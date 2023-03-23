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Боевая работа аэроразведчиков из 35-й бригады морской пехоты. ВИДЕО

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показали фрагменты боевой работы аэроразведчиков своего подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, опубликованных в соцсетях, зафиксированы моменты уничтожения российской бронетехники и оккупантов с помощью дронов разного типа.

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уничтожение (6916) 35 отдельная бригада морской пехоты (62) дроны (3912)


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Уоо, классный музон)
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23.03.2023 09:29 Ответить
Бада-бум и джага-джага !
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23.03.2023 09:29 Ответить
що ж, хлопці дуже якісно виконують свою роботу, слава їм...
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23.03.2023 09:50 Ответить
Котики наші, красунчики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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23.03.2023 11:01 Ответить
 
 