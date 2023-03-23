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Минометчики атакуют вражеских пехотинцев, пытавшихся незаметно подойти для штурма украинских позиций. ВИДЕО

Украинские минометчики атаковали штурмовую группу российских оккупантов, пытавшуюся подготовиться к штурму позиций ВСУ.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой аэроразведчики группы "Спартан" отслеживают движение вражеских штурмовиков и корректируют огонь минометчиков.

"Российская пехота пыталась незаметно подойти для штурма украинских позиций, но была замечена воздушной разведкой бригады "Спартан". Группа была обезврежена минометными залпами с 60-мм миномета", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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армия РФ (19210) уничтожение (6916) Бутусов Юрий (4358)


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дуже ловко... молодці... лупіть падлюк... нікого не залишайте живим...
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23.03.2023 10:33 Ответить
Ибо не*уй! Смерть ворогам.
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23.03.2023 10:35 Ответить
Класно кладуть міни! Точність, як у гармати.
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23.03.2023 10:38 Ответить
ось це, а не Ф-16 конче треба нам зараз на фронті:
коптер-міномет

важко було за рік налагодити власне ліцензійне виробництво легких 60 мм мінометів ?

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23.03.2023 10:51 Ответить
О !
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23.03.2023 11:19 Ответить
за рік ?? А за 30 р. ??
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23.03.2023 11:46 Ответить
Ох і молодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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23.03.2023 14:04 Ответить
З такими "прицільними" пострілами і не дивно , що мін і снарядів не вистачає.
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23.03.2023 23:24 Ответить
 
 