на земельном участке. Знаете, сколько стоит присоединиться к сети? 10 млн долларов. Как вам такое? И они говорят, что на подключение понадобится 2 года. И они говорят, что так все работают. Это то, что нужно решить, скорее, более прозрачно и открыто. Дело не в коррупции, но...", - сказал он.
В то же время, отметил Байрактар, за получение разрешения на подключение к сети своего офиса в Турции он не заплатил ничего, а по времени это заняло 1-2 недели.
Также, добавил Байрактар, он сообщил властям Украины о таком предложении: "Но сейчас, из-за этих обстоятельств чего-то просить я не люблю. Но это критично для Украины. Для будущего Украины".
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Також, додав Байрактар, він повідомив владі України про таку пропозицію: "Але зараз, через ці обставини чогось просити я не люблю. Але це критично для України. Для майбутнього України" Джерело:
Справа не в корупції, але..... Схоже дійсно що діло не в корупції, тому що для них "заробити" 10 мільонів це раз плюнути одне й теж що відремонтувати 4-5 км дороги чи взяти пільговий кредит під відому програму, звести і втюхати українцям в Київі одну висотку, а їх стіки що пройти ні куди чи просто завищити ціни на продуктах харчування, чи це виходка власників ОБЛенерго, тоді це узгоджена дія з владою тому що в воюючій країні це саботаж і конфіскація.
по тихому. без лишнего шуму и пыли. они работают против Украини. они вне закона. всех до одного. молча.
А тепер власник компанії, яка взялась побудувати в Україні критично важливий для безпеки країни завод з виробництва БПЛА, змушений через ЗМІ повідомляти про фактичний саботаж з боку окремих українських чиновників.
Питання: а чому мовчить СБУ, чому 'мовчить Міністр оборони (чи в нього на Байрахтар теж в Списку на закупівлю такої позиції теж немає)?
Напевно, знову потрібно запитати Байдена "...а чому ми ще не в NATO"...
04.02.2023 14:58