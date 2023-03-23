Боевая работа аэроразведчиков из 35-й бригады морской пехоты. ВИДЕО

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показали фрагменты боевой работы аэроразведчиков своего подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, опубликованных в соцсетях, зафиксированы моменты уничтожения российской бронетехники и оккупантов с помощью дронов разного типа.

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