Наши воины успешно уничтожают технику оккупантов из САУ "Краб". ВИДЕО
Бойцы ВСУ из самоходной артиллерийской установки "Краб" точным выстрелом уничтожили вражеский танк оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео по уничтожению захватнической техники опубликовал на своей странице Юрий Бутусов.
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+22 Amber
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так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
А можно з САУ по балистической траектории(угол~60°) попасть по танку?
Бережи вас Господь, хлопчики
Далі не тільки зміна стволів, але й ремонт, зап. частини на який виробляють у РФ.
Чому так не можна по хилому бліндажу влупити, щоб піхоту підтримати ?
Ось що справжня проблема і про що треба говорити.
Може вдасться продавити та отримати оригінал Ланцета що зветься Hero. Чи хоча б налагодиться систему щоб до кожної САУ в обов'язковому порядку постачалось РЕР і машину прикриття із ЗАК тобто хоча б якусь зушку. (Або принаймні мінімальний варіант "дешево та сердито" у вигляді автоматичних дробовиків у екіпажів, щоб коли РЕР засік ланцет то його встигли підбити та відхилити, або навіть детонувати передчасно.)
Нема на ринку зброї "плати гроші і забирай". Повинен бути дозвіл уряду, а далі черга на місяці, а в більшості випадків на роки.
Уряд США анонсував закупку у приватної компанії Свичблейд-600 для України багато місяців тому, але щось пішло не так. Чи не готова розробка, чи передумав. До речі така сама ситуація з бомбами малого діаметру з крильцями для Хаймарсів. Можливо зумисно затягує підсилення спроможностей ЗСУ.
https://24tv.ua/ru/warmate-kak-polskie-drony-kamikadze-pomogajut-vsu-unichtozhat-vraga-24-kanal_n2299022 https://24tv.ua/ru/warmate-kak-polskie-drony-kamikadze-pomogajut-vsu-unichtozhat-vraga-24-kanal_n2299022