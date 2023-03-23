Боевая работа аэроразведчиков из 35-й бригады морской пехоты. ВИДЕО
Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показали фрагменты боевой работы аэроразведчиков своего подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, опубликованных в соцсетях, зафиксированы моменты уничтожения российской бронетехники и оккупантов с помощью дронов разного типа.
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Aleksey NotBad
показать весь комментарий23.03.2023 09:29 Ответить Мне нравится 1
AbOriginal_UA
показать весь комментарий23.03.2023 09:29 Ответить Мне нравится 1
Hanka Panyanka
показать весь комментарий23.03.2023 09:50 Ответить Мне нравится 3
Чайка Київ
показать весь комментарий23.03.2023 11:01 Ответить Мне нравится 1
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