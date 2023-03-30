Бывшего зэка-"вагнеровца" Россомахина задержали в России по подозрению в убийстве. ВИДЕО

Заключенный Игорь Россомахин, отбывавший в колонии строгого режима срок за убийство, вышел на свободу, потому что завербовался в ЧВК "Вагнера". Он воевал, а потом приехал домой в отпуск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Иван Россмахин – уроженец села Новый Бурец Кировской области. В 2020 году он был приговорен к 14 годам в колонии строгого режима за убийство.

Россомахин завербовался в ЧВК "Вагнера" и поехал убивать украинцев.

Вскоре он приехал в родную деревню в отпуск. Местные жители жаловались, что он ходит пьяным с вилами или топором и угрожает расправой. Местные журналисты даже сняли об этом телепередачу.

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Жители села жаловались на Россомахина в полицию и местной власти. Им отвечали, что тот вскоре снова вернется в Украину воевать.

Через несколько дней житель соседнего города Вятские Поляны нашел убитой свою пожилую мать. На теле женщине были колото-резаные раны.

Россомахин был задержан по подозрению в убийстве.