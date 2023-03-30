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Бывшего зэка-"вагнеровца" Россомахина задержали в России по подозрению в убийстве. ВИДЕО

Заключенный Игорь Россомахин, отбывавший в колонии строгого режима срок за убийство, вышел на свободу, потому что завербовался в ЧВК "Вагнера". Он воевал, а потом приехал домой в отпуск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Иван Россмахин – уроженец села Новый Бурец Кировской области. В 2020 году он был приговорен к 14 годам в колонии строгого режима за убийство.

Россомахин завербовался в ЧВК "Вагнера" и поехал убивать украинцев.

Вскоре он приехал в родную деревню в отпуск. Местные жители жаловались, что он ходит пьяным с вилами или топором и угрожает расправой. Местные журналисты даже сняли об этом телепередачу.

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Жители села жаловались на Россомахина в полицию и местной власти. Им отвечали, что тот вскоре снова вернется в Украину воевать.

Через несколько дней житель соседнего города Вятские Поляны нашел убитой свою пожилую мать. На теле женщине были колото-резаные раны.

Россомахин был задержан по подозрению в убийстве.

россия (95497) убийство (6484) заключенные (511) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+27
Треба чергову вулицю перейменовувати.
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30.03.2023 15:58
+26
это план такой
1 Сидишь на зоне
2 Идешь на войну "вагнером"
3 Возвращаешься домой в *****
4. убиваешь
5 и опять на зону
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30.03.2023 15:55
+25
Сірі будні руского міра.
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30.03.2023 15:50
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Сірі будні руского міра.
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30.03.2023 15:50 Ответить
пам'ятник герою,з гівна і палок як вони ******* .
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30.03.2023 15:52 Ответить
Их нравьі.
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30.03.2023 15:53 Ответить
Медаль херою. И на аудиенцию к *****. Для засрашки всё по фен шую.
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30.03.2023 15:55 Ответить
На аудієнцію обов'язково з сокірою та вилами.
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30.03.2023 22:52 Ответить
это план такой
1 Сидишь на зоне
2 Идешь на войну "вагнером"
3 Возвращаешься домой в *****
4. убиваешь
5 и опять на зону
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30.03.2023 15:55 Ответить
Руцке перпетум мобіле.
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30.03.2023 16:01 Ответить
ну не скажы, - з другога разу можа і павезці вязню здохнуць пад Бахмутам
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01.04.2023 00:45 Ответить
не зупиняйся!!! продовжуй!! вбивай касабів!! може станешь росомахою..колись
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30.03.2023 15:56 Ответить
Треба чергову вулицю перейменовувати.
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30.03.2023 15:58 Ответить
і табличку на школу повісити....
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30.03.2023 16:35 Ответить
пригожин снова приголубит,и в конце-концов ВСУ положат конец его никчемной жизни,а в родном мухосранске похоронят его как героя,с военными почестями.
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30.03.2023 16:00 Ответить
Ну на крайняк-назовут его именем парту в школе.
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30.03.2023 16:14 Ответить
відпустити та нагородити за знищення кацапів
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30.03.2023 16:01 Ответить
Ну,а что ему будет??Чувак снова по второму кругу пойдет,а точнее он из него и не выходил..Он в отпуск приехал.Параша выдала индульгенцию на убийство рабов любому чмошнику и петуху,если он готов записаться в вагнер.
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30.03.2023 16:05 Ответить
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30.03.2023 16:05 Ответить
Удивительно, что всего одна жертва. Этот ублюдок прощён и за старые, и авансом за новые "подвиги". Дальше Бахмута всё-равно не пошлют, так что мог бы спокойно хоть целый район выкосить... Напоследок нагуляться вволю... Хотя лучше бы съездил на экскурсию в мосько-кремль... Поближе к госдуре и к фюреру... Там "контингент" пожирнее...
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30.03.2023 16:09 Ответить
Там можно пулю в лоб поймать.
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30.03.2023 18:43 Ответить
ще краще - два в адном: і кєнт опріходован, і масквічі познайомились би з гєроєм
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31.03.2023 09:00 Ответить
Так він тепер буде "кавалер двух вагнеровских отсидок"? Ще смішніше буде, якщо його направлять воювать знову, він виживе і знову приїде у відпустку!
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30.03.2023 16:09 Ответить
Ото односельці зрадіють.
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30.03.2023 16:18 Ответить
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30.03.2023 16:23 Ответить
Нє, ну вони тепер з досвідом же: головне його в поєзд пасадіть, щоб він навички кував у сусідній дєрєвнє.
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31.03.2023 09:02 Ответить
И будут в День Поражения приходить на его могилку пионеры с гиви и моторолкой на палочках и будут салютовать героям росии.Вот такой он был есть руский мир-лживый,мерзкий и вонючий.
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30.03.2023 16:23 Ответить
Ванькі повертаються у рідні *****.

А де ж повага до героя спецабасрації?
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30.03.2023 16:45 Ответить
Думав в Кіровскій області Іванови живуть. А по відео зрозумів що різноманітні Абдурахманови.
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30.03.2023 16:49 Ответить
какая страна, такие герои
украл, выпил, укололся, убил, подрезал слово кривое против сцаря или боярина....... в тюрьму . откинулся и опять.......и все по кругу
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30.03.2023 16:59 Ответить
Якби він ціього не зробив, без сумніву, оцю літню жинку могли вбить солдати НАТО.
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30.03.2023 17:07 Ответить
крепостные болот ****.....................................
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30.03.2023 17:09 Ответить
Какие негодяи. Так опорочить честь героя росии.
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30.03.2023 17:24 Ответить
Після мєнту після такого виступу...) як посмів так говорити про"героя"?!
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30.03.2023 17:28 Ответить
Ось воно справжнє «вєлічіє» та справжня «руская культура» !.. Це тільки в дуревізорі розказують про Тургєнєва і Толстого… А реальності- гівна по коліна , болота і алкашня тупа і безнадійна! І ці ублюдки хочуть повчати увесь світ як треба жити…🤬
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30.03.2023 17:30 Ответить
Як вони не розуміють, що він захищає їх від НАТО..
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30.03.2023 17:40 Ответить
Сволочі. Все вони розуміють про відморозків, а ліплять з них героїв, що згодні вбивати в Україні мирних людей
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30.03.2023 17:45 Ответить
Потім будуть як німці після війни. Нє, ми нє зналі. А дим з газових камер? ми думалі, що це в них пекарні випічку випікають. Звичайно ж, все все знають, ще й радіють, що ось від їхнього села який дєлєгат поїхав к нац#стам. Єдина проблема, що їх же багато, навіть якщо, скажімо, з тищ 100 вагнерів 10 тищ повернуться, вони їм таку діскотєку влаштують... А повернуться. Не забуваймо, що й біглі є, які чухнули зі зброєю.
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31.03.2023 09:08 Ответить
За каждого убитого украинца лубянский кровавый ублюдок дарит убившему лицензию на отстрел одного х*йлостанца... Такое вот нематериальное стимулирование... Для некоторых "любителей" такой стимул важнее денег и орденов...
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30.03.2023 17:51 Ответить
Руське Росомаха...
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30.03.2023 17:55 Ответить
До росомахи, з твариного світу, його призвіще не має ніякого стосунку. Закінчення хін, угро-фінською син. Гостюхін, Алтухін, Мачихін..... Россома -син.
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31.03.2023 07:22 Ответить
Мабуть до голівудського фільму, має відношення
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31.03.2023 09:59 Ответить
О, почалося. Кожному зеку-вагнерівцю по тижневій відпустці! Особливо скаженим можна й більше.
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30.03.2023 17:59 Ответить
Уродіна-мать! Встречай своих героїв!
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30.03.2023 18:02 Ответить
Оно просто решило, что это село украинское , всё правильно!
Вы посмотрите на цвета вывески сельского магазина.
Жаль, что рано поймали героя!
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30.03.2023 18:24 Ответить
А вдруг его жертва была против войны, а жители села обвинили героя СВО, не разобравшись в мотивах! Кто тогда ответит за испорченную репутацию бойца?
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30.03.2023 19:45 Ответить
Ключове слово, що сказав поліціянт: -Ми уклали угоду із цим зеком.... КАРЛ... Тобіш влада сама боїться цих убивць!?. Це все, шо треба знати росіянцям, про путенську владу. Цікаво...це вже ДНО, чи ще ні ???
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30.03.2023 18:27 Ответить
Росіянскіе ******* херої, необхідно відкрити пам*ятну дошку на школі, де вчився херой. И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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30.03.2023 19:04 Ответить
Готуйтеся кацапи це тільки початок.
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30.03.2023 19:16 Ответить
Жителей села привлечь к ответственности за дискредитацию российской армии!
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30.03.2023 19:40 Ответить
ишь как сполошились вы под огнём химарса побудьте как этот герой. А то переполошились вы же улицу его именем не назвали, или лучше село вот он и лютует. Барин приехал а вы ему честь не оказали, ни встретили как положено освободителя.
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30.03.2023 20:36 Ответить
Журналісти Цензора ще не визначились, чи то Іван чи Ігор, чи їх взагалі було двоє В "шапці " одне імя, нижче інше. Щодня що не новина, то "нові перли" від цензорських професіоналів. Таке враження, що тут у редколегію дітей з 7го класу набрали, для пратики
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30.03.2023 21:04 Ответить
Ну а ЧО? Лозунг "Можем повторить" в действии.
(блин, ну не повезло: пацан карьеру начал делать, на взлёте был. И так не фартануло).
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30.03.2023 21:27 Ответить
Ну-у-у, шо поробиш... Глубинный же народ. Полный сакрал. Культур-мультур. дастаевский, пушкин-путин, сталин - никалай 2-й, диды, балет-муркет, патриарх курилл и прочие карамзины... Занавес... Полный. Вдоль границы!!!
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30.03.2023 22:25 Ответить
Напевно бабка була "старуха-процентщица". Тоді можна сокирою.
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31.03.2023 10:13 Ответить
Молодец Игорь. Требую что б его выпустили на свободу и вернули в родную диревню, пусть продолжает хорошее дело.
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30.03.2023 23:30 Ответить
Билась нечисть грудью в груди и себя перевела..

Загиблу жінку жалко.. Жінка все таки..

Але ж понад 70відсотків населення підтримують війну проти нас..

То нехай відчують на своїй шкірі як то воно є..

Інакше не прозріють
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31.03.2023 00:01 Ответить
Що за сексизм?
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31.03.2023 10:15 Ответить
----
"Билась нечисть грудью в груди и себя перевела.."
--
Це слова із пісні В.Висоцького.. Ви певно його ніколи не чули , чи що ?
.....
А при чому тут сексизм ? ??
...
Можна перекласти що билась "нечисть " * (не чиста - сатанинська сила)
...

"одне одного в груди" Груди є у всіх людей і в чоловіків теж
.....
А Вам одне на умі...-" С Е К С И ЗМ ".

...
Що кому - а вшивому баня.

..
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31.03.2023 16:17 Ответить
Сексизм в тому, що жалко бо жінка. А чоловіки, що другий сорт?
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31.03.2023 19:26 Ответить
Херої, на яких вони заслужили.
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31.03.2023 00:41 Ответить
Ну вот, лаптеунты, жрите-захлебнитесь обратной стороной войны... Лед тронулся, чмобикм вам покажут кузькину мать ... И поделом.
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31.03.2023 00:49 Ответить
ще з 10 років і капець росії....одні пенсіонєри.
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31.03.2023 07:11 Ответить
Це просто прєкрасно. Посадять з "манаткамі" "на поєзд", а там най у сусідньому селі насєлєніє рубає. Геніальне вирішення питання! Взгалі-то кєнт цінний, володіє разними дєвайсами: і тєбє віли, і тапор, ай маладєц. Доярки теж могли б краще організуватися, збиратися кучами із "віламі" і "тапарамі", а там хто знає чия би була перемога.
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31.03.2023 08:57 Ответить
Незабаром сотні москалів звичних до вбивств, хворі на всю голову повернуться в Московію...
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31.03.2023 09:55 Ответить
Получите-распишитесь, кацапы.
Якісний склад населення засрахи вочевидь покращується )))))))
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31.03.2023 10:03 Ответить
це все фейк і наклеп, усіх, хто приймав участь у зйомках: мешканців села, мусарів та журналюг - до буцигарні за поплюження славного героя-вагнерівця!
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31.03.2023 10:41 Ответить
.....
Чоловік не другий сорт...Ви не туди хилите...
,,
Спокон віків жінка відіграє у суспільстві .( причому по всьому світі.,)
особливу роль..,
...
Жінка - перш за все це МАТИ.. Це джерело життя...
Жінка це- жіночість , ніжність. материнська любов яку ми несемо все життя в своїх серцях...
++++
Чоловік - це воїн. захисник...І в нього зовсім інша роь в суспільному житті..
+++++
Тому до жінки було , є і буде особливе відношення...Навіть у варварів..
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01.04.2023 10:38 Ответить
 
 