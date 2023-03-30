Бывшего зэка-"вагнеровца" Россомахина задержали в России по подозрению в убийстве. ВИДЕО
Заключенный Игорь Россомахин, отбывавший в колонии строгого режима срок за убийство, вышел на свободу, потому что завербовался в ЧВК "Вагнера". Он воевал, а потом приехал домой в отпуск.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Иван Россмахин – уроженец села Новый Бурец Кировской области. В 2020 году он был приговорен к 14 годам в колонии строгого режима за убийство.
Россомахин завербовался в ЧВК "Вагнера" и поехал убивать украинцев.
Вскоре он приехал в родную деревню в отпуск. Местные жители жаловались, что он ходит пьяным с вилами или топором и угрожает расправой. Местные журналисты даже сняли об этом телепередачу.
Жители села жаловались на Россомахина в полицию и местной власти. Им отвечали, что тот вскоре снова вернется в Украину воевать.
Через несколько дней житель соседнего города Вятские Поляны нашел убитой свою пожилую мать. На теле женщине были колото-резаные раны.
Россомахин был задержан по подозрению в убийстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1 Сидишь на зоне
2 Идешь на войну "вагнером"
3 Возвращаешься домой в *****
4. убиваешь
5 и опять на зону
А де ж повага до героя спецабасрації?
украл, выпил, укололся, убил, подрезал слово кривое против сцаря или боярина....... в тюрьму . откинулся и опять.......и все по кругу
Вы посмотрите на цвета вывески сельского магазина.
Жаль, что рано поймали героя!
(блин, ну не повезло: пацан карьеру начал делать, на взлёте был. И так не фартануло).
Загиблу жінку жалко.. Жінка все таки..
Але ж понад 70відсотків населення підтримують війну проти нас..
То нехай відчують на своїй шкірі як то воно є..
Інакше не прозріють
"Билась нечисть грудью в груди и себя перевела.."
--
Це слова із пісні В.Висоцького.. Ви певно його ніколи не чули , чи що ?
.....
А при чому тут сексизм ? ??
...
Можна перекласти що билась "нечисть " * (не чиста - сатанинська сила)
...
"одне одного в груди" Груди є у всіх людей і в чоловіків теж
.....
А Вам одне на умі...-" С Е К С И ЗМ ".
...
Що кому - а вшивому баня.
..
Якісний склад населення засрахи вочевидь покращується )))))))
Чоловік не другий сорт...Ви не туди хилите...
,,
Спокон віків жінка відіграє у суспільстві .( причому по всьому світі.,)
особливу роль..,
...
Жінка - перш за все це МАТИ.. Це джерело життя...
Жінка це- жіночість , ніжність. материнська любов яку ми несемо все життя в своїх серцях...
++++
Чоловік - це воїн. захисник...І в нього зовсім інша роь в суспільному житті..
+++++
Тому до жінки було , є і буде особливе відношення...Навіть у варварів..