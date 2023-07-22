РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11878 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 979 35

Наши воины успешно уничтожают технику оккупантов из САУ "Краб". ВИДЕО

Бойцы ВСУ из самоходной артиллерийской установки "Краб" точным выстрелом уничтожили вражеский танк оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео по уничтожению захватнической техники опубликовал на своей странице Юрий Бутусов.

Смотрите: Командир "Меля": "Богдана" бьет на 30 километров со снайперской точностью - снаряды ложатся на расстоянии 20 м. ВИДЕО

танк (2256) САУ (207)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Молодці наші воїни ,
так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
22.07.2023 10:04
+17
Гарненько і башту і бошки повідривало.
показать весь комментарий
22.07.2023 10:10
+13
SUPER ! ЯКА ЧУДОВА РОБОТА ! 💪
показать весь комментарий
22.07.2023 10:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці наші воїни ,
так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
22.07.2023 10:04 Ответить
Гарненько і башту і бошки повідривало.
показать весь комментарий
22.07.2023 10:10 Ответить
І тільки пісюни по стінам розмазало ...
показать весь комментарий
22.07.2023 10:16 Ответить
SUPER ! ЯКА ЧУДОВА РОБОТА ! 💪
показать весь комментарий
22.07.2023 10:25 Ответить
Артилерія - вогонь! Дякуємо, ви теж нічого
показать весь комментарий
22.07.2023 10:44 Ответить
Артилеристы здесь есть?
А можно з САУ по балистической траектории(угол~60°) попасть по танку?
показать весь комментарий
22.07.2023 11:40 Ответить
це монтаж(кіно)
показать весь комментарий
22.07.2023 11:56 Ответить
чому не можна ?
показать весь комментарий
22.07.2023 13:12 Ответить
Можна попасти керованим снарядом, або випадково(повезло)
показать весь комментарий
22.07.2023 21:59 Ответить
Якщо керованим снарядом?
показать весь комментарий
22.07.2023 15:07 Ответить
Ответ простой. Можно, потому что снаряд тяжелее воздуха. Но видео вызывает вопросы. Судя по углу ствола цель находилась где-то в районе 15-20 км. Выстрел был первым, сразу с похода (см. на пыль с гаубицы). В таком случае с первого раза в 99% может попасть только управляемый снаряд. Другой вопрос, почему видео снимали со стационарного прицела "Стугны"? Возможно расчётом двух Стугн эту БМП (не танк) и уничтожили, причём с одной стреляли, а со второй снимали. В любом случае, минус БМП и Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.07.2023 20:44 Ответить
на Крымском мосту взрывы и работа ПВО

показать весь комментарий
22.07.2023 11:02 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, хлопчики
показать весь комментарий
22.07.2023 11:09 Ответить
УуууууууууууууууХ!!!!!!
показать весь комментарий
22.07.2023 11:22 Ответить
ворог дуже сильно вибиває наші краби, м109 і старі совіцькі акації. ланцети просто кара якась, резніков не чешеться, генштаб не чешеться, втрачаємо арту.((
показать весь комментарий
22.07.2023 11:28 Ответить
а шо ти тут робишь роскосий бурят ?
показать весь комментарий
22.07.2023 11:34 Ответить
зелёный, не сцо в компот. зельцман прийде-порядок наведе
показать весь комментарий
22.07.2023 13:24 Ответить
Два десятки Крабів - на сотні стволів рф. Гнида зелена - всі свої розробки та виробництво зупинив, та розікрав бюджет оборони України.
показать весь комментарий
22.07.2023 11:51 Ответить
Некоректне зауваження. Вірніше, не зовсім. На момент початку навали артилерія була. Завдяки їй протримались 6 місяців. Потім вже пішла на ніт.
показать весь комментарий
22.07.2023 13:11 Ответить
На початку повномасшатбного вторгнення, жодної одиниці гаубиць з NATO в Україні не було. Тіки Нлави та Джавелини, та й то це з власної ініціативи Бориса та Джо. Власні ресурси України - це совкова арта та б/к до неї. 6 місяців ще стволи витримали, а далі тіки зміна стволів.
показать весь комментарий
22.07.2023 13:33 Ответить
Совкова арта, це 152 мм . Так, це гірше ніж 155, але воно стріляє і вибухає.

Далі не тільки зміна стволів, але й ремонт, зап. частини на який виробляють у РФ.
показать весь комментарий
22.07.2023 15:53 Ответить
Оце снайперська робота !!
Чому так не можна по хилому бліндажу влупити, щоб піхоту підтримати ?
показать весь комментарий
22.07.2023 13:08 Ответить
А окупанти успішно нищать наші САУ (добре що хоча б екіпажі більшістю виживають), за допомогою Ланцетів, які виготовляють по ліцензії від Ізраїля, в той час Ізраїль заборонив нам продавати свої дрони чи інших країн які їх виготовляють по ліцензії.

Ось що справжня проблема і про що треба говорити.

Може вдасться продавити та отримати оригінал Ланцета що зветься Hero. Чи хоча б налагодиться систему щоб до кожної САУ в обов'язковому порядку постачалось РЕР і машину прикриття із ЗАК тобто хоча б якусь зушку. (Або принаймні мінімальний варіант "дешево та сердито" у вигляді автоматичних дробовиків у екіпажів, щоб коли РЕР засік ланцет то його встигли підбити та відхилити, або навіть детонувати передчасно.)
показать весь комментарий
22.07.2023 14:15 Ответить
ну не по ізраїльській, кацапи не настільки тупі, а ланцет не настільки високотехнологіна зброя щоб кацапи не змогли самі склепати
показать весь комментарий
22.07.2023 22:13 Ответить
зброя повина бути ефективною,що показують "шахеди",наприклад..
показать весь комментарий
23.07.2023 12:48 Ответить
ем, а до чого це, ланцети, незважаючи на їх примітивність ефективні, шахеди теж, а у нас серіали знімають.
показать весь комментарий
23.07.2023 12:52 Ответить
Не скигли..Свичблейд-600 набагато кращий за жидівську підробку..
показать весь комментарий
22.07.2023 20:57 Ответить
Тільки якщо штати будуть їх давати не менше ніж раша дає Ланцетів. Я поки не чув про такі поставки, тільки були плани. Може пропустив?
показать весь комментарий
23.07.2023 12:26 Ответить
Пропустив..Компанія- виробник приватна:плати гроши і забирай...
показать весь комментарий
23.07.2023 12:45 Ответить
Так значить не пропустив? Поставок не було?

Нема на ринку зброї "плати гроші і забирай". Повинен бути дозвіл уряду, а далі черга на місяці, а в більшості випадків на роки.

Уряд США анонсував закупку у приватної компанії Свичблейд-600 для України багато місяців тому, але щось пішло не так. Чи не готова розробка, чи передумав. До речі така сама ситуація з бомбами малого діаметру з крильцями для Хаймарсів. Можливо зумисно затягує підсилення спроможностей ЗСУ.
показать весь комментарий
23.07.2023 13:29 Ответить
Журналісти Голосу Америки побували на виробництві дронів-камікадзе "Switchblade"===Користуйся гуглом,обо купи собі півня..
показать весь комментарий
23.07.2023 14:02 Ответить
В феврале писали, что https://focus.ua/digital/552022-vsu-poluchit-obnovlennyy-switchblade-600-i-drony-dlya-razvedki-chto-o-nih-izvestno США отправили Украине партию модернизированных Switchblade 600 в рамках пакета военной помощи на сумму $2 млрд. Новая версия получила более мощную боеголовку весом 22,7 кг.======З бімбами малого діаметра те саме...
показать весь комментарий
23.07.2023 13:50 Ответить
По вашей ссылке информация о предполагаемых поставках в будущем времени. Так поставили или нет?
показать весь комментарий
23.07.2023 14:52 Ответить
Так..
показать весь комментарий
23.07.2023 15:02 Ответить
Помощь от соседей: как польская разработка усиливает ВСУ
https://24tv.ua/ru/warmate-kak-polskie-drony-kamikadze-pomogajut-vsu-unichtozhat-vraga-24-kanal_n2299022 https://24tv.ua/ru/warmate-kak-polskie-drony-kamikadze-pomogajut-vsu-unichtozhat-vraga-24-kanal_n2299022

показать весь комментарий
23.07.2023 13:56 Ответить
 
 