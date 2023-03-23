Минометчики атакуют вражеских пехотинцев, пытавшихся незаметно подойти для штурма украинских позиций. ВИДЕО
Украинские минометчики атаковали штурмовую группу российских оккупантов, пытавшуюся подготовиться к штурму позиций ВСУ.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой аэроразведчики группы "Спартан" отслеживают движение вражеских штурмовиков и корректируют огонь минометчиков.
"Российская пехота пыталась незаметно подойти для штурма украинских позиций, но была замечена воздушной разведкой бригады "Спартан". Группа была обезврежена минометными залпами с 60-мм миномета", - пишет в комментарии к видео Бутусов.
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коптер-міномет
важко було за рік налагодити власне ліцензійне виробництво легких 60 мм мінометів ?